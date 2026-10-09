Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Denia vs. Koubek v datech. Jak se změnila hra reprezentace? Víc si přihrává i útočí

Autor: ,
  8:30
Vzorek je zatím stále malý, takže definitivní závěry nevyčtete. Pokud vás však zajímá, jak se postupně mění hra během čtyř úvodních zápasů pod novým koučem českých fotbalistů Santim Deniou, nabízí se datové srovnání s předchozím trenérem Miroslavem Koubkem, jenž vedl reprezentaci v pouhých pěti soutěžních utkáních. Připraveni?
Část 1/6

60 % Rozehrávka po křídlech

Jak vypadá herní styl Čechů pod trenérem Santim Deniou?

Že pod španělským koučem Deniou hraje Česko jinak než za matadora Koubka, vidí každý fanoušek. Kde konkrétně je největší rozdíl?

Češi nyní útočí hlavně přes křídla. Do útoku se navíc častěji dostávají po zemi, naopak dlouhých míčů zezadu i centrů do vápna ubylo. Že celý tým stojí hlouběji, je hlavně daň za kvalitní soupeře v elitní skupině Ligy národů typu mistrů světa ze Španělska či bronzové Anglie. Kromě toho Češi ve dvou zápasech dohrávali v deseti.

POHLED: Efekt novosti. Změna předběhla výsledky, ale Denia jde správným směrem


Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Slavia B vs. VlašimFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Slavia B vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
9. 10. 17:00
  • 2.10
  • 3.73
  • 2.95
Zlín vs. SlaviaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 11.20
  • 6.05
  • 1.26
Ústí n. L. vs. OpavaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Ústí n. L. vs. Opava //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.94
  • 3.59
  • 3.44
Jihlava vs. ProstějovFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Jihlava vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.79
  • 3.56
  • 4.07
Táborsko vs. KarvináFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Táborsko vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 2.87
  • 3.32
  • 2.30
Písek vs. Plzeň BFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Písek vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 2.15
  • 3.39
  • 2.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...

Krejčí nadával, Denia se divil. Ale experti se shodli: Druhý český gól správně neplatil

Český obránce Ladislav Krejčí vidí v utkání proti Španělsku druhou žlutou kartu.

Španěl Raya, nejlepší gólman Premier League, na brankové čáře upustil balon a dobíhající útočník Ryan Naderi při svém debutu v české reprezentaci z kroku dorážel do sítě. Vyrovnáno? Opravdu?! Nakonec...

Míč daleko od brány, komentátor křičel při šanci. ČT vysvětluje chybu v přenosu

Český záložník Alex Král s míčem před Robertem Fernandezem ze Španělska

V úvodním poločase je netěšil výkon českých fotbalistů, ale ani přenos, který ve veřejnoprávní televizi sledovali. Fanoušky v sobotu večer při utkání reprezentantů v Lize národů proti Španělsku (1:3)...

Denia vs. Koubek v datech. Jak se změnila hra reprezentace? Víc si přihrává i útočí

Santi Denia a Miroslav Koubek.

Vzorek je zatím stále malý, takže definitivní závěry nevyčtete. Pokud vás však zajímá, jak se postupně mění hra během čtyř úvodních zápasů pod novým koučem českých fotbalistů Santim Deniou, nabízí se...

9. října 2026  8:30

Své tělo musel poznávat znovu, nejlépe si odpočine u traktorů. Jaký je obr Guddal?

Premium
Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví gól s Adamem Karabcem v zápase s...

Krajan Jonatan Brunes si nezvykle dlouhý reprezentační oddych zpestřil na rybách. Věřili byste, že Tobias Guddal se zase doma v Norsku může posadit do traktoru? „Vyrostl jsem na naší rodinné farmě, a...

9. října 2026

I Shai investuje do fotbalu. Nejužitečnější hráč NBA vlastní podíl v Atléticu Madrid

Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City Thunder během utkání s LA Lakers.

