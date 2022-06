Spolužáci se potkají v reprezentaci. Ani se nám o tom nesnilo, říká Fila

Jsou to bezmála dva roky, co si Michal Ševčík a Daniel Fila zahráli naposledy spolu v Brně. Pak prvně jmenovaný odešel hostovat do Jihlavy, a když se do Zbrojovky vrátil, byl jeho parťák z útoku už hráčem Mladé Boleslavi.

Zápas jednadvacítky proti Andoře je dnes šancí na obnovení spolupráce. Měli by nastoupit znovu vedle sebe, zřejmě v základní sestavě. Rovnou z nich může být klíčová dvojice zápasu. Překonat bránící hosty bude ve středu pole práce pro Ševčíka, mládence s báječnou levačkou, a z jeho přihrávek klidně může těžit právě Fila. V prvním zápase v Andoře se trefil dvakrát.

„Bylo by to super,“ usmíval se Ševčík nad variantou, že by jeho souhra s Filou mohla vést ke gólům. „Doufám, že přijde hodně lidí, v Brně budu doma. Takže bych chtěl s sebou strhnout celý tým a užít si zápas,“ pronesl.

Česko - Andorra Pondělí 18.00 online

Celý končící blok „lvíčat“ je pro něho zajímavý. Napřed si zahrál za dvacítku v Líšni, tedy taky v Brně, ale na hřišti rivala. Teď dostává šanci doma v Králově Poli.

Společně se zmíněnou dvojicí jsou ve výběru z Brna ještě záložník David Jambor a obránce Lukáš Endl. Jambor byl povolán dodatečně, a jak naznačil kouč Suchopárek, roli sehrálo to, že to na stadion nemá daleko.

„Zvažovali jsme to. Kluci mají dovolené a my jsme se v tomto období docela složitě snažili připravit hlavně na minulé kvalifikační utkání s Anglií. Jambor byl jediný náhradník, je to místní kluk a navíc je lídrem devatenáctky, tedy ročníku 2003. Je na něho spolehnutí, má výborný charakter a do našeho mužstva docela dobře zapadl,“ řekl o něm Suchopárek.

Pro brněnské mládence to zápasu dodává říz. „S Ševou, Jumbem a Endlíkem se známe roky, chodili jsme spolu i do školy a něco jsme spolu odehráli ve Zbrojovce. Ani jsme si dřív nedokázali představit, že se sejdeme v reprezentaci. Znamená to další velkou motivaci v pondělí uspět a dobře zakončit kvalifikaci,“ neskrývá radost Fila, útočník Slavie Praha.

„Zbrojovka a Brno jsou pro mě srdeční záležitost. Vrátit se sem s reprezentací, o tom se mi možná ani nesnilo. Jakýkoliv gól tady by mě potěšil, a kdyby to bylo po spolupráci s klukama, byl by to další bonus navíc,“ tetelí se.

Hraje se navíc o pozice před stavěním jednadvacítky na baráž. Soupeře se český tým dozví 21. června, hraje se v září.

Michal Ševčík (uprostřed) v přípravě na zápas s Andorrou.

„Mužstvo doznalo dost změn. Pokud to vývoj zápasu umožní, rádi bychom dali šanci více z nich,“ vyhlíží Suchopárek.

Předpokládá, že energie v hráčích zůstalo přes termín zápasu v polovině června krátce před začátkem příprav na novou sezonu dost. „Sezona je dlouhá, ale kluci hrají na tréninku s chutí. Věřím, že to potvrdí i v utkání,“ uvažuje kouč.

Připouští, že od minulého kvalifikačního zápasu s Anglií stihli hráči i krátké dovolené. Každý dobíjí baterky, jak se dá.

Ševčíka, jednoho z největších talentů Zbrojovky, tak právě na dovolené zastihla zpráva, že se mluví o jeho přestupu do Sparty. „Snažil jsem se to nevnímat a užít si dovolenou, ale pak se to ke mně dostalo víc. Neřeším to. Soustředím se na zápas, na přípravu. Co bude, to bude,“ řekl váhavě.

Je možné, že tento přestup už není aktuální, protože z mladých hráčů do zálohy si Sparta už koupila Kryštofa Daňka z Olomouce. „Určitě se to tak dá pochopit, ale nejsou žádná psaná pravidla. Po podrobnostech jsem se nepídil, sám nevím, co bude. Nikdo to neví,“ uvedl devatenáctiletý fotbalista.

Do přípravy se každopádně bude ve čtvrtek hlásit v Brně, nebo s tím aspoň nyní počítá. Rozhodl se nastoupit dřív, než musel, klub mu nabízel vzhledem k reprezentačním povinnostem nástup až příští pondělí. „Strašně se těším na ligu se Zbrojovkou,“ říká.

Vodítko, jak by mu přestup na lepší adresu mohl změnit kariéru, má v těchto dnech denně před očima. Fila, který ze Zbrojovky loni zdaleka neodcházel jako hotový hráč, udělal podle jeho názoru za rok v lize velký skok. „Fotbalově vyrostl obrovsky. Každý ligový start ho posouvá a na tréninku hraje skvěle,“ chválí Ševčík bývalého spoluhráče.