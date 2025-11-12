Do národního týmu chci přenést dobrou náladu, hlásí kapitán Souček

Souček nepochybuje, že se národní tým v Karviné dobře naladí na pondělní závěr skupinové části kvalifikace mistrovství světa a duel proti Gibraltaru v Olomouci. „Samozřejmě očekávám vítězství. Všichni to chceme zvládnout, ale zároveň chceme předvést i povedenou hru, protože je to příprava na Gibraltar. Očekáváme, že v těch zápasech budou nějaké podobnosti,“ řekl na tiskové konferenci.
|
Najít motivaci proti trpaslíkovi pro něj není složité. „Je to zápas za národní tým. A to je ta největší motivace, ať už hrajeme proti jakémukoliv soupeři. Ke každému protivníkovi máme naprostý respekt, ale víme, co chceme předvést,“ uvedl Souček.
Mužstvo poprvé povede dočasný kouč Jaroslav Köstl, dosavadní asistent převzal tým po odvolání hlavního trenéra Ivana Haška po říjnové porážce 1:2 na Faerských ostrovech. „Už jsme se k tomu zápasu nechtěli moc vracet. Víme, že se něco nepovedlo, ale teď se maximálně soustředíme na nadcházející dvojzápas,“ řekl Souček.
Na listopadový sraz přicestoval poté, co dal za West Ham 38. gól v Premier League a vyrovnal tím český rekord Patrika Bergera. Skóroval v posledních dvou kolech, i když pokaždé naskočil až jako střídající hráč.
|
„Určitě je to hezčí, když sem přijedu s nějakou formou, teď byla gólová. Zároveň jsme vyhráli poslední dva zápasy. Nálada je lepší a lepší a chci ji přenést do národního týmu. Po těch posledních dvou zápasech se obzvlášť těším na ty další. Vždy to maximálně pomůže a je to plus,“ poznamenal Souček.
Reprezentační áčko se poprvé představí na stadionu v Karviné. Souček se těšil se na předzápasový trénink, který byl nezvykle po celou dobu otevřený pro veřejnost. „Nejsem úplný nováček, takže něco jsem už zažil. Vítám to. Často jsou takové otevřené tréninky hlavně pro děti, kterým chceme být správnými vzory. Je fajn, že mají možnost vidět reprezentanty, chtějí být jako oni. Třeba já jsem to takhle jako malý měl,“ dodal Souček.