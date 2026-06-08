„Myslím na Christiana a všechny jeho blízké. Byla jsem zděšená, naštěstí pak přišla velká úleva, že se mu vzhledem k okolnostem daří dobře,“ napsala na instagram dánská premiérka Mette Frederiksenová.
„Posíláme lásku a sílu Christianovi i jeho rodině, zatímco čekáme na další zprávy,“ reagoval Manchester United, za nějž Eriksen v minulosti hrával, a připojily se i další bývalé kluby či jeho současný zaměstnavatel Wolfsburg.
„Nejdůležitější je, aby byl Christian v pořádku. Teď musíme držet pohromadě, jako jsme to udělali přímo na hřišti. Každý teď musí mít někoho, o koho se může opřít,“ přidal trenér národního týmu Brian Riemer.
Eriksen zkolaboval v 65. minutě přípravného utkání.
Spoluhráči okolo něj vytvořili kolečko, norský rozhodčí Kringstad okamžitě volal lékaře a Eriksen nakonec hřiště opustil po svých, načež zamířil do nemocnice.
„Několik dánských hráčů brečelo a někteří Ukrajinci byli očividně také rozhození. Ale všichni se postarali o to, aby ho co nejdříve ošetřili. Fanoušci pak skandovali jeho jméno, když odcházel ze hřiště,“ popsal reportér Andrew Todos pro server The Athletic.
„K některým hráčům si vybudujete silnější pouto a on je jedním z nich, takže mě to hluboce zasáhlo,“ doplnil Riemer.
„Šli jsme do kabiny a trochu se o všem pobavili. Někteří měli spoustu otázek, někteří mluvili s rodinou a jiní jen seděli a poslouchali. Je zvláštní bavit se o něčem takovém a říkat, že to vyvolává určité vzpomínky,“ hlesl kapitán Pierre Emile Höjbjerg.
„Stalo se to už podruhé a jako Christianův přítel říkám, je to strašné. Myslím na jeho rodinu a děti,“ hlesl v televizním vysílání bývalý reprezentační útočník Nicklas Bendtner.
„Když jsme hráli s Dánskem baráž, s kolegy jsme se bavili, že Christian je vlastně nejbezpečnější hráč na hřišti díky tomu, že má implantovaný kardioverter. Ale jak vidno, i přesto se takové situace mohou opakovat. Pro všechny je to velmi nepříjemné,“ pronesl Petr Čechal, lékař české reprezentace.
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Doktor Boesen zdravotní stav čtyřiatřicetiletého záložníka přiblížil už krátce po incidentu a okamžitě zdůrazňoval: „Kardiostimulátor zafungoval, jak má. Teď je třeba vyšetřit, co bylo příčinou toho incidentu.“
S ním Eriksen hraje od chvíle, co zkolaboval na Euru 2021 v utkání s Finskem – resuscitace tehdy trvala 14 minut. Kariéru ale dokázal dánský záložník znovu nastartovat a vrátil se i k národnímu týmu. Nedělní zápas v Odense se mimochodem hrál na počest jeho 150. utkání v reprezentačním dresu, k němuž nastoupil na konci března právě v baráži s Českem.
„Je to legenda a přeju mu hodně zdraví i síly. Fotbal jde stranou, nejdůležitější je v tuhle chvíli lidský život. Celá Ukrajina je s tebou, Christiane,“ pronesl prezident ukrajinské fotbalové federace Andrej Ševčenko.
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„Všechny nás to zasáhlo. Je mi líto dánských fanoušků, že museli něco takového prožít. Teď opravdu není vhodné mluvit o fotbale,“ navázal trenér Andrea Maldera. „Když za mnou přišel kouč soupeře, rozhodli jsme se zápas přerušit, protože v tu chvíli bylo všechno vedlejší.“
Dánsko, stejně jako Ukrajina, bude na nadcházejícím mistrovství světa chybět, a tak jsou všichni pochopitelně zvědaví, co bude s Eriksenovou kariérou dál.