Výhra nás naladí na Chorvaty, věří kapitán fotbalových "lvíčat" Chaluš

dnes 8:55

Hrrrrr na trpaslíka! Zlepší si fotbalová lvíčata, tedy reprezentace do 21 let, v evropské kvalifikaci skóre a náladu proti outsiderovi ze San Marina? Ukáže se ve čtvrtek od 18 hodin v Chomutově. „Snažíme se nachystat na to, s čím na nás zřejmě vyrukuje San Marino. Nechceme nic podcenit, budeme dobře připraveni. San Marino respektujeme, vždyť třeba proti Skotsku dostali jen dva góly,“ řekl pro svazový web kapitán Matěj Chaluš.