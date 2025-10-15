Bylo jasné, co bude dál.
„Rozhodnutí o odvolání pana trenéra nebylo ovlivněno pouze jedním výsledkem. Díváme se na věci z širšího hlediska, pravidelně se účastním jednání s partnery a vím, že obraz reprezentace v poslední době nebyl ideální.“
V rozhovoru pro iDNES Premium mluví o hledání nového kouče, klíčové roli Pavla Nedvěda a konkrétních jménech z Česka i ze zahraničí.
Nečekal jste, že vám trenér Hašek po ostudě na Faerských ostrovech nabídne rezignaci sám?
S panem trenérem komunikujeme pravidelně. Vím dobře, jak přemýšlí, takže jsme od něj tenhle krok neočekávali.
Pan Trpišovský je jedním z nejúspěšnějších trenérů na klubové úrovni u nás. Kdo ví, třeba může být po přemostění jednou z variant, o které budeme diskutovat.