Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Záhřebák“, kterého v Osijeku nechtějí. Jak si legendární Šuker znepřátelil Chorvaty

Dominik Duffek
  12:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie6 Premium

Chorvatská legenda Davor Šuker během mistrovství světa ve fotbale 2026. | foto: Jose Breton / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Když projíždíte kolem, jako by před vámi ze země vyrostl betonový masiv. Chátrající tribuny stadionu Gradski vrt už jen připomínají místo, kde kdysi válel i on. Před rokem 1989 se v osijeckém fotbalovém klubu stal nejlepším ligovým střelcem a místní hvězdou. Během následujících let však Davor Šuker, jeden z nejlepších chorvatských hráčů historie, svou pověst v rodném městě pohřbil natolik, že tam o něm nechtějí ani slyšet.

Proč?

Fotbalový svět si jeho jméno přece spojí spíš s geniální levačkou, Realem Madrid nebo mistrovstvím světa 1998, kde kromě titulu nejlepšího střelce vybojoval s reprezentací také senzační bronz.

Ještě ve středu ho v mexickém městě Pachuca vítaly fanfáry, když jako první Chorvat v historii vstoupil do tamní Mezinárodní síně slávy. Na nablýskaném ceremoniálu se sešel například s Thierrym Henrym, Miroslavem Klosem, Fernandem Torresem či Alessandrem Del Pierem.

„A je to pro mě obrovská čest,“ vykládal. Jenže doma v Osijeku, kde v neděli večer nastoupí i česká reprezentace, by nad tím spíš jen mávli rukou.

Všichni ho uznávají jako naprosto výjimečného fotbalistu, ale jako člověka si ho tady neváží prakticky nikdo.

Chorvatský fotbalový publicista Juraj Vrdoljak o Davoru Šukerovi

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Havířov vs. BlanskoFotbal - 16. kolo - 15. 11. 2026:Havířov vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Teplice B vs. Hradec Králové BFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2026:Teplice B vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.02
  • 11.00
  • 120.00
Bohemians B vs. Králův DvůrFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2026:Bohemians B vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • -
  • -
  • -
Admira Praha vs. Slavia CFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2026:Admira Praha vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.04
  • 11.00
  • 120.00
Čáslav vs. Most/SoušFotbal - 15. kolo - 15. 11. 2026:Čáslav vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
15. 11. 14:00
  • 3.05
  • 3.20
  • 1.90
Kypr vs. Černá HoraFotbal - Skupina 2 - 15. 11. 2026:Kypr vs. Černá Hora //www.idnes.cz/sport
15. 11. 15:00
  • 3.00
  • 3.62
  • 2.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Fotbaloví mistři světa se v Praze dostali do potíží. A jen málo chybělo, aby české národní mužstvo sebralo Španělsku vítěznou sérii, která se po vydřeném vítězství 2:0 v Lize národů protáhla na...

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...

Blesk z čistého nebe, Hapal končí v Sigmě. Rozhodly „představy o směřování klubu“

Olomoucký trenér Pavel Hapal v zápase s Libercem.

Ještě když padala tma, vyprávěl uvnitř královéhradecké FINEP Areny, jak jeho tým bude muset přes reprezentační pauzu pořádně zamakat, aby se zmátořil z vysoké prohry 0:5. Pavel Hapal už ale u toho...

Brunes před gólem fauloval, shodují se experti. Cítili jsme křivdu, řekl Kováč

Plzeňský obránce Dweh v bolestivé grimase po souboji s Brunesem.

Byl to jeho první venkovní gól v dresu Sparty, pořádně ale rozzlobil plzeňské fotbalisty. Ti totiž reklamovali, že Jonatan Brunes bezprostředně před skórováním fauloval bránícího Sampsona Dweha....

„Záhřebák“, kterého v Osijeku nechtějí. Jak si legendární Šuker znepřátelil Chorvaty

Premium
Chorvatská legenda Davor Šuker během mistrovství světa ve fotbale 2026.

Když projíždíte kolem, jako by před vámi ze země vyrostl betonový masiv. Chátrající tribuny stadionu Gradski vrt už jen připomínají místo, kde kdysi válel i on. Před rokem 1989 se v osijeckém...

15. listopadu 2026

Zhroutil se mi svět, hnaly mě děti. Navrátil o zranění i Sigmě: Mladí chtějí z klubu pryč

Premium
Jan Sedlák (vlevo) a Jan Navrátil, fotbalisté brněnského Artisu, se radují v...

