Eriksena propustili z nemocnice. Byl to jiný případ než před pěti lety, ujistil záložník

Stejně jako před pěti lety to byl nečekaný šok.
Tehdy na mistrovství Evropy, shodou okolností také doma – v Kodani, Eriksen během zápasu s Finskem prodělal zástavu srdce. Tentokrát se zničehonic chytil oběma rukama hrudníku a upadl. Na chvíli ztratil vědomí, ale na rozdíl od Eura trávník opustil sám. Utkání se však nedohrálo.
„Dostal jsem šok od voperovaného defibrilátoru a mě i rodinu to samozřejmě vystrašilo. Ale všechny chci ujistit, že šlo o úplně jinou situaci než tehdy v roce 2021. Cítím se dobře a už se zotavuji,“ napsal čtyřiatřicetiletý záložník na instagramu, kde informoval o svém propuštění s tím, že už je doma s rodinou.
„Chtěl bych zároveň poděkovat všem doktorům, kteří se o mě a mé srdce celou dobu starají. Díky jejich expertíze můj defibrilátor zafungoval přesně tak, jak měl: ochránil mě, když jsem to potřeboval. Teď se budu soustředit na zotavení, strávím čas s rodinou, pojedu na dovolenou a zahraju si fotbal s dětmi,“ vyťukal Eriksen.
V nemocnici v Odense zůstal jeden den a podstoupil řadu vyšetření. Dánský svaz nejprve veřejnost uklidnil, že Eriksen je v pořádku. Na incident reagovala i dánská premiérka Mette Frederiksenová.
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Eriksena mají brzy pustit z nemocnice. Daří se mu dobře a je s rodinou, říká doktor
Eriksen se už po prvním kolapsu podrobil operaci srdce, při níž mu byl implantován defibrilátor. Od lékařů dostal souhlas, aby pokračoval v kariéře a po necelém roce se na trávníky vrátil.
Znovu to dotáhl i do reprezentace a v neděli hrál rekordní 151. utkání za dánské národní mužstvo. Seveřané se nekvalifikovali na mistrovství světa, ve finále březnového play off prohráli po penaltovém rozstřelu v Praze s českým týmem.