Douděra řeší vážnou rodinnou situaci. Haškovi se omluvil, chybět může i Slavii

Fotbalová Sparta je v Lize mistrů. Po devatenácti letech. Švédské Malmö porazila i v odvetě závěrečného play off 2:0. První gól dal deset minut před koncem Haraslín z penalty, vzápětí nádherně...

Slávističtí fotbalisté se v odvetě závěrečného play off Ligy mistrů vydali ze všech sil, francouzské Lille porazili po gólech Zafeirise se Schranzem 2:1 a měli šance na to, aby si vynutili minimálně...

Pikantní los pro Spartu: potká Priskeho i Schicka, má City, Inter, Stuttgart i Brest

Dvakrát do Německa - do Leverkusenu a do Stuttgartu, také na Manchester City a na Feyenoord Rotterdam, který vede jejich nedávný kouč Brian Priske. Sparťanští fotbalisté znají soupeře v základní fázi...