„Popřál nám všechno nejlepší a říkal, že to byl vyrovnaný zápas. Taky nám přál, abychom porazili Chorvaty a udrželi se na třetím místě,“ líčil Denia, načež zvážněl: „Ale aby se to povedlo, musíme se zlepšit. Hlavně já.“
Na čem musíte zapracovat nejvíc?
V prvním poločase jsme neměli úplně jasnou myšlenku, především při presinku a útočení. Přitom když lépe útočíme, lépe taky bráníme. Až pak jsme se zlepšili a ztížili zápas mistrům světa. To je cesta, po které chceme jít.
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Výkon šel nahoru ve druhém poločase. Co se změnilo?
Vždycky se zlepšíme ve druhé půli. Proti Anglii jsme hráli od dvacáté minuty v deseti, takže ten zápas se analyzuje hůř, ale jinak byl vždycky druhý poločas lepší. Chceme takhle hrát už od první minuty. Na tom budeme pracovat, na struktuře útoku i na mentalitě.
Už potřetí jste dohrávali v deseti, podruhé dostal červenou kapitán Krejčí. Je to problém?
Mluvili jsme o tom před zápasem. V podobných utkáních na téhle úrovni je důležité dohrát v jedenácti. Fotbal ale nemáte vždycky pod kontrolou. Tentokrát šlo o situaci posledního obránce. Možná musíme lépe bránit týmově, víc si pomáhat, aby v takové situaci nezůstal jeden hráč sám. Musíme na tom jako tým zapracovat.
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Jak jste vyloučení viděl z lavičky?
To záleží na videorozhodčím. U penalty i červené karty došlo k přezkoumání situace. Já jsem to pořádně neviděl, takže k tomu nemůžu říct víc. Ani nechci moc mluvit o rozhodčích. Vyhodnotili to podle VAR a předpokládám, že to bylo jasné, když nařídili penaltu a udělili červenou kartu.
Pojďme k hráčům: překvapil vás mladý debutant Hopi tím, jak si troufal?
Pogratuloval jsem mu k debutu a popřál, ať si to užije a dělá dál to, co umí a co předvádí v klubu. Ať chodí do situací jeden na jednoho, hledá si prostory a proniká dopředu. Fanoušci viděli, že je to skvělý hráč. Má profil, který se nám moc líbí. Je mu teprve osmnáct, ale na věk nekoukáme. Jsme moc rádi, že tu s námi je.
Byl jste spokojený s výkonem středních záložníků?
Jsme spokojení. Červ a Král jsou v tom, co po nich chceme, ukázkoví, totéž platí i pro Sadílka, který nehrál kvůli kartám. Ve čtvrtek se připojil i Souček, který má ve středu zálohy spoustu zkušeností. Často chceme víc útočit, hrát se dvěma hroty, ale to jsme museli tentokrát o poločase změnit, abychom měli větší kontinuitu ve hře a lépe podporovali Hložka, který je na takovou roli zvyklý z Hoffenheimu. Jsme spokojení s tím, jak jsme ve druhé půli zareagovali.
Proč jste do branky vybral Kováře?
Máme tři elitní brankáře z Premier League a nizozemské ligy. Zvolili jsme Kováře, protože umí hrát nohama. Věděli jsme, že Španělsko bude vysoko presovat, jak to umí. Matěj je na podobné situace zvyklý, takhle hraje i v PSV. Jsem za naše brankáře moc rád. Tvrdě pracují, dobře spolupracují, a to je základ. Každý zná svou roli.
Na stadionu byla i spousta španělských fanoušků. Co jste na atmosféru říkal?
Soustředil jsem se spíš na české fanoušky. Bylo vyprodáno, přestože pršelo, a za to jsme moc rádi. Viděl jsem ale, že španělský sektor byl plný. Fanoušci hodně povzbuzovali, jsou hrdí na svůj tým a na to, že pořád vítězí. Snad Španělsko porazí i Anglii. Netajím se tím, že bych si to přál.
Co vám zatím v novém angažmá dělá největší radost?
Důležité je získávat výsledky. Máme nula bodů, takže spokojený být nemůžu. Ale máme za sebou dva srazy, na soupisce jsme měli 38 hráčů, něco budujeme. Hopi si tentokrát odbyl debut, takovým klukům patří budoucnost. Teď se samozřejmě díváme hlavně na přítomnost: opravdu věřím, že proti Chorvatsku ukážeme, co v nás je.
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Je povzbudivé, že pořád máte reálnou šanci na záchranu v elitní lize?
Určitě. Ale připravíme se na ten zápas jako na každý jiný: jako by šlo o finále mistrovství světa. Teď je hlavní dobře zregenerovat. Celý tým dál věří naší cestě. Je těžké prohrát pět zápasů v řadě, ale to důležité teprve přijde. A my tomu věříme.
Jaký zápas očekáváte?
Bude to jako finále, taky Chorvatsko bude hrát o postup. Hrajeme těžké zápasy, což nám pomáhá se zlepšovat. Potřebujeme se připravit do nejmenších detailů, abychom dosáhli na vítězství.