V anketě hráčské organizace hlasovalo téměř 20 tisíc fotbalistů ze 73 zemí, kteří sestavili útok Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi a Lamine Yamal. Kane byl mezi útočníky s 27,6 procenty hlasů až pátý, na čtvrtého Haalanda mu chybělo 0,8 procenta.
Devětatřicetiletý Messi se vrátil do ideální jedenáctky FIFPRO poprvé od roku 2023 a vlastní rekord rozšířil o 18. účast. Hvězdný fotbalista Interu Miami, jenž letos dovedl Argentinu do finále mistrovství světa a poté ukončil reprezentační kariéru, je ve výběru jediným hráčem mimo evropské soutěže.
Španělští mistři světa mají v jedenáctce čtyři zástupce: vedle Yamala jsou v ní brankář David Raya, obránce Pau Cubarsí a záložník Rodri. Raya byl sice na MS dvojkou Unaie Simóna, ale ocenění se dočkal za své výkony v Arsenalu, s nímž získal titul v Premier League.
Nejlepší jedenáctka roku podle FIFPRO
Brankář: David Raya (Šp./Arsenal).
Obránci: Pau Cubarsí (Šp./Barcelona), Ašraf Hakimí (Mar./Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Portug./Paris Saint-Germain).
Záložníci: Jude Bellingham (Angl./Real Madrid), Rodri (Šp./Manchester City, Barcelona), Vitinha (Portug./Paris Saint-Germain).
Útočníci: Erling Haaland (Nor./Manchester City), Kylian Mbappé (Fr./Real Madrid), Lionel Messi (Arg./Inter Miami), Lamine Yamal (Šp./Barcelona).
Cubarsí přijede jako Zlatý chlapec
Španělský obránce Pau Cubarsí korunoval úspěšný rok na klubové i reprezentační úrovni ziskem ocenění Zlatý chlapec pro nejlepšího mladého fotbalistu. Devatenáctiletý stoper Barcelony se ve čtvrtek s národním mužstvem představí v Praze na Letné v utkání Ligy národů.
Cubarsí byl v létě jedním z klíčových hráčů Španělska při triumfu na mistrovství světa a byl vyhlášen nejlepším mladým fotbalistou turnaje. Je také lídrem obranné řady Barcelony, s níž letos slavil druhý mistrovský titul za sebou.
„Jsem na toto ocenění hodně pyšný a děkuji všem lidem, kteří pro mě hlasovali,“ uvedl Cubarsí ve videu na webu italského deníku Tuttsport, jenž anketu od roku 2003 organizuje. O držiteli trofeje rozhodují novináři, kteří hlasují pro fotbalisty mladší 21 let a hrající v Evropě v nejvyšších soutěžích jednotlivých zemí.
Cubarsí vyhrál anketu teprve jako druhý obránce po Nizozemci Matthijsi de Ligtovi v roce 2018. „Pro nás obránce je těžší získat uznání. Nejsme tolik vidět,“ uvedl mladý Katalánec, jenž přispěl k tomu, že Španělsko na cestě k zisku titulu inkasovalo pouze jeden gól.
Od roku 2021 je Cubarsí čtvrtým Zlatým chlapcem z Barcelony po Pedrim, Gavim a Lamineu Yamalovi. V roce 2005 získala cenu pozdější barcelonská legenda Lionel Messi.