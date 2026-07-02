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Trunda o výběru Koubkova nástupce: Líbil by se mi cizinec. Trpišovský variantou není

David Čermák
Lucie Macháčová
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  9:20
Mistrovství světa se nepovedlo a český fotbal řeší, kudy dál. První změna? Pondělní konec reprezentačního kouče Miroslava Koubka. „Trenér si nejdřív promluvil s Pavlem Nedvědem, pak jsem se s ním sešel já,“ vysvětlil David Trunda, předseda Fotbalové asociace, ve středečním rozhovoru pro pořad Rozstřel na iDNES.cz. „Po zhruba hodinové debatě mi řekl: Dávám svou funkci k dispozici, pokud to přijmete, pojďme se dohodnout.“

Rozstřel

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Dohoda byla rychlá, už se hledá nový šéf lavičky: „Ale chtěl bych panu Koubkovi poděkovat. Splnil první cíl, který jsme si stanovili. A vážím si všeho, co pro český fotbal udělal.“

Jenže působí zvláštně, když Koubek nejdřív veřejně oznámil, že zůstane, a totéž zopakoval i generální manažer Nedvěd. Co se tak rychle změnilo?
Uvědomte si, v jaké situaci jsme byli. Po měsíci na turnaji všichni unavení, plní emocí a zklamaní z vyřazení. Ano, říkal jsem, že si počkáme na analýzu a pak si s trenérem sedneme... Máte pravdu, že změna přišla rychle. Ale pokud chceme reprezentaci skutečně proměnit, musíme jednat bez průtahů.

Rozstřel

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Mluvilo se i o napjatých vztazích s některými hráči. Měly na Koubkův konec vliv?
Po tak dlouhém turnaji, kdy je pohromadě přes šedesát lidí, je normální, že vznikají různé situace a emoce. Bavil jsem se s kapitánem Láďou Krejčím, věděl jsem obrysově, co bude obsahem jeho proslovu z deníčku, taky mám rád poznámky... Bylo správné, že vystoupil. Všechno budeme ještě vyhodnocovat, Pavel Nedvěd připravuje analýzu, která vznikne i na základě komunikace s panem trenérem, a z ní nám určitě vyjde, co je potřeba ve fungovaní reprezentace změnit. Těch věcí je mnoho.

Objevily se třeba informace, že hráčům nevoněla náplň tréninků. To můžete potvrdit?
Turnaj byl mimořádně náročný. Pozdě jsme se kvalifikovali, hodně cestovali a pendlovali mezi Dallasem, Atlantou, Guadalajarou a Mexico City. Únava se musela projevit. Dlouze jsem o tom mluvil právě s Láďou Krejčím. Probrali jsme všechny podněty od hráčů, budeme je řešit v gesční skupině. A určitě zareagujeme.

Koubek si postěžoval, že se proti němu během šampionátu rozjela mediální kampaň. Souhlasíte?
Pan trenér komunikuje dlouhodobě stejně, ať už na klubové, nebo reprezentační úrovni. Rozdíl je v tom, že kolem reprezentace vzniká mnohem větší tlak. Určitě mohl některé informace vnímat citlivě, některé podle mě nebyly korektní. Kdyby měl člověk na všechno reagovat, zblázní se z toho. Základ je zachovat klid a všechno vyhodnotit s odstupem. A také otevřeně komunikovat. Nechceme strkat hlavu do písku, proto jsme také hned na letišti předstoupili před novináře já, Pavel Nedvěd, kapitán i trenér.

Trunda o konci Koubka i výběru nového trenéra: Potřebujeme totální rekonstrukci

Který ovšem už po pár hodinách trenérem nebyl.
Ano, ale když jsme vystoupili z letadla, pan Koubek měl platnou smlouvu, neproběhlo vyhodnocení a nebyl ani prostor na osobní diskusi bez emocí. Když pak nabídl, že dá funkci k dispozici, dohodli jsme se. S Pavlem jsme už teď začali pracovat na výběru nového trenéra. Chceme celý proces nastavit lépe než minule a zahájit širší proměnu. Reprezentace potřebuje totální rekonstrukci a my opravdu nechceme ztrácet čas. Minule trval výběr trenéra z mnoha důvodů déle, i z toho jsme se poučili.

