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Denia: Zatím nejtěžší chvíle, ale nemáme pochybnosti. I já se potřebuju zlepšit

David Čermák
  7:07
Zklamaný trenér české reprezentace Santi Denia po prohraném zápase s Anglií v...

Zklamaný trenér české reprezentace Santi Denia po prohraném zápase s Anglií v Lize národů. | foto: Reuters

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Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Tentokrát neměl důvod přehnaně chválit. Zatímco proti suverénům ze Španělska jeho tým obstál, v Anglii už to žádná sláva nebyla. Santi Denia, kouč fotbalové reprezentace, proto po porážce 0:3 v Lize národů uznal: „Teď prožíváme zatím nejhorší chvíli.“

Hned vzápětí ovšem navázal: „Prohrát čtyři zápasy v řadě, to určitě není dobrý moment, ale věříme týmu a naší hře. Potřebujeme zlepšit detaily, zlepšit se potřebuju i já.“

V čem?
Nevytváříme si šance, pak je těžké uspět. V tom se musíme zlepšit a vztahuju to opravdu hlavně na sebe. Já se svým realizačním týmem vybírám taktiku i sestavu, plánujeme standardní situace. Na hráče jsem hrdý, všichni odevzdali sto procent. Ale potřebujeme na některých věcech zapracovat.

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Anglie měla výraznou převahu. Čím to, že jste jí nedokázali čelit?
Prvních sedmdesát minut bylo z naší strany asi nejhorších v tomhle reprezentačním okně. Potřebujeme body, musíme vyhrávat a zlepšit detaily, které rozhodují. Chceme dokázat, že taky patříme na nejvyšší úroveň. Ale i když se nechci vymlouvat, hrát tolik zápasů v tak krátkém čase je složité. Čtvrtý zápas už pro nás byl náročný.

Nebyla chyba nasadit znovu obránce Slámu? Hrál počtvrté v řadě, neprojevila se na něm únava?
Je pravda, že je důležité, aby se hráči stihli zotavit. Ale zrovna na něj jsem pyšný za to, jak to celé zvládl. Bylo to až neuvěřitelné. Možná jsme někdy mohli místo něj postavit Zmrzlého, ale rozhodli jsme se takhle.

Lukáš Horníček jako jediný gólman naskočil do dvou zápasů. Znamená to, že ho berete jako jedničku?
Máme tři brankáře na nejvyšší úrovni. Ano, Lukáše jsme vybrali podruhé, ale věříme všem. Dobře spolu fungují, tvoří takový minitým. Jsou kamarádi a respektují se. Uvidíme, kdo z nich nakonec bude jednička.

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Co jste říkal na výkon Harryho Kanea, který zařídil všechny góly?
Je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Angličané musí být opravdu hrdí na to, že takového fotbalistu mají. Je neskutečný, má prostě všechno. Bavil jsem se o něm s trenérem Tuchelem. Je pro nás čest, že jsme se s ním mohli potkat.

Co vám vlastně dosavadní zápasy ukázaly?
Zažíváme zatím nejtěžší chvíli, ale nemáme pochybnosti. Ani trochu. Známe ten proces, máme zkušenosti. Když hráči ucítí, že nepochybujeme, nebudou pochybovat ani oni. Měli jsme hodně zraněných, ale jsme opravdu hrdí na to, jak to zvládli ti, kteří tu s námi byli.

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