Omlouvám se. Rozhodčí, který neuznal Ronaldovi rozhodující gól, se kaje

Protestujícímu pětinásobnému vítězi Zlatého míče pak navíc udělili žlutou kartu. Ronaldo následně vzteky zahodil kapitánskou pásku. Dramatický zápas skončil remízou 2:2. „Jediné, co mohu podle pravidel FIFA říct, je, že jsem se omluvil trenérovi národního celku Fernandu Santosovi a jeho týmu za to, co se stalo,“ uvedl Makkelie pro portugalský list A Bola.

V kvalifikačních zápasech o MS 2022 není přítomný ani systém videorozhodčího (VAR), ani branková technologie, která rozpozná, zda míč přešel brankovou čáru. „S týmem rozhodčích se vždy snažíme dělat správná rozhodnutí. Když ale pak dojde k takovýmto situacím, nemáme z toho nikdo radost,“ doplnil Makkelie.

Portugalci zůstali v kvalifikační skupině A se čtyřmi body o skóre druzí právě za Srby. Na MS postupuje přímo pouze vítěz, druhý tým jde do baráže.