Z čeho ještě?
Snažím se čerpat z historie. Když se podíváme na to, jak končili poslední tři reprezentační trenéři, vždycky to bylo v emocích. Přitom zásadní je si upřímně říct, co změnit uvnitř reprezentace. Důležitá je diskuse: nějakou představu mají hráči, nějakou my. Vyšli jsme už dřív vstříc s tím, že jsme navýšili počet fyzioterapeutů, masérů, vzali jsme dalšího kuchaře, snažili se vylepšit zázemí. Ale i teď je hlavní se zamyslet, jestli nepřizvat další odborníky, poohlédnout se po nich třeba i v zahraničí.

Několikrát jsme zmínili Pavla Nedvěda. Neměl by kromě Koubka nést odpovědnost také on? Nebylo ve hře, že by skončil?
Pavel je skvělý člověk, neskutečný odborník, měli bychom si vážit toho, že ho máme a že chce přinést něco do českého fotbalu. Už na hřišti byl perfekcionista, to samé platí i teď a já to vidím každý den. Že by měl končit, vůbec není na stole. Ale i pro něj platí to, co pro nás ostatní: všichni přemýšlíme, co jsme mohli udělat lépe a co by šlo vylepšit.

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek odpovídá na dotazy novinářů před utkání s Jihoafrickou republikou na MS 2026.

Na co jste přišli?
Snažíme se věnovat detailům. Vnímáme, že jsme i my někde udělali chybu, není fér všechno házet na hráče. Nechci teď být konkrétnější, potřebujeme víc času, všechno podrobně rozebrat potrvá několik týdnů. Ale myslím, že i veřejnost si zaslouží vědět o věcech, které byly špatně.

Veřejnost si zaslouží znát i jméno nového trenéra. Prozradíte pár kandidátů?
Zásadní pro nás je najít kouče, který dokonale zapadne do koncepce, již už rok tvoříme. Takového, který přinese vlastní myšlenky, pomůže změnit reprezentaci a snad i celý český fotbal. Musíme se zaměřit na trochu jiný typ trenéra než doteď, proto jsme už dali dohromady dvacet kritérií, která by měl splňovat.

Zkuste jich pár vyjmenovat.
Měl by to být zkušený profík, který už něco dokázal, mít ambice a vnímat nároky současného světového fotbalu. Měl by mít přesah do zahraničí, zkušenosti napříč soutěžemi a v neposlední řadě schopnost přinést i něco nového, co nás odliší od předchozích výběrů. A těch dvacet bodů je třeba rozdělit na sportovní stránku, kterou má na starosti Pavel, a na manažerskou, což je zase moje zodpovědnost.

Z toho, co říkáte, nám vychází, že jméno Jindřich Trpišovský ve hře zřejmě nebude.
Moc si ho vážím, považuji ho za nejlepšího českého trenéra, ale Slavia i on sám jsou nastavení tak, že to teď není téma. S žádným trenérem zatím nejsme v kontaktu, ale tuhle variantu si neumím představit.

Sliboval, že z boje neuteče. Přesto Koubek u repre skončil. Věříte, že dobrovolně?

Jaký vůbec existuje na nového kouče rozpočet?[
Mám rád ekonomickou bezpečnost. Plat musí být takový, aby z hlediska hospodaření dával smysl a zároveň abychom získali trenéra, který bude pro tým dýchat. Z předchozích jednání vím, že někteří zahraniční kandidáti navrhovali varianty typu: budeme tady čtrnáct dní, pak budeme týden pryč... Ale my potřebujeme, aby kouč znal DNA českého fotbalu a aby měl možnost ovlivňovat třeba i vzdělávání trenérů, přinesl vlastní poznatky. Nehledáme marketingovou osobnost, ale člověka, který nám opravdu pomůže s rozvojem.

Bude na něj stačit třeba milion korun měsíčně?
Nechci říkat přesnou částku, ale určitě chceme, aby byl trenér správně ohodnocený. Zároveň cílíme na to, aby měl i jinou motivaci: čekají nás zajímavé zápasy v Lize národů, pak kvalifikace o mistrovství Evropy, o mistrovství světa. Schválně koukám trochu dopředu, protože hledáme člověka, který se s námi spojí na delší dobu. Chápeme, že se třeba výsledky nedostaví hned, hlavní pro nás je, aby přestavba dávala koncepčně smysl.

Chápeme správně, že fandíte spíš variantě zahraničního kouče?
Pozor, nebude to jen moje rozhodnutí. Ale pokud mám mluvit za sebe, můžu říct: Máme v Česku skvělé trenéry, kterých si moc vážím, ale osobně si myslím, že nazrává čas zkusit získat zahraničního odborníka, který nám pomůže trochu vyskočit z krabice. Předtím jsme volili vynikající české kouče, ale končilo to pokaždé stejně. Proto hledáme takového, který bude nezávislý a přinese nové myšlenky. Měl by tu žít s námi, mít v Česku srdce a pomoct v rozvoji na všech úrovních.

