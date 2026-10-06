Další průšvih FIFA. Údajně zamlčela, že gólman Konga chytal na MS neoprávněně

Podle francouzského Le Monde FIFA případ ututlala z politických důvodů.
Právní experti FIFA během prověřování dokumentů zjistili, že v Mpasiho případě nebyly splněny všechny formality k tomu, aby byla dokončena změna jeho reprezentační příslušnosti. V mládežnických kategoriích totiž Mpasi reprezentoval rodnou Francii. FIFA údajně zvažovala různé možnosti, jak s případem naložit. Kongu hrozily tresty od pokuty po vyřazení z play off o mistrovství světa, nakonec však federace k žádnému postihu nesáhla.
Případ začala FIFA vyšetřovat z podnětu stížnosti Nigérie, jež Kongu podlehla v africkém play off. Protest následně mezinárodní federace zamítla z procedurálních důvodů.
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Infantino ztrácí podporu krajanů. Švýcarský svaz chce jiného šéfa fotbalu
Po vítězství nad Nigérií si Kongo zajistilo postup na mistrovství světa díky výhře v interkontinentálním play off nad Jamajkou. Brankář Mpasi, na klubové úrovni hrající za Le Havre, odchytal všechny klíčové zápasy včetně všech čtyř na šampionátu, s nímž se africký tým rozloučil po porážce 1:2 s favorizovanou Anglií v prvním kole play off.
List The New York Times připomněl, že současným šéfem konžského svazu je Véron Mosengo-Omba, považovaný za Infantinova spojence. Bývalý spolužák šéfa světového fotbalu ze švýcarské univerzity a jeho pozdější kolega na FIFA se v době vyšetřování ucházel o pozici v čele národního svazu a po postupu Konga na MS byl zvolen.
Na dotaz The New York Times FIFA odpověděla, že její komise jsou „nezávislé a o případech rozhodují na základě platných předpisů a konkrétních skutečností“. Infantino, jenž spoléhá na podporu z Afriky při své snaze o znovuzvolení do funkce v roce 2027, na taková rozhodnutí údajně nemá žádný vliv.
Během mistrovství světa vyvolalo velkou vlnu kritiky omilostnění amerického reprezentanta Baloguna, jenž byl vyloučen v utkání prvního kola play off proti Bosně a Hercegovině a neměl hrát v osmifinále s Belgií. Po telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa Infantinovi ale FIFA automatický distanc kontroverzně zrušila a Balogun v duelu, který USA prohrály 1:4, nastoupit mohl.