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Eriksena mají brzy pustit z nemocnice. Daří se mu dobře a je s rodinou, říká doktor

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  12:50
V pátek 12. června to bude přesně pět let od chvíle, co zkolaboval na zápase Eura v Kodani. Teď měl Christian Eriksen zástavu srdce v přípravném utkání s Ukrajinou, které se nakonec nedohrálo. „V pondělí ráno jsem s ním mluvil a daří se mu dobře. Je s rodinou a očekáváme, že ho brzy propustí z nemocnice,“ přiblížil následně doktor národního týmu Morten Boesen.
Zápas Dánska s Ukrajinou byl po kolapsu Christiana Eriksena přerušen.

Zápas Dánska s Ukrajinou byl po kolapsu Christiana Eriksena přerušen. | foto: Reuters

Dánský obránce Joakim Maehle po kolapsu Christiana Eriksena v utkání s Dánskem.
Zápas Dánska s Ukrajinou byl po kolapsu Christiana Eriksena přerušen. „Zápas je...
Dánští a ukrajinští fotbalisté opouštějí hřiště v Odense poté, co zkolaboval...
Dánský trenér Brian Riemer odchází ze hřiště poté, co bylo utkání s Ukrajinou...
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„Myslím na Christiana a všechny jeho blízké. Byla jsem zděšená, naštěstí pak přišla velká úleva, že se mu vzhledem k okolnostem daří dobře,“ napsala na instagram dánská premiérka Mette Frederiksenová.

„Posíláme lásku a sílu Christianovi i jeho rodině, zatímco čekáme na další zprávy,“ reagoval Manchester United, za nějž Eriksen v minulosti hrával, a připojily se i další bývalé kluby či jeho současný zaměstnavatel Wolfsburg.

„Nejdůležitější je, aby byl Christian v pořádku. Teď musíme držet pohromadě, jako jsme to udělali přímo na hřišti. Každý teď musí mít někoho, o koho se může opřít,“ přidal trenér národního týmu Brian Riemer.

mette

Sender mine varmeste tanker til Christian Eriksen her til aften ❤️‍ og til alle dem omkring ham, som er berørte. En stor forskrækkelse. Og en stor lettelse, at han efter omstændighederne har det godt

7. června 2026 v 21:55, příspěvek archivován: 8. června 2026 v 11:11
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Eriksen zkolaboval v 65. minutě přípravného utkání.

Spoluhráči okolo něj vytvořili kolečko, norský rozhodčí Kringstad okamžitě volal lékaře a Eriksen nakonec hřiště opustil po svých, načež zamířil do nemocnice.

„Několik dánských hráčů brečelo a někteří Ukrajinci byli očividně také rozhození. Ale všichni se postarali o to, aby ho co nejdříve ošetřili. Fanoušci pak skandovali jeho jméno, když odcházel ze hřiště,“ popsal reportér Andrew Todos pro server The Athletic.

„K některým hráčům si vybudujete silnější pouto a on je jedním z nich, takže mě to hluboce zasáhlo,“ doplnil Riemer.

Dánský obránce Joakim Maehle po kolapsu Christiana Eriksena v utkání s Dánskem.

Zápas Dánska s Ukrajinou byl po kolapsu Christiana Eriksena přerušen. „Zápas je u konce, Christian se vzhledem k okolnostem cítí dobře,“ stálo na světelné tabuli.

„Šli jsme do kabiny a trochu se o všem pobavili. Někteří měli spoustu otázek, někteří mluvili s rodinou a jiní jen seděli a poslouchali. Je zvláštní bavit se o něčem takovém a říkat, že to vyvolává určité vzpomínky,“ hlesl kapitán Pierre Emile Höjbjerg.

„Stalo se to už podruhé a jako Christianův přítel říkám, je to strašné. Myslím na jeho rodinu a děti,“ hlesl v televizním vysílání bývalý reprezentační útočník Nicklas Bendtner.

„Když jsme hráli s Dánskem baráž, s kolegy jsme se bavili, že Christian je vlastně nejbezpečnější hráč na hřišti díky tomu, že má implantovaný kardioverter. Ale jak vidno, i přesto se takové situace mohou opakovat. Pro všechny je to velmi nepříjemné,“ pronesl Petr Čechal, lékař české reprezentace.

Lékař fotbalistů nejen o nadmořské výšce: Mám respekt. Ale Dallas nám může pomoct

Doktor Boesen zdravotní stav čtyřiatřicetiletého záložníka přiblížil už krátce po incidentu a okamžitě zdůrazňoval: „Kardiostimulátor zafungoval, jak má. Teď je třeba vyšetřit, co bylo příčinou toho incidentu.“

S ním Eriksen hraje od chvíle, co zkolaboval na Euru 2021 v utkání s Finskem – resuscitace tehdy trvala 14 minut. Kariéru ale dokázal dánský záložník znovu nastartovat a vrátil se i k národnímu týmu. Nedělní zápas v Odense se mimochodem hrál na počest jeho 150. utkání v reprezentačním dresu, k němuž nastoupil na konci března právě v baráži s Českem.

„Je to legenda a přeju mu hodně zdraví i síly. Fotbal jde stranou, nejdůležitější je v tuhle chvíli lidský život. Celá Ukrajina je s tebou, Christiane,“ pronesl prezident ukrajinské fotbalové federace Andrej Ševčenko.

Eriksen zkolaboval na hřišti, utkání Dánska s Ukrajinou se nedohrálo

„Všechny nás to zasáhlo. Je mi líto dánských fanoušků, že museli něco takového prožít. Teď opravdu není vhodné mluvit o fotbale,“ navázal trenér Andrea Maldera. „Když za mnou přišel kouč soupeře, rozhodli jsme se zápas přerušit, protože v tu chvíli bylo všechno vedlejší.“

Dánsko, stejně jako Ukrajina, bude na nadcházejícím mistrovství světa chybět, a tak jsou všichni pochopitelně zvědaví, co bude s Eriksenovou kariérou dál.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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