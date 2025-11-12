Do národního týmu chci přenést dobrou náladu, hlásí kapitán Souček

Kapitán Tomáš Souček věří, že čeští fotbalisté ve čtvrtečním přípravném utkání proti San Marinu nejen s přehledem zvítězí, ale také předvedou povedený výkon. Třicetiletý záložník West Hamu má před zápasem s aktuálně nejslabší reprezentací žebříčku FIFA stejnou motivaci jako vždy. „Jsem přesvědčený, že tým je připravený to zvládnout ve všech ohledech,“ pronesl.
Tomáš Souček se rozcvičuje před utkáním s Černou Horou.

Tomáš Souček se rozcvičuje před utkáním s Černou Horou. | foto: Reuters

Tomáš Souček s manželkou Natálií na křtu své autobiografie.
Tomáš Souček na křtu své autobiografie s názvem Suk.
Tomáš Souček podepisuje svou autobiografii během křtu.
Herec Michal Suchánek (vlevo) si po boku Tomáše Součka prohlíží jeho...
Souček nepochybuje, že se národní tým v Karviné dobře naladí na pondělní závěr skupinové části kvalifikace mistrovství světa a duel proti Gibraltaru v Olomouci. „Samozřejmě očekávám vítězství. Všichni to chceme zvládnout, ale zároveň chceme předvést i povedenou hru, protože je to příprava na Gibraltar. Očekáváme, že v těch zápasech budou nějaké podobnosti,“ řekl na tiskové konferenci.

Nechceš do Grozného? Souček v knize vypráví, jak poprvé odmítl zahraničí

Najít motivaci proti trpaslíkovi pro něj není složité. „Je to zápas za národní tým. A to je ta největší motivace, ať už hrajeme proti jakémukoliv soupeři. Ke každému protivníkovi máme naprostý respekt, ale víme, co chceme předvést,“ uvedl Souček.

Mužstvo poprvé povede dočasný kouč Jaroslav Köstl, dosavadní asistent převzal tým po odvolání hlavního trenéra Ivana Haška po říjnové porážce 1:2 na Faerských ostrovech. „Už jsme se k tomu zápasu nechtěli moc vracet. Víme, že se něco nepovedlo, ale teď se maximálně soustředíme na nadcházející dvojzápas,“ řekl Souček.

Na listopadový sraz přicestoval poté, co dal za West Ham 38. gól v Premier League a vyrovnal tím český rekord Patrika Bergera. Skóroval v posledních dvou kolech, i když pokaždé naskočil až jako střídající hráč.

Videoanalýzou jsme hráče nezatěžovali. Lidem chceme udělat radost, říká Köstl

„Určitě je to hezčí, když sem přijedu s nějakou formou, teď byla gólová. Zároveň jsme vyhráli poslední dva zápasy. Nálada je lepší a lepší a chci ji přenést do národního týmu. Po těch posledních dvou zápasech se obzvlášť těším na ty další. Vždy to maximálně pomůže a je to plus,“ poznamenal Souček.

Reprezentační áčko se poprvé představí na stadionu v Karviné. Souček se těšil se na předzápasový trénink, který byl nezvykle po celou dobu otevřený pro veřejnost. „Nejsem úplný nováček, takže něco jsem už zažil. Vítám to. Často jsou takové otevřené tréninky hlavně pro děti, kterým chceme být správnými vzory. Je fajn, že mají možnost vidět reprezentanty, chtějí být jako oni. Třeba já jsem to takhle jako malý měl,“ dodal Souček.

Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

ONLINE: Zbrojovka - Hradec 0:0, osmifinále poháru. Oba týmy bez reprezentantů

Momentka z utkání MOL Cupu mezi Brnem (červená) a Hradcem.

O předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru hrají fotbalisté druholigové Zbrojovky Brno s Hradcem Králové z nejvyšší soutěže. Utkání vložené do reprezentační přestávky sledujte v podrobném...

Videoanalýzou jsme hráče nezatěžovali. Lidem chceme udělat radost, říká Köstl

Reprezentační kouč Jaroslav Köstl (vlevo) sleduje trénink národního mužstva na...

Energický a dominantní výkon chtějí podle trenéra Jaroslav Köstla předvést fotbaloví reprezentanti v přípravném zápase se San Marinem. To hostí ve čtvrtek od 18 hodin na Městském stadionu v Karviné,...

Krejčí se dočkal nového kouče. Wolverhampton převezme jeho bývalý hráč

Novým trenérem Wolverhamptonu je Rob Edwards.

Ladislav Krejčí už zná jméno svého nového trenéra. Fotbalisty Wolverhamptonu s českým reprezentantem v sestavě povede Rob Edwards, který podepsal smlouvu na tři a půl roku. Vedení anglického klubu...

I proti San Marinu jde o body. Co potřebují Češi, aby start baráže odehráli doma?

Martin Vitík v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.

Za měsíc se od poslední reprezentační přestávky nic nezměnilo. Dál platí, že čeští fotbalisté nemají nasazení v jarní baráži ve svých rukou a spoléhat musí i na zaváhání ostatních soupeřů. Připomeňte...

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Přehled majitelů českých fotbalových klubů.

Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci...

Zmizelé peníze z kasy šly na motivaci jiného týmu, zaznělo v Řepkově filmu

Hosty pořadu Rozstřel jsou Tomáš Řepka (na snímku), fotbalista a režisér...

Po pondělní slavnostní premiéře dokumentárního filmu Řepka Hříšník ožila kauza „ztracené kasy“ sparťanských fotbalistů. Sám Tomáš Řepka i jeho tehdejší spoluhráč Jaromír Blažek ve snímku zmínili, že...

Přijdou v Sigmě o kapitána? Breite přiznal: Už jsem byl jednou nohou v Teplicích

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Kariéra versus rodinný život. Tyto dvě proměnné si aktuálně dává na misky vah kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite, jenž musí zažívat rozporuplné pocity. Na jednu stranu se dostal se Sigmou do...

A ten dres, prosím? Souček v knize vzpomíná, jak ho Messi okouzlil i zklamal

Lionel Messti z Barcelony pálí na bránu Slavie v utkání Ligy mistrů. Zblokovat...

Přečtěte si ukázku z nové autobiografie Tomáše Součka, kapitána fotbalové reprezentace, kterou sepsal s Davidem Čermákem a Janem Paličkou, redaktory MF DNES a Seznam Zpráv. Tentokrát o setkání s...

Fotbalová sedmnáctka na MS po prohře s USA šťastně proklouzla do play off

Pavel Drsek, trenér české fotbalové sedmnáctky

Česká fotbalová reprezentace do 17 let na mistrovství světa v Kataru zakončila skupinu I porážkou 0:1 s USA, přesto postoupila do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Pavla Drska se vešli mezi osm...

Šest zápasů a dost. Strakova záchranářská mise v Košicích skončila předčasně

Český trenér František Straka hodnotí utkání Košic s Michalovcemi.

Měsíc a dost. Známý fotbalový trenér František Straka v Košicích byl po šesti zápasech odvolán. „Důvodem jsou špatné výkony i výsledky,“ prohlásil klubový prezident Dušan Trnka. S českým koučem končí...

Ústí: pokuta 100 tisíc, konec Červenky, let do Afriky. Tmavého Messiho kouč nečeká

25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Domácí trenér...

Za nevídanou ostudu 2:7 v podzimní druholigové derniéře ve Vlašimi padly ve fotbalovém Ústí nad Labem tresty. „Hráči se museli hodinu a půl koukat na to, co předvedli. A jako tým včetně realizáku...

