DĚJINY EURA. 2000: Collina nesnáší Čechy! Jak penalta spustila averzi

Tu situaci má dodnes řada fandů před očima, někteří ji pořád ještě neskousli a navždy budou tvrdit, že kontroverzní rozhodčí Česku hrubě ukřivdil. Pro toho, kdo by snad nevěděl, krátké ohlédnutí:

Hraje se poslední minuta zápasu českého týmu s Nizozemskem a vypadá to, že oba týmy si na startu mistrovství rozdělí body za remízu 0:0.

Po mizerném prvním poločase, ve kterém jen odkopávali, jsou Češi ve druhé půli k nepoznání. Najednou silného soupeře přehrávají, tlačí se do šancí, ke gólu mají několikrát blizoučko: Poborský míjí prázdnou bránu, Nedvěd trefuje tyč, Koller břevno.

Remíza skoro vypadá jako neúspěch, ale proti nabušeným Nizozemcům se ve skupině smrti s Francií a Dánskem bude počítat. Po parádním výkonu ve druhém poločase navíc stoupne sebevědomí, takže se Češi třeba odrazí k podobné senzaci, jakou bylo stříbro z Anglie před čtyřmi lety.

Ale co to?

Dvě minuty před koncem do českého vápna letí centr z levé strany od Overmarse, balon se snaží doskočit útočník Ronald de Boer, ale po souboji s kapitánem Jiřím Němcem padá a Collina...

Ukazuje na bílý puntík uvnitř šestnáctky!

To snad ne! Jak mohl? Tohle a penalta? Zbláznil se?

Hráči i fanoušci se chytali za hlavu, tahoun Pavel Nedvěd si před Collinu klekl a sepnul ruce, jako by ho chtěl zoufale prosit, aby rozhodnutí vzal zpátky. Marně. Frank de Boer penaltu s jistotou proměnil, Češi už vyrovnat nestihli, vztekali se a muž s vizáží Fantomase jim ještě z lavičky vyloučil náhradníka Látala.

„Dvakrát jsem dostal v italské lize červenou kartu, pokaždé když pískal on. Vím, že mě nemá rád, nemá rád ani Tomáše Řepku, nemá rád Čechy. O tom jsem přesvědčený,“ tvrdil Nedvěd trochu netakticky už před zápasem. „Doufám, že tentokrát se to nepotvrdí.“

Po utkání jen zoufale krčil rameny a smutné oči se mu leskly.

„Bylo to něco strašného. Osmdesát osm minut pískal dobře a pak nás takhle zařízl. Penaltu viděl jen on, celý stadion byl stejně překvapený jako my,“ sypal ze sebe nazlobeně. „Čekal jsem od Colliny všechno, ale tohle ne. To mi neměl dělat. Je to jedna z nejhorších věcí, které mě kdy ve fotbale potkaly.“

Pravda je, že Collina celou dobu zápas řídil suverénně. Vystupoval tak, jak ho všichni znali: neschovával se, nešetřil ráznými gesty a když si všiml, že se stoper Řepka až příliš dlouho a horlivě dohaduje s nizozemským raplem Davidsem, přiběhl mu domluvit doslova čelo na čelo.

Také při penaltovém rozhodnutí jednal okamžitě - bez průtahů pískl a ukázal na puntík. Celé Česko bylo zlostí bez sebe, ale s odstupem dvaceti let je třeba uznat: Collina nepřekročil své pravomoci a jednal v souladu s pravidly.

Němec soupeře skutečně viditelně zatáhl za dres a protože byl de Boer ve výskoku, byla jeho natažená ruka a napnutý kus látky krásně vidět. Nizozemec rozhodně svůj pád okatě přifilmoval, ale i komise rozhodčích se za Collinu postavila a prohlásila: Penaltu nařídil zcela správně.

PENALTA?! Nizozemský reprezentant Ronald De Boer (uprostřed) padá po souboji s českým záložníkem Jiřím Němcem (vpravo) v pokutovém území. Sudí Pierluigi Collina následně odpískal pokutový kop, který De Boerův bratr Frank proměnil a rozhodl o vítězství 1:0.

Přesto se daly pochopit české nářky. Vždyť i Nizozemci si několikrát ve vápně přidrželi obra Kollera, tomu ale mohutná postava a chlapská čest nedovolily praštit sebou o zem. Zato de Boer situace využil a z italského sudího na pár týdnů vyrobil terč české zloby.

Fanoušci mu nadávali do lebkounů, na další zápasy vyrobili desítky masek, které jeho vizáž karikovaly. Hráčům chodily faxem do hotelu stovky povzbuzujících básniček a vtipů, nenáviděný rozhodčí dostal přezdívku E.T. a hlavně se začaly rojit zaručené zprávy o tom, že si na Čechy už dávno zasedl.

Euro 2000 Vítěz: Francie

Nejlepší střelci: Savo Miloševič (Jugoslávie), Patrick Kluivert (Nizozemsko) - 5 gólů

Hvězdy turnaje: Blanc, Zidane, Henry (Francie), Nesta, Totti (Itálie), Kluivert (Nizozemsko), Nuňo Gomes (Portugalsko)

Zajímavost: Collinova penalta nebyla jedinou, o které se během šampionátu živě diskutovalo. Hodně vášní vzbudil i pokutový kop v prodloužení semifinálového zápasu Portugalska s Francií: Portugalec Abel Xavier zastavil střelu Wiltorda z velkého úhlu rukou a i když rakouský sudí Benkö nic nezpozoroval, slovenský kolega s praporkem Šramka mu napověděl, ať zapíská pokutový kop. Ten Zidane proměnil a nasměroval Francii do finále proti Itálii. Také druhý sporný penaltový verdikt komise rozhodčích posvětila.

Kromě dvou červených karet pro Nedvěda ukázal v Itálii jednu i Řepkovi, po dvou žlutých vymetl ze hřiště také sparťanského záložníka Martina Haška při zápase v Barceloně, který nakonec oslabení hosté prohráli 0:5. Jakmile dostal označení „čechobijce“, začal se Collina bránit.

„To je absurdní názor,“ přesvědčoval. „Nechápu, proč bych neměl mít Čechy rád. Byl jsem u vás, je tam krásně. Praha je nádherné město, byli jsem i v Českých Budějovicích, kde se mi taky moc líbilo. Potkal jsem u vás spoustu milých lidí. Myšlenka, že bych měl něco mít proti vaší zemi, mi přijde neuvěřitelná.“

Ale vysvětlujte to rozzuřeným fanouškům. Ti hned začali dávat dohromady spiklenecké teorie a na Collinu hodili vinu za bleskový český konec na Euru. Obhájci anglického stříbra totiž ve druhém zápase prohráli 1:2 s Francií, a tak už před závěrečným utkáním s Dánskem měli zabalené tašky na cestu domů.

Chvíli trvalo, než zlost vyprchala, ale postupně i hráči uznali, že je chlapík s vodnatýma očima nezařízl. Dokonce i Nedvěd, považovaný za největšího Collinova kritika, se se svým postrachem sblížil.

„Po jednom utkání v italské lize jsme si všechno vyříkali. Dokonce mě požádal, abych si s ním vyměnil dres,“ líčil zhruba po roce. „Od Eura už mě pískal asi třikrát nebo čtyřikrát a vždycky podal výborný výkon. Nemohl jsem na něj říct ani slovo. Měl jsem strašný vztek, ale teď si myslím, že nám Collina ublížit nechtěl. Určitě je spousta lidí, kteří mu neodpustili, ale já mezi ně nepatřím.“