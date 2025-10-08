Trunda se stal členem jednoho ze stálých výborů FIFA, jehož hlavním úkolem je řídit a dohlížet na rozvojové programy světového fotbalu.
„Mezi jeho činnosti patří zejména podpora rozvoje fotbalu v členských asociacích prostřednictvím různých projektů. Výbor navrhuje, vyhodnocuje a sleduje iniciativy zaměřené na zlepšení infrastruktury, vzdělávání trenérů, práci s mládeží, rozvoj ženského fotbalu a další oblasti,“ uvedl Trunda.
Výbor se stará o přidělování financí a dohlíží, aby rozvojové projekty byly transparentní.
Trundův předchůdce v čele FAČR Petr Fousek je členem výkonného výboru UEFA.