Ve vesnici nedaleko Olomouce učí malé děti hrát fotbal. Po vleklém zranění kolene je to teď ideální rozptýlení. „Když jste sám v tréninkovém zápřahu, nemáte tolik času. Teď si tréninky pro děti můžu...

15. listopadu 2026

Severský den v Lize národů. Dánové smetli Portugalsko, slaví i Norové a Švédsko

Erling Haaland se usmívá po brance do sítě Walesu.

Portugalští fotbalisté po pěti výhrách v řadě v Lize národů poprvé ztratili. Obhájci trofeje utrpěli v Braze od Dánů debakl 1:4, ale na jejich postupu do čtvrtfinále to nic nemění. O druhém...

14. listopadu 2026  20:36,  aktualizováno  23:26

Úkol do Chorvatska? Zlepšit první půle, říká Hložek. Styl hry prý chválil i Kramarič

Adam Hložek během zápasu proti Španělsku

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Nedělní zápas probíral i s klubovým spoluhráčem Andrejem Kramaričem, který však nakonec v chorvatském národním týmu chybí. „Musíte se zeptat jeho, proč tu není....

14. listopadu 2026  21:54

Koho do obrany, pane Denio? Věříme všem hráčům, řekl kouč. S sebou vzal i Krejčího

Trenér českých fotbalistů Santi Denia odpovídá na tiskovce před zápasem proti...

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku - Na hlavu narazil kšiltovku s našitým číslem 37 a s ostatními reprezentanty usedl v sobotu odpoledne do letadla směr Osijek. A to přesto, že Ladislav Krejčí,...

14. listopadu 2026  20:03

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Obránce Štěpán Chaloupek stíhá Petara Sučiče z Chorvatska.

Fotbalová Liga národů zahájila v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm hraje mimořádně atraktivní a těžké zápasy. V elitní lize A má za soupeře Španělsko, Anglii a Chorvatsko....

14. listopadu 2026  19:13

Nespokojenost s kalendářem FIFA. V Praze jednaly špičky světových fotbalových lig

Výroční zasedání World Leagues Association.

Praha se na několik dní stala centrem světového ligového fotbalu. Ligová fotbalová asociace (LFA) hostila od 11. do 13. listopadu výroční zasedání World Leagues Association (WLA), na které dorazili...

14. listopadu 2026  18:43

Premiéra bez Messiho nevyšla. Argentina začala novou éru porážkou s Uruguayí

Hráči Argentiny zdraví fanoušky po porážce s Uruguayí.

Argentinská fotbalová reprezentace vstoupila do éry bez hvězdného Lionela Messiho porážkou. V pátečním přípravném utkání podlehli vicemistři světa v Buenos Aires 1:2 Uruguayi.

14. listopadu 2026  11:03,  aktualizováno  13:59

Přece jenom sparťan v reprezentaci. Tým doplnil Jurásek, vypadli Provod a Šubert

Sparťanský křídelník Matěj Jurásek

Českou fotbalovou reprezentaci před nedělním zápasem Ligy národů v Chorvatsku opustili kvůli nemoci záložníci Lukáš Provod a Martin Šubert. Tým místo nich doplnil křídelník Matěj Jurásek....

14. listopadu 2026  12:29,  aktualizováno  12:58

Ronaldinhův velký návrat. V Itálii ho čeká derby, k zápasu nastoupí po 11 letech

Ronaldinha čekalo v Ravenně velkolepé uvítání.

Slavný brazilský fotbalista Ronaldinho se v neděli po více než jedenácti letech představí v soutěžním utkání. Šestačtyřicetiletý mistr světa z roku 2002 nastoupí ve třetí italské lize za Ravennu v...

14. listopadu 2026  11:29

Denia poprvé musí. Češi v dějišti ostudného výplachu načínají cestu na Euro

Český trenér Santi Denia.

Moderní Opus arena, nejhezčí fotbalový stadion v Chorvatsku, burácela nadšením. Polonazí hromotluci v kotli se mačkali k bariérám, užívali si, jak jejich tým soupeře znemožnil. A v místních novinách...

14. listopadu 2026  10:30

Kdo místo Krejčího? Kolik změn by měl kouč fotbalistů na Chorvatsko udělat?

Čeští fotbalisté před zápasem proti Španělsku

Jeden hříšník je zpátky, jiný však přibyl. Trenér českých fotbalistů Santi Denia má pro klíčové utkání Ligy národů v Chorvatsku díky návratu Michala Sadílka o variantu víc do středu zálohy, ale zase...

14. listopadu 2026  7:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.