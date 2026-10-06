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Další průšvih FIFA. Údajně zamlčela, že gólman Konga chytal na MS neoprávněně

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  16:27
Gólman Konga Lionel Mpasi skáče po míči v zápase s Uzbekistánem.

Gólman Konga Lionel Mpasi skáče po míči v zápase s Uzbekistánem. | foto: ČTK

Brankář DR Kongo Lionel Mpasi likviduje šanci v utkání s Anglií.
Souboj o balon v utkání Anglie s DR Kongo.
Brankář DR Kongo Lionel Mpasi chytá hlavičku Juda Bellinghama.
Brankář DR Kongo Lionel Mpasi skáče po míči v zápase na mistrovství světa proti...
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Po případu Folarina Baloguna čelí světová fotbalová federace FIFA a její kritizovaný prezident Gianni Infantino dalšímu skandálu spojenému s letním mistrovstvím světa v Severní Americe. Deníky The New York Times a Le Monde na základě interních dokumentů FIFA přišly s informací, že federace nezasáhla proti tomu, aby brankář Lionel Mpasi chytal v kvalifikačních zápasech a na samotném turnaji za Kongo, i když k tomu nebyl právně způsobilý.

Podle francouzského Le Monde FIFA případ ututlala z politických důvodů.

Právní experti FIFA během prověřování dokumentů zjistili, že v Mpasiho případě nebyly splněny všechny formality k tomu, aby byla dokončena změna jeho reprezentační příslušnosti. V mládežnických kategoriích totiž Mpasi reprezentoval rodnou Francii. FIFA údajně zvažovala různé možnosti, jak s případem naložit. Kongu hrozily tresty od pokuty po vyřazení z play off o mistrovství světa, nakonec však federace k žádnému postihu nesáhla.

Případ začala FIFA vyšetřovat z podnětu stížnosti Nigérie, jež Kongu podlehla v africkém play off. Protest následně mezinárodní federace zamítla z procedurálních důvodů.

Infantino ztrácí podporu krajanů. Švýcarský svaz chce jiného šéfa fotbalu

Po vítězství nad Nigérií si Kongo zajistilo postup na mistrovství světa díky výhře v interkontinentálním play off nad Jamajkou. Brankář Mpasi, na klubové úrovni hrající za Le Havre, odchytal všechny klíčové zápasy včetně všech čtyř na šampionátu, s nímž se africký tým rozloučil po porážce 1:2 s favorizovanou Anglií v prvním kole play off.

List The New York Times připomněl, že současným šéfem konžského svazu je Véron Mosengo-Omba, považovaný za Infantinova spojence. Bývalý spolužák šéfa světového fotbalu ze švýcarské univerzity a jeho pozdější kolega na FIFA se v době vyšetřování ucházel o pozici v čele národního svazu a po postupu Konga na MS byl zvolen.

Véron Mosengo-Omba, prezident Fotbalové federace Demokratické republiky Kongo

Na dotaz The New York Times FIFA odpověděla, že její komise jsou „nezávislé a o případech rozhodují na základě platných předpisů a konkrétních skutečností“. Infantino, jenž spoléhá na podporu z Afriky při své snaze o znovuzvolení do funkce v roce 2027, na taková rozhodnutí údajně nemá žádný vliv.

Během mistrovství světa vyvolalo velkou vlnu kritiky omilostnění amerického reprezentanta Baloguna, jenž byl vyloučen v utkání prvního kola play off proti Bosně a Hercegovině a neměl hrát v osmifinále s Belgií. Po telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa Infantinovi ale FIFA automatický distanc kontroverzně zrušila a Balogun v duelu, který USA prohrály 1:4, nastoupit mohl.

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6. 10. 19:00
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6. 10. 20:45
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  • 10.60
  • 24.00
Chorvatsko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 6. 10. 2026:Chorvatsko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
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Estonsko vs. IslandFotbal - Skupina 4 - 6. 10. 2026:Estonsko vs. Island //www.idnes.cz/sport
6. 10. 20:45
  • 5.94
  • 3.98
  • 1.60
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