Kanadský basketbalista Shai Gilgeous-Alexander se stal další hvězdou zámořské NBA, která investovala do evropského fotbalu. Dvojnásobný držitel ocenění pro nejužitečnějšího hráče ligy se stal jedním...

8. října 2026  22:39

Čeferin vyhověl národním federacím a otočil, opět bude kandidovat do čela UEFA

Předseda UEFA Aleksander Čeferin v Praze.

Předseda evropské fotbalové unie UEFA Aleksander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovuzvolení do čela organizace, kterou vede od roku 2016. UEFA oznámila, že slovinský funkcionář přijal...

8. října 2026  18:09

Rozšíří se MS na 24 týmů? A co s Ruskem... Bříza o tlaku na velmoci i novém šéfovi

Petr Bříza promlouvá na konci juniorského šampionátu.

Mohl se stát nejmocnějším mužem světového hokeje, paradoxně ale pro Petra Břízu nehlasoval evropský politický spojenec – Švédsko. A tak se hokejová veřejnost už týden ptá: řítí se Mezinárodní...

8. října 2026  17:41

Jdeme správným směrem, řekl Trunda o reprezentaci. Věří v lepší výsledky

Šéf českého fotbalu David Trunda na tiskové konferenci po mimořádném zasedání...

Přestože čeští fotbaloví reprezentanti úvodní čtyři zápasy elitní skupiny Ligy národů prohráli, předseda asociace David Trunda hodnotí první sraz pod novým trenérem Santim Deniou vesměs pozitivně....

8. října 2026  15:44

Přichází United o talent? Mladík chtěl v 15 hrát Ligu mistrů, naštval se a řeší odchod

JJ Gabriel v dresu Manchesteru United v zápase Youth League.

Je takřka jisté, že se o něm v příštích letech bude psát. Buď jako o velkém talentu, kterého si fotbalový Manchester United nechal utéct, nebo o klukovi, jenž si v šestnácti letech pokazil kariéru....

8. října 2026  13:31

Trpišovský z Temu. Dvojníka slávistického kouče si splete i vlastní maminka

Premium
Aktuálně Malý působí v řadě funkcí, zejména vede okresní fotbalový svaz na...

Zastavují ho fanoušci v Českých Budějovicích, Barceloně i na reprezentačních výjezdech, a fotky svého syna z internetu si plete i jeho vlastní maminka. Podobu s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským...

8. října 2026

Jihlavští fotbalisté hlásí návrat marodů. Jsme silnější než před pauzou, věří trenér

Marek Nikl diriguje jihlavské fotbalisty.

Nucené volno je u konce, Vysočina jde opět do akce! Druholigovým jihlavským fotbalistům pomalu končí třítýdenní zápasové volno zaviněné dlouhou reprezentační pauzou. Svěřenci trenéra Marka Nikla...

8. října 2026  11:19

POHLED: Efekt novosti. Změna předběhla výsledky, ale Denia jde správným směrem

Premium
Český trenér Santi Denia.

Pouze jednou v historii se šňůra nehezkých výsledků natáhla ještě víc. Mezi prosincem 1947 a srpnem 1948 netrpěla jen republika, kterou ničil únorový komunistický převrat a čistky ve společnosti, ale...

8. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

První vyzyvatel Infantina. Šéfem FIFA chce být Švýcar, který kopal za Tottenham

Ramon Vega v reprezentačním dresu v roce 1996.

Bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. Pětapadesátiletý...

7. října 2026  21:30

Infantino v Česku. Od Trundy dostal dres reprezentace, pózoval s ministry i mladíky

Prezident FIFA Gianni Infantino pózuje s předsedou FAČR Davidem Trundou.

Prezident FIFA Gianni Infantino navštívil Českou republiku, kde se potkal s vrcholnými představiteli asociace, španělskými trenéry i reprezentanty do 15 let. V Praze s předsedou FAČR Davidem Trundou...

7. října 2026  20:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.