Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Denia: Musíme se zlepšit, hlavně já. V první půli jsme neměli jasnou myšlenku

David Čermák
  8:30
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Po měsíci dostal druhou šanci zaskočit vlastní zemi. I tentokrát kouč Santi Denia fotbalovou reprezentaci vyladil na zápas se Španělskem slušně, ale znovu z toho nebyl ani bod. V Lize národů jsou Češi před posledním zápasem na nule, což trenéra trápí. A nic na tom nemohla změnit ani slova podpory od veleúspěšného kamaráda a kouče mistrů světa, Luise de la Fuenteho.

„Popřál nám všechno nejlepší a říkal, že to byl vyrovnaný zápas. Taky nám přál, abychom porazili Chorvaty a udrželi se na třetím místě,“ líčil Denia, načež zvážněl: „Ale aby se to povedlo, musíme se zlepšit. Hlavně já.“

Na čem musíte zapracovat nejvíc?
V prvním poločase jsme neměli úplně jasnou myšlenku, především při presinku a útočení. Přitom když lépe útočíme, lépe taky bráníme. Až pak jsme se zlepšili a ztížili zápas mistrům světa. To je cesta, po které chceme jít.

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Výkon šel nahoru ve druhém poločase. Co se změnilo?
Vždycky se zlepšíme ve druhé půli. Proti Anglii jsme hráli od dvacáté minuty v deseti, takže ten zápas se analyzuje hůř, ale jinak byl vždycky druhý poločas lepší. Chceme takhle hrát už od první minuty. Na tom budeme pracovat, na struktuře útoku i na mentalitě.

Už potřetí jste dohrávali v deseti, podruhé dostal červenou kapitán Krejčí. Je to problém?
Mluvili jsme o tom před zápasem. V podobných utkáních na téhle úrovni je důležité dohrát v jedenácti. Fotbal ale nemáte vždycky pod kontrolou. Tentokrát šlo o situaci posledního obránce. Možná musíme lépe bránit týmově, víc si pomáhat, aby v takové situaci nezůstal jeden hráč sám. Musíme na tom jako tým zapracovat.

Krejčího desátá červená, teď druhá v řadě. I Kovář tušil: Možná by konec vypadal jinak

Jak jste vyloučení viděl z lavičky?
To záleží na videorozhodčím. U penalty i červené karty došlo k přezkoumání situace. Já jsem to pořádně neviděl, takže k tomu nemůžu říct víc. Ani nechci moc mluvit o rozhodčích. Vyhodnotili to podle VAR a předpokládám, že to bylo jasné, když nařídili penaltu a udělili červenou kartu.

Pojďme k hráčům: překvapil vás mladý debutant Hopi tím, jak si troufal?
Pogratuloval jsem mu k debutu a popřál, ať si to užije a dělá dál to, co umí a co předvádí v klubu. Ať chodí do situací jeden na jednoho, hledá si prostory a proniká dopředu. Fanoušci viděli, že je to skvělý hráč. Má profil, který se nám moc líbí. Je mu teprve osmnáct, ale na věk nekoukáme. Jsme moc rádi, že tu s námi je.

Byl jste spokojený s výkonem středních záložníků?
Jsme spokojení. Červ a Král jsou v tom, co po nich chceme, ukázkoví, totéž platí i pro Sadílka, který nehrál kvůli kartám. Ve čtvrtek se připojil i Souček, který má ve středu zálohy spoustu zkušeností. Často chceme víc útočit, hrát se dvěma hroty, ale to jsme museli tentokrát o poločase změnit, abychom měli větší kontinuitu ve hře a lépe podporovali Hložka, který je na takovou roli zvyklý z Hoffenheimu. Jsme spokojení s tím, jak jsme ve druhé půli zareagovali.

Proč jste do branky vybral Kováře?
Máme tři elitní brankáře z Premier League a nizozemské ligy. Zvolili jsme Kováře, protože umí hrát nohama. Věděli jsme, že Španělsko bude vysoko presovat, jak to umí. Matěj je na podobné situace zvyklý, takhle hraje i v PSV. Jsem za naše brankáře moc rád. Tvrdě pracují, dobře spolupracují, a to je základ. Každý zná svou roli.

Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku

Na stadionu byla i spousta španělských fanoušků. Co jste na atmosféru říkal?
Soustředil jsem se spíš na české fanoušky. Bylo vyprodáno, přestože pršelo, a za to jsme moc rádi. Viděl jsem ale, že španělský sektor byl plný. Fanoušci hodně povzbuzovali, jsou hrdí na svůj tým a na to, že pořád vítězí. Snad Španělsko porazí i Anglii. Netajím se tím, že bych si to přál.

Co vám zatím v novém angažmá dělá největší radost?
Důležité je získávat výsledky. Máme nula bodů, takže spokojený být nemůžu. Ale máme za sebou dva srazy, na soupisce jsme měli 38 hráčů, něco budujeme. Hopi si tentokrát odbyl debut, takovým klukům patří budoucnost. Teď se samozřejmě díváme hlavně na přítomnost: opravdu věřím, že proti Chorvatsku ukážeme, co v nás je.

Smolař, který zavinil penaltu. Míč mi spadl na ruku, mrzí mě to, litoval Ambros

Je povzbudivé, že pořád máte reálnou šanci na záchranu v elitní lize?
Určitě. Ale připravíme se na ten zápas jako na každý jiný: jako by šlo o finále mistrovství světa. Teď je hlavní dobře zregenerovat. Celý tým dál věří naší cestě. Je těžké prohrát pět zápasů v řadě, ale to důležité teprve přijde. A my tomu věříme.

Jaký zápas očekáváte?
Bude to jako finále, taky Chorvatsko bude hrát o postup. Hrajeme těžké zápasy, což nám pomáhá se zlepšovat. Potřebujeme se připravit do nejmenších detailů, abychom dosáhli na vítězství.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Vlašim vs. KladnoFotbal - - 13. 11. 2026:Vlašim vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
13. 11. 11:00
  • 1.74
  • 4.02
  • 3.81
Dynamo Drážďany vs. Dukla PrahaFotbal - - 13. 11. 2026:Dynamo Drážďany vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 13:00
  • 1.83
  • 4.01
  • 3.48
Olomouc B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 16. kolo - 13. 11. 2026:Olomouc B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
13. 11. 14:00
  • 1.70
  • 3.48
  • 3.43
Turecko vs. ČeskoFotbal - Baráž - 13. 11. 2026:Turecko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 17:00
  • 2.53
  • 3.08
  • 3.07
Moldavsko vs. KazachstánFotbal - Skupina 3 - 13. 11. 2026:Moldavsko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 2.71
  • 2.93
  • 2.98
Plzeň B vs. Loko PrahaFotbal - 15. kolo - 13. 11. 2026:Plzeň B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:30
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.

Tři chyby v rozehrávce a ztráty u vlastního pokutového území, tři góly a další porážka. Sparťanští fotbalisté přitom ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize nad Bournemouthem vedli, ale zápas...

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Zákrok, který pohřbil Spartu. Stupidita a vražda, zlobil se expert na Guddala

Sparťanský stoper Tobias Guddal dostává červenou kartu.

Měli velké šance, vedli, jenže během dvou minut se všechno rozpadlo. Za polovinou hřiště složil obránce sparťanských fotbalistů Tobias Guddal svého protivníka a belgický sudí Lambrechts sáhl pro...

Odevzdávám dres s číslem sedm. Cristiano Ronaldo ukončil reprezentační kariéru

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...

Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob Cristiano Ronaldo ukončil kariéru v portugalském národním mužstvu. Po více než třiadvaceti letech, 234 zápasech a 146 gólech. Sotva jeho čísla někdo překoná....

Denia: Musíme se zlepšit, hlavně já. V první půli jsme neměli jasnou myšlenku

Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku

Po měsíci dostal druhou šanci zaskočit vlastní zemi. I tentokrát kouč Santi Denia fotbalovou reprezentaci vyladil na zápas se Španělskem slušně, ale znovu z toho nebyl ani bod. V Lize národů jsou...

