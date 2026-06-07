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Eriksen zkolaboval na hřišti, utkání Dánska s Ukrajinou se nedohrálo

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  20:40aktualizováno  20:56
Dánský fotbalista Christian Eriksen zkolaboval v přípravném utkání s Ukrajinou. Stalo se mu to už podruhé, poprvé měl zástavu srdce před pěti lety při utkání s Finskem na Euru v Kodani. Zápas v Odense byl po 70 minutách ukončen za stavu 2:1 pro domácí. Podle reprezentace je čtyřiatřicetiletý záložník při vědomí a vzhledem k okolnostem se cítí dobře.
Dánští a ukrajinští fotbalisté opouštějí hřiště v Odense poté, co zkolaboval...

Dánští a ukrajinští fotbalisté opouštějí hřiště v Odense poté, co zkolaboval Christian Eriksen. | foto: Bo AmstrupAP

Dánský trenér Brian Riemer odchází ze hřiště poté, co bylo utkání s Ukrajinou...
Hráči Dánska a Ukrajiny odchází ze hřiště v Odense poté, co zkolaboval...
Dánští fotbalisté jsou shromáždění okolo Christiana Eriksena, kterému se věnují...
Dán Christian Eriksen zpracovává míč v utkání s Anglií.
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V utkání dvou týmů, které nepostoupily na světový šampionát, vedli Dánové po střelách Dorgua a Maehleho. Za hosty snížil Cygankov. V 65. minutě se ale Eriksen bez cizího zavinění zhroutil na trávník. Norský rozhodčí Kringstad okamžitě volal lékaře a po několika minutách bylo jasné, že utkání nebude pokračovat.

Eriksen se po prvním kolapsu podrobil operaci srdce a po osmi měsících se na trávník vrátil. Znovu do dotáhl i do dánské reprezentace a v neděli hrál 151. mezistátní zápas. V této sezoně oblékal v bundeslize dres Wolfsburgu.

OBRAZEM: Zůstaň silný! Euro zalila soudržnost na podporu Eriksena

V minulosti hrál za Ajax, Tottenham a Inter Milán, kariéru po zdravotních problémech restartoval v Brentfordu a opět se dostal do elitního klubu jako hráč Manchesteru United. V této sezoně oblékal v bundeslize dres Wolfsburgu. V reprezentaci má na kontě 46 branek, nejvíc ze současného kádru.

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