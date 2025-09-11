Šéf FAČR kritizoval: Výkon proti Saúdské Arábii hraničil s ostudou

Velkou nespokojenost vyjádřil předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda v hodnocení zářijových zápasů české reprezentace. Výkon týmu v přípravném utkání proti Saúdské Arábii (1:1) podle něho hraničil s ostudou. Rád by u hráčů národního mužstva viděl změnu v přístupu a nasazení.
Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd (vlevo) a předseda...

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd (vlevo) a předseda fotbalové asociace David Trunda sledují semifinále tenisového Prague Open. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ivan Hašek sleduje přátelské utkání proti Saúdské Arábii.
Václav Jemelka v leteckém souboji s Abdulrahmanem Alobudem.
Rozmrzelí čeští hráči na konci utkání se Saudskou Arábií.
Saudští hráči slaví gól, který na závěr utkání s Českem zařídil Abdullah Al...
KOMENTÁŘ: Bída se Saúdskou Arábií není první renonc. Hašek pryč. Ano, nebo ne?

Čeští fotbalisté v zářijovém bloku v pátek zvítězili v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2:0 v Černé Hoře, kde je několikrát zachránil gólman Jindřich Staněk a pojistku přidali až v nastaveném čase. V pondělí pak v přípravném utkání svěřenci trenéra Ivana Haška v kombinované sestavě jen remizovali v Hradci Králové se Saúdskou Arábií. Některá média poté spekulovala o tom, zda si Hašek nadále udrží důvěru vedení svazu.

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

„Výkon reprezentace zejména v posledním zápase hraničil s ostudou, takhle se fotbalové veřejnosti nemůžeme v žádném případě prezentovat,“ uvedl Trunda v tiskové zprávě po vyhodnocení zápasů s vedením FAČR, generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem a realizačním týmem A mužstva.

„Zbývají poslední tři zápasy kvalifikační skupiny o postup na mistrovství světa, poslední se hraje v půlce listopadu. Rádi bychom viděli změnu v přístupu a v nasazení. Další hodnocení kvalifikačního cyklu předložím výkonnému výboru FAČR do konce října 2025,“ dodal Trunda.

Český tým vyhrál čtyři z pěti kvalifikačních utkání. Po zářijovém programu má na druhém místě tabulky L stejný počet bodů jako vedoucí Chorvatsko, odehrál ale o zápas víc. V dalším duelu přivítá v říjnu právě lídra skupiny a k udržení reálných nadějí na přímý postup musí zvítězit. I kdyby se mu to povedlo, potřeboval by zároveň vyhrát nejméně pětibrankovým rozdílem, neboť v úvodním vzájemném duelu v Osijeku utrpěl debakl 1:5, případně spoléhat na to, že Chorvaté ve zbytku kvalifikace nečekaně ztratí body. Na první místo tak český tým už spíše nedosáhne a o účast na MS 2026 bude nejspíš bojovat v play off.

