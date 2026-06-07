V utkání dvou týmů, které nepostoupily na světový šampionát, vedli Dánové po střelách Dorgua a Maehleho. Za hosty snížil Cygankov. V 65. minutě se ale Eriksen bez cizího zavinění zhroutil na trávník. Norský rozhodčí Kringstad okamžitě volal lékaře a po několika minutách bylo jasné, že utkání nebude pokračovat.
Eriksen se po prvním kolapsu podrobil operaci srdce a po osmi měsících se na trávník vrátil. Znovu do dotáhl i do dánské reprezentace a v neděli hrál 151. mezistátní zápas. V této sezoně oblékal v bundeslize dres Wolfsburgu.
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V minulosti hrál za Ajax, Tottenham a Inter Milán, kariéru po zdravotních problémech restartoval v Brentfordu a opět se dostal do elitního klubu jako hráč Manchesteru United. V této sezoně oblékal v bundeslize dres Wolfsburgu. V reprezentaci má na kontě 46 branek, nejvíc ze současného kádru.