13. listopadu 2026  8:30

Takovou kvalitu nemáme. Proto nám vždycky chybí kousek, hodnotil Zima

Český stoper David Zima ve vzdušném souboji se španělským obráncem Deanem...

Byl jedním z těch, který mohl dát mistrům světa gól. „Byla to tak osmdesátiprocentní šance, kterou v takovém zápase musíme proměnit, pokud chcete uhrát úspěšný výsledek,“ líčil David Zima, stoper...

13. listopadu 2026  7:30

Krejčího desátá červená, teď druhá v řadě. I Kovář tušil: Možná by konec vypadal jinak

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Černohorský sudí Dabanovič ještě ani nedoběhl k monitoru, ale on už si z ruky serval kapitánskou pásku. Ladislav Krejčí moc dobře věděl, co bude následovat. Dvacet minut před koncem čtvrtečního...

12. listopadu 2026  23:54,  aktualizováno  13. 11.

Smolař, který zavinil penaltu. Míč mi spadl na ruku, mrzí mě to, litoval Ambros

Lukáš Ambros (vlevo) a Španěl Álex Baena v souboji o míč

Vypadalo to, že čeští fotbalisté bez problémů odvrátili další nebezpečí. Španělé pak dokonce nadvakrát vhodili aut, jenže pokaždé je černohorský sudí vrátil za čáru: Ještě ne, čekám na video. Na něm...

13. listopadu 2026

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Obránce Štěpán Chaloupek stíhá Petara Sučiče z Chorvatska.

Fotbalová Liga národů zahájila v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm hraje mimořádně atraktivní a těžké zápasy. V elitní lize A má za soupeře Španělsko, Anglii a Chorvatsko....

12. listopadu 2026  23:08

ZNÁMKY: Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů proti Španělsku?

Čeští fotbalisté před zápasem proti Španělsku

Čeští fotbalisté ve svém pátém vystoupení v Lize národů podlehli 0:2 Španělsku. Dohrávali v deseti po vyloučení kapitána Krejčího, nicméně šance na vyrovnání měli. Jak byste jejich výkon ohodnotili?

12. listopadu 2026  22:50

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...

12. listopadu 2026  22:40,  aktualizováno  22:46

Kane rozhodl o výhře Anglie nad Chorvaty, Italové si vyšlápli na Francouze

Kapitán Anglie Harry Kane (vpravo) během zápasu proti Chorvatsku

Fotbalisté Anglie vyhráli v Lize národů 2:1 nad Chorvatskem a v „české“ skupině A3 mají jistý postup do čtvrtfinále. Góly vítězů dali Morgan Rogers a z penalty Harry Kane, který překonal rekord...

12. listopadu 2026  22:40

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů proti Španělsku?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 12. listopadu 2026

Evropské semifinále nezopakují. Sparťanky prohrály v Torreense a v poháru končí

Zakončující Michaela Khýrová.

Fotbalistky pražské Sparty v odvetě osmifinále Evropského poháru prohrály 0:3 na hřišti Torreense a v soutěži končí. Úvodní utkání před dvěma týdny skončilo na Letné 2:2.

12. listopadu 2026  20:08

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Olomouc vsadila na zahraničí. Hapala nahradil jeho portugalský asistent Monroy

Jaime Monroy prošel Barcelonou či AC Milán. Teď dělá asistenta Pavlu Hapalovi v...

Novým hlavním trenérem fotbalistů Olomouce je Portugalec Jaime Monroy. Sigma ve čtvrtek na oficiálním webu oznámila, že s dosavadním asistentem odvolaného Pavla Hapala podepsala víceletou smlouvu.

12. listopadu 2026  18:46

Sejk si nezahraje tři zápasy, komise ho potrestala za ohnání se po soupeři

Václav Sejk z Olomouce opouští hřiště po udělené červené kartě ve 39. minutě...

Olomoucký fotbalista Václav Sejk dostal od disciplinární komise trest na tři zápasy za vyloučení v utkání 14. kola první ligy v Hradci Králové. Stejný počet soutěžních duelů musí vynechat i El Hadji...

12. listopadu 2026  18:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.