Proč?
Fotbalový svět si jeho jméno přece spojí spíš s geniální levačkou, Realem Madrid nebo mistrovstvím světa 1998, kde kromě titulu nejlepšího střelce vybojoval s reprezentací také senzační bronz.
Ještě ve středu ho v mexickém městě Pachuca vítaly fanfáry, když jako první Chorvat v historii vstoupil do tamní Mezinárodní síně slávy. Na nablýskaném ceremoniálu se sešel například s Thierrym Henrym, Miroslavem Klosem, Fernandem Torresem či Alessandrem Del Pierem.
„A je to pro mě obrovská čest,“ vykládal. Jenže doma v Osijeku, kde v neděli večer nastoupí i česká reprezentace, by nad tím spíš jen mávli rukou.
Všichni ho uznávají jako naprosto výjimečného fotbalistu, ale jako člověka si ho tady neváží prakticky nikdo.