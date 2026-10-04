Denia: Chtěli jsme body, ale přístup se mi líbil. Neuznaný gól? O sudích mluvím nerad

„Nejsme spokojení s výsledkem, chceme získávat body,“ zakabonil se nejdřív Denia, když na tiskovce nasadil sluchátka a poslouchal otázky novinářů. „Musím ale ocenit, jak hráči k zápasu přistoupili. Bojovali s velkým nasazením až do konce, což je nesmírně důležité. Pro trenéra je dobrý signál, když vnímají, že cesta, po které jdeme, je správná.“
Španěly jste pozlobili, dokonce jste dali gól na 2:2. Rozčílilo vás, že neplatil?
Tu situaci jsem moc dobře neviděl. Víte, nerad po zápase mluvím o rozhodčích, protože mají strašně těžkou práci. Byl to pro ně náročný moment, ale já sudí a jejich verdikty vždycky respektuji.
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Krejčí nadával, Denia se divil. Ale experti se shodli: Druhý český gól správně neplatil
Budete Červovi vyčítat faul, kvůli kterému rozhodčí trefu neuznal?
To jsou situace, ke kterým ve fotbale dochází. Lukáš se vždycky snaží pomoct týmu. Chtěl soupeře zablokovat, takové věci dělají všichni. Řeknu to jinak: jsme v procesu osobnostního i týmového růstu a nejen s Lukášem, ale se všemi hráči dál počítám. Hrajeme náročné zápasy a chceme se zlepšovat. Na tom musíme pracovat, zlepšovat detaily a budovat vzájemnou důvěru.
Jablonecký Sláma dal gól, ukázali se i další noví hráči. Řekli si o trvalejší místo v reprezentaci?
Jsme přesvědčení, že teď je nejlepší chvíle pro týmový růst. Ti kluci debutují v národním týmu v náročných zápasech a myslíme si, že je to pro ně opravdu důležitá zkušenost. Proto jim dáváme minutáž a věříme jim.
A Sláma konkrétně? Jak jste s ním spokojený?
Jsem z něj nadšený. A nejen z něj, ale z toho, jak je zapálený celý tým. Výkony a způsob, jakým hrajeme, se mi líbí. Fungujeme jako tým a díky tomu se zlepšují hráči i individuálně.
Jak se vám líbil střídající nováček Naderi?
Cítí se dobře. Jsme nadšení a hrdí na to, že hráči jako on se chtějí k našemu projektu připojit. Pochopil hned, jaká je jeho role. Chci mu pogratulovat k prvnímu startu, jsme na něj moc hrdí.
Už jste o tom mluvil před zápasem, ale přesto: Jaké bylo znovu se setkat s trenérem De la Fuentem a španělskými hráči, tentokrát jako soupeř?
Během zápasu na to člověk vůbec nemá čas myslet. Opravdu. Emoce neřešíte. Víte, že hrajete proti mistrům světa, na to se soustředíte. Ve španělské federaci pracuje kolem dvou stovek lidí na tom, aby všechno dobře fungovalo. A odvádějí skvělou práci, to je vidět na výsledcích. Chci jim všem pogratulovat.
Ještě než rozhodčí naposledy pískl, už jste se s De la Fuentem objali. Co jste v tu chvíli cítil?
Bylo to přátelské gesto a zároveň gratulace. Dvanáct let jsme stáli bok po boku. Teď zažívám moc krásné období s vámi Čechy, ale čas strávený s Luisem a ostatními byl taky úžasný. Společně jsme rostli a získávali zkušenosti. Španělé, řeknu vám: Využijte toho, že Luise máte.