Pavelka, střelec po 28 letech. Chválil Coutinha a litoval: Můj gól neměl efekt

Deset minut před přestávkou byl stadion Eden na nohou. Dobrá práce Masopusta, šťastný odraz od Allana a před Pavelkou se otevřelo moře prostoru.



„Uvědomil jsem si, že těm rychlým brazilským obráncům asi neuteču, balon byl hezky rozskákaný, tak jsem to trefil.“

A jak!

Parádně k tyči, že se i brankář Alisson Becker, jeden z nejdražších a neuznávanějších gólmanů světa, natahoval marně.

Češi nad fotbalovým gigantem senzačně vedli, byť nakonec museli skousnout porážku 1:3.

„Jestli Brazilci první půli podcenili? I kdyby, je to jejich problém. My jsme se cítili dobře, zaskočili jsme je aktivní hrou, dařilo se nám. Jenom škoda, že jsme nevyužili některý z dalších náznaků, že jsme nevstřelili ještě jednu branku na víc,“ litoval Pavelka.

Gól Brazílii po 28 letech Takřka tři dekády trvalo, než se někdo z českých fotbalistů znovu prosadil proti Brazilcům. Záložník David Pavelka je po sedmadvaceti letech prvním střelcem po Tomáši Skuhravém. Bývalý útočník dal gól z penalty v přípravném utkání, které se hrálo dva roky po revoluci přímo v Brazílii, Čechoslováci jej prohráli 1:2.

Neodbytný pracant je symbolem Šilhavého reprezentační éry. Z turecké Kasimpasy na srazy pod bývalým koučem Jarolímem dva roky nejezdil a pak se najednou loni v říjnu vrátil rovnou do základní sestavy.

Se Součkem tvoří uprostřed zálohy páteř týmu. V současném nároďáku patří právě tato dvojka k nejdůležitějším, což platilo i v úterý večer proti silným Brazilcům.

V konkurenci Casemira z Realu Madrid či Allana s Paquetou, kteří nastupují v italské lize, oba obstáli.

„Na mě ale udělal největší dojem ze všech Coutinho. Jeho pohyblivost, práce s balonem, s tím se člověk nesetkává každý den,“ ocenil Pavelka.

„Obecně byla brazilská kvalita srovnatelná s Anglií. Ta má možná hru postavenou víc na automatismech, perfektně zvládnutých šablonách, zatímco Brazilci hrají víc intuitivně a s míčem jsou v soubojích jeden na jednoho fakt nechutní. Nikdy nevíte, jaké řešení zrovna vytáhnou,“ pokračoval Pavelka, jediný český střelec zápasu.

Svou premiérovou reprezentační branku oslavil při svém dvacátém startu. Ve zcela výjimečném utkání.

„O přestávce jsme si opakovali, ať neslavíme a dál pokračujeme. Věděli jsme, co bylo dobré a co naopak špatné, jenže ve druhém poločase nás kosila zranění, hra byla hodně rozkouskovaná a celé to už bylo takové zvláštní.“

A pro Čechy daleko náročnější. Brazilci přidali, brzy snadno srovnali a v závěru dvěma góly Gabriela Jesuse rozhodli.

„Po pauze se všechno otočilo, bohužel,“ dodal Pavelka. „Mrzí mě, že ta moje branka neměla větší efekt.“