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Denia apeluje na ligové kluby: Ať hrají mladí kluci, chceme je mít v kabině

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  16:18
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Trenér Česka Santi Denia na nominační tiskové konferenci.

Trenér Česka Santi Denia na nominační tiskové konferenci. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

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Když při jednom z dotazů během tiskové konference zjistil, že česká reprezentace může poprvé v historii zakončit kalendářní rok bez jediné soutěžní výhry po devadesáti minutách, vytřeštil oči. „Tím spíš vyhrát musíme,“ vyhlásil odhodlaně Santi Denia, španělský kouč fotbalistů, před listopadovým finišem Ligy národů. Češi hrají příští týden doma se Španělskem a v Chorvatsku, čili žádný med.

„Ale nikdo z nás nechce, abychom poprvé zapsali takhle negativní rekord,“ zamračil se. „Slibuju, že do toho dáme všechno. Přesvědčíme hráče, že je opravdu důležité zvládnout zrovna tahle utkání.“

Hodinu potom, co v pátek před polednem zveřejnil svou druhou reprezentační nominaci, odpovídal trenér Denia v prostorách pražského španělského kulturního centra Instituto Cervantes. Tentokrát nikoli v angličtině, ale ve španělštině, po čemž řada fanoušků i expertů v předchozích týdnech volala.

Vyjádřil soustrast nejbližším Jesúse de Miguela, tragicky zesnulého fotbalisty Tenerife. Pogratuloval české k patnáctce ke stříbru na světovém šampionátu v Baku. A pak se pochopitelně rozhovořil i o nejbližším programu Ligy národů.

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„Dobře víme, jak obtížní soupeři proti nám stojí, ale zároveň musíme Ligu národů vnímat jako výlohu, v níž se hráči mohou předvést. Pro nás trenéry je to těžší, protože naše židle jsou občas jako elektrická křesla a můžete dostat přímý zásah. Ale to, že hrajeme mezi elitou, si užíváme. A chceme pokračovat.“

K tomu se ale musíte vyhrabat z posledního místa vaší skupiny.
Myslím, že už v první reprezentační pauze jsme předvedli některé dobré výkony, teď je ale potřebujeme i nějaké body, což by nás zase posunulo dál. Máme dvě příležitosti, dva velmi náročné zápasy, ale pokusíme se uspět, abychom se v nejvyšší úrovni udrželi. Celé naší asociaci na tom záleží. Pomohlo by to týmu i rozvoji hráčů, které dál poznáváme.

Nově mezi ně přibude například teplický talent Idris Hopi, proč právě on?
Sledovali jsme ho společně s celým realizačním týmem i s Pavlem Nedvědem. Za Teplice pravidelně nastupuje v první lize, hrál za reprezentaci do devatenácti let a profilově se nám velice líbí. Je rychlý, navíc velmi schopný v soubojích jeden na jednoho.

A je mu teprve osmnáct let.
Už na začátku jsme říkali, že se nebudeme dívat na datum narození. Chceme mít k dispozici hráče, kteří nám pomůžou k dobrým výsledkům a zapadnou nám do hry. I když jsou mladí, věříme jim.

Hrálo v Hopiho případě roli, že by v budoucnu mohl nastupovat i za Chorvatsko? Chtěli jste si ho brzkou nominaci udržet?
Ne, pozvali jsme Idrise čistě kvůli jeho kvalitám. Kvůli tomu, jaký je fotbalista a že nám do týmu zapadá. Nic víc v tom nehledejte. Chceme, aby byl s námi, aby se u nás dál rozvíjel. Jako mladý kluk bude samozřejmě potřebovat podporu zkušenějších hráčů a já věřím, že ji dostane.

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Totéž platí pro mladoboleslavského Davida Kozla, dalšího nováčka?
Ano. I on se nám jako hráč velice líbí. Boleslavi se daří a my jsme ho sledovali už v září. Tehdy měl však poraněný kotník a nominovat jsme ho nemohli, teď už na něj došlo. Věříme, že je to fotbalista, který nám toho může v záloze hodně nabídnout, hlavně na pozici osmičky. Dostane šanci předvést se proti skvělým soupeřům. Důvěřujeme mu.

Jak složité bylo nahradit dlouhodobé marody Šulce s Karabcem? A nemůže se změnit váš styl, když máte najednou v týmu na první pohled víc pracantů než tvořivých hráčů?
Model hry potřebujeme zlepšit, což je úkol pro mě, celý realizační tým i Pavla Nedvěda. Snažili jsme se vybrat ty nejlepší hráče pro nadcházející zápasy. Vrací se například Tomáš Souček, máme také Kryštofa Daňka, který je také schopný nastoupit uprostřed. Dohromady je tady deset nových tváří, se všemi jsme mluvili a pro všechny je to perfektní příležitost, jak se rozvíjet a stát se součástí téhle rodiny. Může nás to zocelit.

Spekulovalo se také o pozvánce pro Oriana Gorena, talent Barcelony s izraelským a českým pasem, s kterým jste komunikoval v posledních týdnech. Figuruje však v nominaci Izraele.
Můžu jen říct, že jako fotbalista se nám líbil, ale respektujeme jeho volbu.

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Co olomoucký Václav Sejk, který se do nominace nevešel?
Neznamená to, že by se nám nelíbil, ale radši bych mluvil o hráčích, kteří v nominaci jsou.

