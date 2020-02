Kouč Holoubek opět na scéně, převezme reprezentační osmnáctku

Devětatřicetiletý Holoubek se koučem reprezentační osmnáctky stane oficiálně od léta.

Během jara bude sledovat hráče pro svůj výběr, bude k ruce i Luboši Kozlovi jako pozorovatel na turnajích reprezentace do 19 let, kterou v březnu čeká finální kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

Trenéři mládežnických reprezentací od léta 2020 U15 – Karel Havlíček

U16 – Radek Bejbl

U17 – Petr Havlíček

U18 – David Holoubek

U19 – Jan Suchopárek

U20 – Jiří Žilák

„Vzhledem k tomu, že jsem dvanáct let působil ve Spartě, kde jsou hráči a trenéři vychováváni k tomu, aby byli co nejlepší a co nejúspěšnější, mám v sobě tuhle DNA a byla ve mně i v období, kdy jsem vedl áčko v lize. Chci jako trenér vyhrávat všechno,“ řekl Holoubek pro fotbal.cz.

Zaujal jako trenér nejstaršího sparťanského dorostu, s kterým vyhrál celostátní ligu s obřím náskokem.

Rukama mu prošla spousta hráčů, kteří později naskočili do ligy: Sáček, Pulkrab, Havelka, Mustedanagič, Köstl, Novotný, Wiesner, Filip Hašek či Dudl.

Dosud působil v klubech. Dlouho byl ve sparťanské mládeži, z níž se propracoval až na hlavního kouče áčka.

Spartu převzal na podzim 2016 a při svém premiéře porazil Inter Milán v Evropské lize. Uspěl i proti Southamptonu a Beer Ševu a Sparta z prvního místa ve skupině postoupila do play off. Záhy vypadla s Rostovem a když se nedařilo ani v lize, byl Holoubek během jara 2017 odvolán.

Na jaře 2018 vedl Slovan Liberec a do loňského léta působil rok v Ružomberoku.

„Bude to nová zkušenost, protože reprezentační trenéři nemají možnost denně ovlivňovat hráče v tréninkovém procesu. Během srazů musí být jejich práce maximálně efektivní. V tomhle to bude zcela nové. Chci být dobrý trenér, mít dobré výsledky a vybírat správné kluky,“ poznamenal Holoubek.

„Jsme rádi, že tým trenérů mládežnických reprezentací doplňuje právě David Holoubek, který má bohaté zkušenosti s prací od přípravkových až po seniorské kategorie. Zároveň je na místě poděkovat Luboši Kozlovi. Přejeme mu hodně štěstí v ostravském Baníku,“ řekl ředitel Oddělení rozvoje fotbalu na asociaci Jiří Kotrba.