Po ostudném výkonu a porážce 1:5 v Chorvatsku v kvalifikaci na mistrovství světa bude ze strany trenérů následovat vyhodnocení.

To je pro následující dny nejzásadnější informace.

„S trenérem jsme mluvili, spolu s realizačním týmem připravuje analýzu, kterou budeme řešit a budeme se bavit o tom, jak můžeme pomoct tomu, abychom splnili cíl a zvítězili v dalších utkáních. Téma to bude i na dalším výkonném výboru,“ potvrdil Trunda.

Češi významně snížili šance na přímý postup na šampionát. Do konce kvalifikace nicméně zbývají ještě čtyři zápasy.

„Utkání s Černou Horou jsme zvládli, naším snem je na mistrovství postoupit. Musíme bojovat tak, aby se nám to povedlo, to je společný cíl nás všech,“ řekl nový předseda, který je ve funkci sotva dva týdny. Pravidelná setkání s novináři chce zachovat s měsíční pravidelností.

O čem všem ještě ve strahovském sídle asociace mluvil?

O rozšíření kompetencí směrem k reprezentaci: „Byl bych rád, kdyby se vytvořil menší tým kolegů, kteří by se podíleli na vedení a třeba i oponentuře pro realizační tým reprezentace. Změny chystáme.“

O tom, že by obnovil sportovní radu složenou z fotbalových osobností: „Máme představu, ať už individuálním doplnění zmíněných gescí v rámci výkonného výboru nebo jiných kolegů. Sportovní rada může být jednou z částí, která by se k tomu všemu vyjadřovala.“

O kontroverzní přítomnosti Jana Hořejšího, který má od FAČR zákaz působit na aktivitách asociace za ovlivňování zápasů, na utkání v Chorvatsku: „Dozvěděl jsem se to hodinu po zápase. Dal jsem podnět etické komisi, která zahájila nutné procedury. Pan Hořejší má trest, takže my se od jeho přítomnosti distancujeme a je to pro nás absolutně nepřípustné.“

O tom, jak se pan Hořejší na zápas dostal: „Nebylo to na oficiální pozvání a nebyl ani součástí oficiální delegace. Měl jsem spousty povinností, takže nemám kontrolu nad všemi lidmi. Na druhou stranu, součástí profesionalizace všech chodů jsou zodpovědné osoby, které musejí mít kontrolu nad tím, kdo všechno se na akcích pohybuje. Na výkonný výbor půjdu s návrhy opatření a konsekvencí.“

Kandidát na předsedu FAČR David Trunda

O tom, zda Hořejšího přítomnost souvisí s kampaní místopředsedy Pešíra, kterou vedl: „Místopředsedové byli zvolení demokraticky, já jsem pana Hořejšího ve své sportovní kariéře ani po ní nikdy neviděl, takže na tohle nedovedu odpovědět. Stanovisko místopředsedů je jasné, že tyhle věci nemají v českém fotbale místo.“

O souvislosti s návratem starých pořádků: „Absolutně se distancuji od toho, že by to byl návrat k dobám minulým, není dobré to takto interpretovat. Opatření, která chystám, budou zásadní a budou mít velký vliv na fungování FAČR.“

O tom, jak učinit asociaci v očích veřejnosti atraktivnější: „Viděli jste malinké střípky, co kolegové na oddělení trochu změnili a to bylo emotivní video z kabiny ze zápasu s Černou Horou. Mělo celkem velký ohlas a chtěli bychom primárně na našich sociálních sítích, kde potřebujeme extrémní rekonstrukci, mít úplně jiný přístup. Dostat tam emoce a být v komunikaci četnější. Rád bych prezentoval i koncept pravidelného setkávání s fanoušky, protože ze strany kabiny by vůle byla.“

🔙 Ještě jednou zpět do Plzně!



Děkujeme za skvělou podporu! 🇨🇿 Teď už ale vzhůru do Chorvatska! 🇭🇷💪 #ROUTE2026 pic.twitter.com/3TUcC3DVwH — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 8, 2025

O tom, co asociace nejvíc potřebuje: „Kolik máme času? Je toho strašně moc. Může to být komunikace a transparentnost. Chtěl bych, aby informace neunikaly jako dřív a primárním zdrojem byly rozhodnutí výkonného výboru. V komunikaci jsou tu zažité modely, které je potřeba změnit. Teď probíhá pořád, i mezi členy výboru. A to je zásadní změna. Nehodlám komunikovat skrze soukromé účty, srdíčkem všeho bude jednotné vystupování asociace.“

O změnách ve fungování marketingové společnosti STES: „To je extrémně důležité. Organizace výjezdu do Chorvatska nám ukázala, že jsou tam dobré věci, ale i takové, které je potřeba změnit. Mám koncepci, kterou bych rád prezentoval na výkonném výboru a změny přijdou.“

O jednání ve sněmovně ohledně fotbalu a fanoušků, kterého se zúčastní: „Žádné jednání o fanoušcích není ztráta času. Jdu si vyslechnout, co se probralo na původní schůzi, budou tam i další zástupci. S kolegy z PR oddělení si nechávám zpracovat analýzu našeho fungování. Chci, abychom byli aktivnější, konkrétnější a chceme prezentovat koncept naší péče o fanoušky.“

O roli jedenadvacítky, která se chystá na Euro na Slovensku: „Je velmi důležitá. Čeká nás turnaj s náročnou skupinou, budeme držet palce. Na Slovensko jedeme už na úvodní zápas, budeme fandit a čeká nás i setkání s hráči.“

O komunikaci s trenérem Janem Suchopárkem a jeho nástupcem Michalem Bílkem: „S koučem jsem mluvil na soustředění v Benicích. S panem Bílkem jsem se krátce potkal a čeká nás ještě další schůzka.“

O vlastnictví klubu v Mladé Boleslavi, který vloží do svěřenských fondů: „Po zvolení jsem říkal, že máme na předání zhruba 60 dnů. Včas budete informováni, věřím, že to bude transparentní a ku prospěchu, aby se tento dotaz třeba už neopakoval. Klub už delší dobu funguje samostatně, ale vše se musí dokončit tak, aby to pro klub bylo komfortní.“

Nový předseda fotbalové asociace David Trunda (uprostřed), vlevo místopředseda za Moravu Zdeněk Grygera, vpravo místopředseda za Čechy Tomáš Pešír.

O utkání mezi Libušínem a rezervou Velvar, kde hosté odmítli bránit a pomohli domácím k tomu, aby vyhráli: „Záznam jsem taky z mnoha stran obdržel, náš integrity officer dostal podnět. Rád bych, aby se tyhle kauzy řešili hned bez toho, aniž bychom dávali alibistické odpovědi. Takové zápasy nemají absolutně žádné místo v českém fotbale a uděláme všechno proto, aby se to nedělo.“

O návrhu zákona, který by zakazoval propagaci například sázkových kanceláří v rámci sportu: „Samozřejmě to sleduji a máme na to svůj názor. Nechal jsem na oddělení FAČR zpracovat analýzu, aby to nebyla jen subjektivní reakce. Diskuze je důležitá, v dobách působení Sazky to byl velký zdroj financování českého sportu, reakce jednotlivých svazů byla napsaná správně, my se k tomu přidáme. Jen bych chtěl mít správné argumenty.“