Než si vrhač otře navlhlý balon připraveným ručníkem. Než se urostlí hlavičkáři sešikují před bránou soupeře. Než se gestem dohodnou, který z nacvičených signálů použijí.
Fotbalová pravidla říkají: „K vhazování rozhodčí obvykle nedává znamení píšťalkou, dbá však, aby bylo provedeno co nejdříve.“
Sami můžete posoudit, nakolik se tím jednotliví sudí ve skutečnosti řídí. Vždyť z času jednotlivých zápasů podobné prodlevy ukrojí klidně i několik minut. Také proto z posledního zasedání poradních orgánů mezinárodní pravidlové komise IFAB vzešel návrh, aby při autových vhazováních začali rozhodčí důsledně vyžadovat časový limit.
Od léta to dělají při rozehrávce brankářů, takže když gólman v rukavicích přidrží míč déle než osm sekund, přičemž posledních pět sudí zřetelně odpočítává na prstech ruky nad hlavou, soupeři daruje roh.
Nové pravidlo funguje hlavně preventivně, prohřešků proti němu je minimum, a tak by ho fotbal rád rozšířil dál. Nejen na auty, ale třeba i na odkopy od brány.
„Klíčové je zajistit maximální plynulost hry a najít způsob, jak ztracený čas co možná nejefektivněji zmenšit,“ vyplývá z aktuální zprávy IFAB.
Ta jednotlivé návrhy, s nimiž v rámci poradních skupin přicházejí i bývalí hráči nebo trenéři, důkladně zkoumá a prověřuje.
Obvykle si vyžádá i testování, které nejčastěji probíhá v juniorských nebo ženských soutěžích. Fotbaloví zákonodárci chtějí znát konkrétní výsledky, než pro případnou změnu zvednou ruku. Nicméně k finálnímu schvalování nových regulí ohledně zdržování při vhazování by podle zdrojů britského deníku The Times mohlo dojít už zkraje příštího roku.
Dlouhý aut brentfordského Michaela Kayodea v utkání proti Liverpoolu:
V praxi by fanoušci nové pravidlo nejspíš spatřili už na letním mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, na kterém by změn mělo být ještě mnohem víc.
Zásadní je dlouho diskutované rozšíření pravomocí pro videorozhodčí, které však podle posledního znění může leckomu připomenout podivného kočkopsa.
Čtěte pozorně.
VAR nově dostane možnost opravit hlavního rozhodčího, pokud vyloučí hráče po nesprávně udělené druhé žluté kartě. Už ale nesmí zasáhnout v případě, že sudí druhou žlutou kartu naopak chybně neudělí.
Argument pro poloviční úpravu je pořád stejný: „Nechceme časové prodlevy.“
A kdyby měli rozhodčí u videa potenciálně přezkoumávat každý zákrok zavánějící žlutou kartou, hru by to podle pánů a dam z IFAB neúnosně zdržovalo.
Statistici v Anglii spočítali, že jen v Premier League za uplynulé dvě sezony sudí po chybně udělených druhých žlutých kartách vyloučili hned sedmnáct fotbalistů. V Česku byl v poslední době nejkřiklavější případ obránce Sinjavského z Bohemians, který dostal v srpnu proti Jablonci druhou žlutou v souboji, ve kterém byl přitom sám faulovaný.
VAR tenkrát mohl zjevné chybě hlavního sudího Orla pouze nečinně přihlížet, protože má v protokolu jasně vymezené mantinely: řeší všechny gólové situace, ofsajdy a penalty, případnou záměnu potrestaných hráčů a přímé červené karty. Druhé žluté, navíc jen napůl, přibudou až příští rok.
Zato jiný letošní nápad, podle kterého měl VAR dostat šanci opravovat hlavního rozhodčího v případě, že špatně (ne)nařídí rohový kop, zatím zůstává v šuplíku.
Stejně tak třeba zamýšlené zrušení penaltových dorážek, které by představovalo možná nejvýraznější pravidlovou změnu právě od spuštění systému VAR.
O revoluci však současný fotbal nestojí a při hledání dílčích zlepšováků obrací pozornost jiným směrem: jednou provždy vymýtit jakoukoli formu zdržování.
Podaří se mu to?