Sejk je ovšem téma. Má formu, střílí góly, v lize se stal hráčem měsíce.
Líbí se nám. A důkazem je, že jsme ho pozvali na minulý sraz, tentokrát jsme ovšem na jeho pozici vybrali jiné. Naderi, Hložek, Kabongo. Ti všichni mají velkou kvalitu a jsme zvědaví, jak si budou počínat. Sejka ovšem dál ledujeme, hraje velmi dobře, jen jsme se teď zkrátka rozhodli jinak.

Co teplický Matěj Radosta? Minule dostal dost prostoru, tentokrát chybí.
Podobný případ: stále ho sledujeme, stále se nám líbí, určitě v budoucnu dostane šanci. Chci povzbudit všechny hráče, aby pracovali dál jako dosud. Zrovna Matěj dal nedávno hezký gól, ale teď jsme si v Teplicích vybrali Idrise, jiného mladého kluka. Pro nás je důležité podpořit kluby v tom, aby mladé kluky nasazovali dál. Chceme je vidět i v naší kabině.

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Změnilo se něco u Patrika Schicka, který po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru?
Jsme v kontaktu, ale dál respektujeme jeho prostor a rozhodnutí. Ví od nás, že bychom ho rádi viděli zpátky, dveře má stále otevřené, ale jde o jeho osobní rozhodnutí a naše fotbalová asociace určitě nikoho nutit reprezentovat nebude. Myslím si, že sám mluvil o národním týmu velmi pozitivně a že by se možná vrátit chtěl. Uvidíme. Nám by se to líbilo.

S dovolením ještě jedno jméno, které v nominaci nefiguruje, ale po událostech posledních týdnů se o něm diskutovalo se: Tomáš Chorý. Počítáte s tím, že už si v národním týmu nezahraje?
Sami dobře víte, jaká je kolem něj situace. Pokud hráč nebude nastupovat ve svém klubu, má logicky menší šanci být povolaný do národního týmu. Co vím, tak v reprezentaci se vždycky choval korektně, jinak by to ani nešlo.

Takže nevylučujete, že se někdy ještě vrátí:?
Pokud bude v jiném klubu a znovu bude střílet góly, můžeme to přehodnotit, ale ještě jednou chci říct, že bych opravdu rád mluvil o těch, kteří v nominaci jsou.

Prosím.
Třeba Naderi je Chorému typologicky velmi podobný, velké kvality má také i Kabongo, který může hrát i křídle. Čili možností do útoku máme dost a dál sledujeme šest, sedm možná osm hráčů, z nichž si musíme vybírat. Teď jsme zvolili takto, v březnu se uvidí.

Vrací se někdejší kapitán Tomáš Souček, jak pro vás bude jeho přítomnost důležitá?
Jsme nadšení, že je zdravý a že se k týmu opět připojí. Je to zkušený hráč, ale určitě ho sem nezveme jen kvůli tomu nebo proto, že má skoro sto startů v národním týmu. Je tady, protože nám může hodně pomoct, a to jak na hřišti, tak mimo něj. Zkrátka další člen naší rodiny.

Věříte, že hráče, které jste vybral, v pondělí skutečně budete mít k dispozici? Poslední nominaci vám rozbila zranění.
V tuhle chvíli máme v týmu čtyřiadvacet jmen, která mají zelenou a mohou hrát, na to jsme se už lékařských týmů v jednotlivých klubech ptali. Víme, že někteří měli v posledních dnech zdravotní potíže, ale teď jsou už fit. Samozřejmě, že se ještě cokoli může přihodit během víkendových zápasů, takové riziko je tady vždycky. Ale věřím, že všichni nominovaní budou v pořádku.

Tušil jste, že poprvé po čtyřech letech v nominaci chybí kdokoli ze Sparty?
Mrzí nás to. Měli jsme na předběžném seznamu sedm nebo osm hráčů, ale nakonec jsme se rozhodli jinak. Minule tu byli, teď nikoli, ať už ze zdravotních důvodů, nebo kvůli našemu technickému rozhodnutí. Přitom jejich herní model se nám velmi líbí, mají dobrého trenéra, rád bych jim poblahopřál, protože to je skvělý klub, který má výjimečně talentované hráče na top úrovni.

Český trenér Santi Denia.

Mimochodem, když už mluvíte o Spartě, co vlastně po pěti měsících v Česku říkáte na kvalitu místní ligy? A jaké týmy se vám líbí?
Řekl bych, že úroveň české ligy je velmi dobré. Slavia hraje Ligu mistrů a teď málem remizovala s Arsenalem, což je skvělý tým. Ten zápas jsme pochopitelně viděli.

A dál?
Líbí se nám Boleslav, jak hraje, jak trenér buduje tým a celou hru, to samé Teplice. Skvělé hráče má i Plzeň, která měnila trenéra, což se začíná projevovat tím, jak se zlepšují a přebudovávají. Sledovali jsme v pohárech pochopitelně i Jablonec, ale není to jen o klubech z české ligy, kterou detailně sledujeme a jsme v kontaktu s jednotlivými trenéry. Koukáme neustále také do zahraničí, analyzujeme si, v čem je který hráč dobrý, díváme se na videa. Tím, že v reprezentaci není tolik času na trénink, musíte dopředu sledovat hráče a vybírat je pro konkrétní zápasy.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 6. 11. 2026:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
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Opava vs. VlašimFotbal - 14. kolo - 6. 11. 2026:Opava vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:00
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