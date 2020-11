Reakce na Maradonu: Shilton mu neodpustil boží ruku, co vyřadit číslo 10?

Maradona zemřel ve středu 25. listopadu ve věku 60 let. Spolu s Pelém byl považován za nejlepšího fotbalistu historie a v Argentině si vysloužil přezdívku „El Dios“, tedy bůh. Zároveň je to slovní hříčka s jeho slavným číslem 10 na dresu, „El Diez.“

Maradonův bývalý klub Neapol vyřadil desítku z užívání už v roce 2000, aby uctil hráče, jenž průměrný tým dovedl k dvěma ligovým titulům a triumfu v Poháru UEFA. Podle Villase-Boase by měla ke stejnému kroku sáhnout FIFA.

„Byl bych rád, kdyby FIFA vyřadila číslo 10 na dresu ve všech soutěžích, pro všechny týmy. Byla by to ta největší pocta, kterou bychom pro něj mohli udělat,“ řekl bývalý kouč Chelsea či Tottenhamu po středeční porážce Marseille 0:2 v Lize mistrů s jeho dalším bývalým klubem Portem.

Bizarní Villasovu-Boasovu výzvu FIFA stěží vyslyší, už dříve podle agentury Reuters zakázala vyřadit desítku Argentině.

Číslo 10 má ve fotbale legendární status a je spojeno s nejslavnějšími postavami historie: vedle Maradony s ním hráli například Pelé, Michel Platini, Zinédine Zidane, Lothar Matthäus či Ronaldinho a nosí ho i útočník Lionel Messi, považovaný za Maradonova nástupce.

Shilton: Diego byl velikán, ale bohužel nebyl fér

Legendární brankář Peter Shilton stále neodpustil Diegu Maradonovi, že se anglickým fotbalistům neomluvil za gól „boží“ rukou ve čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986.

„Bylo jasně proti pravidlům. Podvod,“ napsal Shilton po Maradonově úmrtí pro britský list Daily Mail. „Když běžel slavit, dokonce se ještě dvakrát ohlédl, jakoby očekával hvizd rozhodčího. Věděl, co udělal. Všichni to věděli - kromě toho rozhodčího a dvou lajnových,“ konstatoval k jednomu z nejkontroverznějších momentů fotbalové historie.

Pár minut poté Maradona zařídil úchvatným sólem přes polovinu hřiště druhý gól Argentiny, která zvítězila 2:1 a mistrovství světa nakonec ovládla.

„Je mi jedno, co se říká, ale Argentina díky tomu (ruce) ten zápas vyhrála. Dal úžasný druhý gól, ale my jsme se pořád vzpamatovávali z toho, co se stalo chvíli předtím. Celé roky mě to štve. Nebudu o tom teď lhát,“ svěřil se Shilton.



Se spoluhráči cítil hořkost i proto, že se jim Maradona nikdy neomluvil.

„Byl to velikán, ale bohužel nebyl fér. Většina anglického týmu z Mexika to dodnes cítí stejně. Fotbalisté dělají na hřišti věci, které by možná dělat neměli. Stává se to v zápalu boje. Ale kdyby to byl kdokoli z našeho týmu, myslím, že by to později přiznal. Doufám, že to neposkvrní Maradonův odkaz,“ dodal Shilton na adresu argentinské legendy.