Pavel Nedvěd a Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa.

Než jste vybrali Miroslava Koubka, zahraniční varianta se přece také řešila. Padala velká jména jako Terim, Mancini, Klinsmann. Teď už nehledáte personu, ale kouče se zajímavým profilem pro budoucnost?
V těch třech jménech jste se trefili zhruba ze 73 procent. (úsměv) Ale je to přesně tak, jak říkáte. Prošli jsme si nějakým vývojem a teď budeme postupovat trochu jinak.

Když jsme nakousli peníze: bylo mistrovství světa pro Česko výdělečné?
Finanční nákladnost byla obrovská, hlavně cena letadel. Přál jsem si, abychom na šampionátu něco vydělali, vypadá to, že nakonec mírně v plusu budeme. Kdyby se postoupilo do vyřazovací fáze, bylo by to samozřejmě daleko lepší. Určitě pomohlo, že FIFA v průběhu turnaje navýšila odměny za účast o dva miliony dolarů, jinak by řada asociací skončila plus minus na nule. Teď vyhodnocujeme všechny náklady, ještě nám chodí faktury, do dvou týdnů budeme přesně vědět výsledek. Pak všechno oznámíme. Ale jsem rád, že ta částka nám třeba pomůže zase investovat tam, kde je to nejvíc potřeba: do trenérů, infrastruktury, mládeže.

Právě z přenastavení výchovy talentů by změna měla vycházet. Máte jasný plán?
Strategie, kterou chceme vytvořit, musí být především ušitá na míru. Když se budete snažit zkopírovat systém rozvoje mládeže třeba ze Švédska, zjistíte, že to nefunguje. Musíme si koncept nastavit sami. Máme spoustu skvělých trenérů, kteří u mládeže pracují zdarma, a my se musíme zaměřit na to, jak finanční podporu otočit. A řadu věcí ještě vylepšit.

Třeba?
Zajistit a podpořit trenéry, kteří budou chodit do škol. Spouštíme s ministerstvem školství projekt, který zapojí tři sta škol, zajistí vybavení pro děti, edukaci učitelů. Chápu, že sportovní výsledky v poslední době nesplnily, co jsme si všichni přáli, ale i tohle je pro rozvoj fotbalu zásadní věc.

Experti o Koubkovi: Velká pachuť, trenéři nároďáku u nás končí přibití na kříži

Proč to nešlo dřív?
V minulosti se spousta peněz spotřebovala uvnitř asociace, místo toho, aby podpora směřovala do spodních pater pyramidy. Rád říkám, že v menších obcích má komunitu vytvářet škola, pan farář a fotbal. A když se podíváte, kolik dětí u nás kope do balonu, dojde vám, že základna je obrovská. Ale první člověk, kterého musíme motivovat, je trenér mládeže: přes něj děti získávají lásku ke sportu.

Dobrá, ale máte peníze na podobný restart, jaký provedli třeba Němci kolem roku 2000?
Těžká otázka. Zvolili jsme strategii, že nebudeme chodit za představiteli vlády, za panem premiérem a ministry, aby nám navýšili rozpočty. Chtěli jsme odpracovat a připravit projekty a zařídit financování externě přes FIFA, UEFA. A také získat nové partnery, kteří budou slyšet na naši dlouhodobou koncepci. Už jsme spustili tři nové projekty s obrovským finančním přínosem v řádu stovek milionů korun. Ale aby mohl být efekt opravdu silný, ještě jeden nebo dva kroky potřebujeme udělat.

Hostem pořadu Rozstřel je David Trunda, předseda FAČR. Pořad moderují Lucie Macháčová a David Čermák.
Předseda české fotbalové asociace David Trunda (vlevo) s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem.
Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda na setkání s novináři k účasti českého týmu na mistrovství světa, 2. dubna 2026, Praha.
David Trunda a Jaroslav Tvrdík slaví postup českých fotbalistů na MS.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Portugalsko vs. ŠpanělskoFotbal - Osmifinále - 6. 7. 2026:Portugalsko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
6. 7. 21:00
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USA vs. BelgieFotbal - Osmifinále - 7. 7. 2026:USA vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
7. 7. 02:00
  • 2.57
  • 3.54
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Program a výsledky
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Výsledky

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