duff Dominik Duffek Autor:

11:19

V mnichovské Allianz Areně zrovna pršelo jako blázen, pás bouřek z Bavorska postupně přešel až nad Česko, kde obrovské kroupy způsobily nemalou paseku. Za hranicemi ale úřadoval ještě jeden živel. Fotbalový. Také nesmrtelný. Málokomu by se ve čtyřiceti do takového počasí chtělo. Zato on překonal další milník, který mu v bohatém výčtu chyběl; porazit Německo.