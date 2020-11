Odešel hříšník, bůh zůstává. Osobní vzpomínka na sílu Maradonova vlivu

Když před 14 lety odjížděl český nároďák – poprvé a prozatím naposledy – na mistrovství světa, připravovali jsme k tomu v redakci speciální magazín. Tehdy ještě byli Cristiano Ronaldo a Lionel Messi příliš mladí a nešlo vytušit, jaké gólostroje novověku z nich vyrostou. Na misce vah „největší fotbalista na věky věků“ se ocitla jiná jména: Pelé, Beckenbauer, Maradona. U článku jsme potřebovali jejich osobnosti vystihnout i fotografií.

Pelé se na ní usměvavě zubí, v očích má nezaměnitelnou jiskru, od pohledu přitažlivý sympaťák. Vlastně se ani nedivím, co o něm trochu šeptem prozrazoval jeho dávný přítel z fotbalových trávníků Josef Masopust, že připomínal v mládí námořníka – co hotel, to nějaká dívčí známost. I tohle k fotbalové slávě patří.

Prošedivělý Franz Beckenbauer by si výrazem nezadal s bankéřem či uznávaným panem profesorem. Šlechetnost a důstojnost k němu vždy seděly.

Maradona je úplně jiný. Hledí do dáli, trochu podmračeně a povýšeně. Má na sobě maličko odrané tričko a obnažené pravé rameno s vytetovaným Che Guevarou, argentinským levicovým revolucionářem. Od Maradonových úst proudí hustý kouř z doutníku. Jistě kubánského, jelikož jiný by si jako obdivovatel Fidela Castra určitě nevzal.

A nyní můžete tipovat: která z fotografií stála nejvíc peněz? Dokonce mnohonásobně víc než zbývající dvě?

a) Král Pelé

b) Císař Franz

c) Feťák Diego

C je správně. Tak vysokou sumu za celý svůj novinářský život nepamatuji. Seděli jsme tehdy v redakci a čekali snad tři dny na ortel z šéfredakce, jestli fotku, vymykající se z rozpočtu, koupíme.

Výjimečně se to schválilo, protože šlo o výjimečnou osobnost. O Maradonu.

Zastavit ho? Nakopat mu

On výjimečný prostě byl. I když se mi lidsky protivil, jak se choval, že bral drogy, že si zadával se sicilskou mafií, že měl sklony k marxistickým myšlenkám.

Maradona coby postrach obránců

Maradona vždy míval obdivovatele, nebo nepřátele, ale nic mezi tím. I proto je s podivem, že – ošklivě řečeno – nezemřel dřív nějakým krutým osudem. Věkem přežil další argentinské idoly, krále tanga Carlose Gardela, který zahynul v 45 letech při leteckém neštěstí, i Evu Perónovou, tu v 33 letech odvedla ze světa rakovina.

Ze svaté argentinské trojice měl Maradona nakonec nejpevnější kořínek. O život se ho nepokusil připravit ani nějaký pošetilý atentátník, nepotkal ho osud Che Guevary, jehož v 39 letech zastřelili.

Maradona coby mistr světa

Unikátnost Maradony vynikala na hřišti. Před lety napsal redakční kolega Petr Nečada, že kdyby si měl vybrat fotbalistu, s nímž by mužstvo vyhrálo mistrovství světa, tak Maradonu. Až na druhé místo nasadil Pelého.

Chápu proč. Maradona byl chlap do první bojové linie ve zdánlivě prohraných bitvách s nejtěžšími soupeři. V 80. letech minulého století, kdy se hrál na dnešní poměry zákeřný fotbal a nohy fotbalistů trpěly (i Diego to odnesl těžkou zlomeninou kotníku), byl Maradona téměř neoddělitelný od míče. Zasekávačka, klička, levá noha, sprint, znovu dominantní levačka, třetí klička, pátá, střela a gól. Úchvatný driblink, tempo i důraz.

Zastavil ho jen ten, kdo mu doslova nakopal. Po takových šlehách, jaké dostával do celého těla, by se dnes Messi nebo Ronaldo nechali odnést z trávníku a pár dní marodili.

Maradona a jeho slavná boží ruka

Zatímco zrovna Messi se „veze“ s výkonem mužstva nahoru a dolů, Maradona mužstva velkými doslova „dělal“ za všech okolností. Nedávno vysílaný televizní dokument o Diegovi k jeho kulatinám barvitě líčí příběh Neapole z poloviny osmdesátých let. „Nejchudší město Itálie koupilo nejdražšího fotbalistu světa,“ psal tamní tisk.

