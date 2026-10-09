60 % Rozehrávka po křídlech
Že pod španělským koučem Deniou hraje Česko jinak než za matadora Koubka, vidí každý fanoušek. Kde konkrétně je největší rozdíl?
Češi nyní útočí hlavně přes křídla. Do útoku se navíc častěji dostávají po zemi, naopak dlouhých míčů zezadu i centrů do vápna ubylo. Že celý tým stojí hlouběji, je hlavně daň za kvalitní soupeře v elitní skupině Ligy národů typu mistrů světa ze Španělska či bronzové Anglie. Kromě toho Češi ve dvou zápasech dohrávali v deseti.
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POHLED: Efekt novosti. Změna předběhla výsledky, ale Denia jde správným směrem