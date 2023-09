Tkáčovi fandila při debutu za lvíčata celá rodina. Potěšil ji vítězným gólem

„Nečekal jsem to, ale šel jsem tam s tím, že chci dát gól. Jsem rád, že padl takhle brzy. Nějaká nervozita tam byla, rychle to ale ze mě spadlo. Chytili jsme se a naladili na start kvalifikace,“ pochvaloval si Tkáč po vítězné uherskohradišťské generálce (2:0) před úterním duelem na Islandu.

Přetažený centr na zadní tyč jste dostal ve skluzu do sítě. Bylo to jednoduché zakončení?

Tyhle situace, které vypadají snadno, jsou nejtěžší. Ale soustředil jsem se a naštěstí se trefil.

Vzápětí jste mohl skórovat z přímého kopu. Co chybělo?

Původně jsem říkal Křišťovi (Křišťan): Centruj to na hlavu. On ale míč z ničeho nic přeběhl, tak jsem to kopl pod břevno. Jenže to letělo doprostřed.

Jak jste se cítil při své premiéře za jedenadvacítku?

Byl jsem na začátku trochu nervózní, ale gól mi pomohl. Pak jsem měl horší pasáž, párkrát jsem ztratil míč. Potom se zlomilo a výkon šel zase nahoru.

Před pár dny jste se Zlínem v Uherském Hradišti prohráli derby se Slováckem. Teď jsou pocity totálně rozdílné, že?

Přesně tak. Výkon byl úplně odlišný. Minulý týden se to vůbec nepovedlo. Teď to nebylo špatné. Tempo je podobné jako v lize, ale tady to bylo trochu fotbalovější.

Může vám tenhle výkon pomoct do základní sestavy?

To nechci hodnotit. Jsem spokojený, že jsem dal gól. Nechám na trenérech, jak to vyhodnotí.

Druhá půle po hromadném prostřídání byla o dost lepší než první. Zdá se, že mužstvo má ofenzivní sílu.

Vyhověli jsme si. Některé akce nebyly vůbec špatné. Občas chyběla poslední nahrávka, kterou zablokovali, ale celkově jsme to zvládli dobře.

Fandilo vám více než 4 tisíce diváků. Jak se vám líbila atmosféra?

Hleděl jsem, kolik lidí přišlo na přátelský zápas. Klobouk dolů před fanoušky. Podporovali nás celé utkání. Za to jim děkujeme. Přišli rodiče, brácha, známí, kamarádi, dohromady kolem dvaceti.

Letíte na Island, kde se bude hrát na umělé trávě. Bude to specifické?

Bude to jiný zápas. Jsem zvědavý. Ještě jsem na umělce nehrál soutěžní utkání. Od pátku se na ní budeme připravovat. Podívám se na video, jak hrají.