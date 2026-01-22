Nešlo stíhat vše. Trunda o rozdělení pozice sportovního ředitele i rozpočtu fotbalu

Dříve na fotbalové asociaci působil v roli technického ředitele Erich Brabec. Nově jeho kompetence po rozsáhlém výběrovém řízení přebírají kandidáti dva. „Dlouho jsme přemýšleli, jak to nastavit, protože pracovní proces technického ředitele byl v minulosti obrovský a v našich očích se nedal pojmout v jedné osobě,“ vysvětlil svazový předseda David Trunda po jednání výkonného výboru ve strahovském sídle.

Předseda FAČR David Trunda na mimořádné tiskové konferenci k odvolání trenéra národního týmu Ivana Haška. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

A proto vybral Aleše Křečka na nově vzniklou pozici sportovního ředitele a také Petra Janouška, který zastane funkci tzv. development manažera.

„Oba budou tedy fungovat jinak, než jak tady bylo zvykem dřív,“ podotkl Trunda. A nebylo to naposledy, kdy předešlé fungování asociace, čili než přišel loni v květnu do funkce, hodnotil negativně.

Sportovním ředitelem FAČR se stal Křeček, manažerem rozvoje mládeže Janoušek

„Okamžitě se zapojí do našeho týmu a začneme pracovat na tom, aby se podařilo fungování asociace restrukturalizovat,“ přidal vedle sedící generální sekretář Stanislav Rýznar. „Doufáme, že výsledky všichni pocítí v pozitivním slova smyslu co nejdříve,“ doplnil.

Pane předsedo, podle čeho a kdy budete vyhodnocovat výsledky jejich práce? Přeci jen je obzvlášť u mládeže složité výsledky pozorovat hned. Oba kandidáti představili kontrolní body pro období v délce tři a půl roku. Máme jasně stanoveno, podle čeho to budeme vyhodnocovat, pojmenovali jsme si primární a sekundární cíle a na příští tiskové konferenci oba kolegy představíme stejně jako tyhle kontrolní body.

Generální sekretář FAČR Stanislav Rýznar

o rozdělení pozice sportovního ředitele

„Úloha dřívějšího sportovního ředitele pojímala asi čtrnáct oddělení. Věnovat se tomu natolik, aby se vše zlepšovalo, nejde. Proto jsme oblast rozdělili na sportovní část, kde jsou zejména reprezentace a kluby, a na druhou dát oblast vzdělávání a rozvoj. Oběma jsme poskytli prostor, aby maximálním způsobem soustředili své síly, a abychom výsledky viděli co nejdříve.“

Proč vás na pozici sportovního ředitele oslovil právě Aleš Křeček?
Rozhodl, že jeho prezentace a koncepce splnila naše očekávání. Zapadla do toho, co bychom chtěli, osobně mě velmi překvapila. Pan Křeček zná fungování asociace a přesně pojmenoval věci, které je potřeba změnit. V rámci výběrové koncepce byl nejlepší. Zaměřil se na úsek mládežnických reprezentací, rozvoj mládeže, regionálních akademií, trenérů, přesně jak jsme vypsali požadavky. Popsal svůj záměr, jak by viděl restrukturalizaci akademií, byly tam i věci, které ho velmi odlišovaly od jiných kandidátů. Navíc prošel různými kluby v České republice a zná místní prostředí.

Jak velkou roli hrála znalost prostředí? Nepřemýšleli jste o kandidátech i ze zahraničí?
Za sedm měsíců, během nichž máme možnost koukat na to, kam bychom chtěli směřovat český fotbal, jsme se logicky koukali i do zahraničí. Komunikovali jsme i se dvěma zahraničními kandidáty, ale když pak jezdíte po republice a bavíte se s místními předsedy a místopředsedy, tak vidíte, že by to pro ně bylo velmi obtížné. A my potřebujeme někoho, kdo pomůže ten proces nastartovat. Znalost prostředí je obrovskou výhodou, u jiných by dlouho trvalo to prostředí poznat. Nás asi oslovila hloubka, do které jsou tihle dva znalí. Do léta si vyhodnotíme, jak tyhle pozice fungují a budeme je podle toho upravovat.

Čím vás oslovil Petr Janoušek?
U této pozice pro nás byly klíčové výsledky vzdělávání trenérů a tam nás čeká strašně moc práce. To, co nám pan Janoušek prezentoval, nám dávalo smysl a sportovní ředitel na to bude mít také obrovský dopad. Bude napojený i na generálního manažera Pavla Nedvěda. Povedou se diskuze, jak rozvíjet mládežnický fotbal, není to jen o tom, že předáme své kompetence. Někdo je musí řídit a být za ně zodpovědný. Věřím, že to, co nám kolegové prezentovali, se podaří zvládnout.

Asociaci jsme otočili správným směrem. Trunda o fungování FAČR i výběru trenéra

Na výkonném výboru jste schválili i nový rozpočet.
Posledních sedm měsíců jsme na něm pracovali, aby byl pro všechny tři entity asociace. FAČR, FAČR Property a STES. Ten bych zmínil přednostně, protože jsme schválili, že budeme minus šestnáct milionů a chceme vyvinout maximální úsilí, abychom si rozpočet každý měsíc aktualizovali. Byl tvořen s konzervativním přístupem, aby nákladová stránka obsahovala všechny výdaje a STES mohl plni roli, kterou má. Aby se nám v rámci transformace povedlo získat nové partnery a fungovali jsme jinak než dřív. Vypovídali jsme některé smlouvy, se kterými jsme nebyli spokojení a chceme, aby všechny nové byly férové a partneři věděli, že spolupráce s fotbalem má smysl.

Kde konkrétně je ještě rozpočet jiný než dřív?
Teď se vším všudy fotbalovou asociací protečou asi 3 miliardy korun. Na STESu jsme minus 16 milionů, protože chceme být bezpeční a víme, že v některých minulých úvahách to bylo prezentováno jinak. Nad rozpočty budeme mít kontrolu a věřím, že i na STESu se nakonec dostaneme do pozitivních čísel.

Předseda FAČR David Trunda na mimořádné tiskové konferenci k odvolání trenéra...

Zmínil jste nové partnery. Jak jednání postupují?
Nemůžu být konkrétní, protože jednání stále probíhají, ale můžete se podívat, s kým je teď česká reprezentace spojená. Máme autopartnera, produktového partnera na pivo a nápoje, pak na oblečení. Nově jsme to uchopili trochu jinak, podívali jsme se na to, co máme, a popsali jsme si spoustu kategorií, které zatím nevyužíváme. Postupně budeme partnery oznamovat, zatím žádného nového nemáme.

Jak jste spokojený s prací nového trenéra Miroslava Koubka a jeho realizačního týmu u reprezentačního A-týmu?
Na příští tiskovku přivedeme i pana trenéra a Pavla Nedvěda, takže bude trochu zajímavější. Já jsem zatím velmi spokojený. Zaznamenali jste inspekční cestu na soustředění klubů, kam jeli v širším složení. S panem trenérem jsme v každodenní komunikaci, pracují s týmem na plné obrátky a na příští tiskové konferenci vám prozradím víc.

Výsledky