A právě tento jižanský klub s nevalnou pověstí, mnoha dluhy, po celé zemi urážený do špindírů, buranů a mafiánů, klub ze spodiny italské ligy přivedl postupně na vrchol. A kdyby jen italský, dokonce i evropský!

Pro Argentinu svou genialitou vyhrál titul mistrů světa 1986 a mnoho nechybělo, aby to zopakoval i na dalším šampionátu.

Co se dělo dál, dobře víme.

Zhuntované tělo

Těžce zkoušené tělo i duše pod náporem kokainu a jiných drog začaly chřadnout. Zasvěcení věděli, že „bere“, a když všechno prasklo, začal se mu svět nenapravitelně hroutit.

Pro ty, kdo dodnes mají před očima nejedno Maradonovo úžasné fotbalové tango, bylo hodně smutné sledovat neustále se opakující zprávy o rychlých transportech do nemocnice a pobytech na odvykacích kúrách. Vidět tlustou a upocenou kuličku ve vytahaných teplácích, kterou někdo vyfotil na ulici pomalu jako bezdomovce. Číst o další srdeční zástavě a jak po několika dnech vyhlašuje celému světu: „Stál jsem v tunelu smrti, ale pak jsem uviděl zástupy fanoušků Boca Juniors, za nimi River Plate, San Lorenza a další a bylo mi jasné, že můj čas ještě nenadešel.“

Diegovy lásky. Patřil k nim doutník, ale hlavně dcery Dalma a mladší Giannina. Ta je dnes módní návrhářkou a má syna Benjamína se známým argentinským fotbalistou Sergiem Agüerem.

Pochopení s takovým životem by měl snad jen doktor v podání Rudolfa Hrušínského z Vesničky mé střediskové, když pacientovi říká: „Tělo má jít do hrobu pořádně zhuntovaný.“

Jestliže Diega nikdo neopouštěl, pak fanoušci. Právě u nich uspěl v hlasování o fotbalového krále 20. století. U odborníků naopak dostal přednost Pelé.

A kruh se znovu uzavírá: Pelé, nebo Maradona? Kdo byl lepší? Dosaďme v neprospěch Pelého, že nikdy nehrál v Evropě a jeho výkony mu vždy usnadňovali lepší spoluhráči.

Oba fotbaloví titáni se k osobnímu rozhovoru na delší chvíli dostali vlastně jen jednou. Před lety se Maradona dal trochu dohromady, procházel lepší fází života. Kvůli narůstající obezitě mu podvázali žaludek, jedl jen polévky, kaše a dávky kuřecího masa. Rázem jeho hmotnost jako zázrakem klesla ze 120kg na 80. Vypadal svěže a nepostrádal odhodlání. „Už nechci kvůli drogám ztrácet pojem o čase, přicházet o svůj život, o mé dcery,“ říkal.

Na televizní stanici Canal 13 si založil diskusní pořad s rekordní čtyřmilionovou sledovaností, kde si povídal s hercem Antoniem Banderasem, fotbalistou Zinedinem Zidanem a dalšími osobnostmi. Tou úplně první byl Pelé. Rozhovor se nesl v duchu vzájemných lichotek, a když došlo na dotaz, který z nich byl lepším fotbalistou, Maradona dialog zakončil větou: „Já to nevím, ale moje maminka říká, že já.“

Zasmáli se tomu, ve studiu si pak zažonglovali s míčem, aby potvrdili dobrou kondici, a v závěru pořadu, který míval název Noc s desítkou, došlo i na výměnu podepsaného dresu s desítkou na zádech. Oba s ní hrávali.

Z té doby také koluje vtip, jak papež nepoznal Pelého, který před ním stál. Prý mu ostatní napověděli: „Svatý otče, to je ten, který byl v Diegově pořadu. Načež papež odvětil: „No to jste měli říct rovnou!“

Věčná škoda, že dva fotbaloví králové se už nikdy nepotkají. Na věčnost neodešel ten, který už má dávno dopředu pořízenou hrobku s výhledem na stadion brazilského Santosu, v jehož dresu strávil kariéru.

Svět opustil o 20 let mladší hříšník Maradona.

Bůh Diego zůstává.