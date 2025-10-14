Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

Pětinásobný držitel Zlatého míče si také upevnil pozici nejlepšího reprezentačního střelce. Ve 225 utkáních nasázel 143 gólů. Druhý Argentinec Lionel Messi dal za Argentinu 114 branek ve 194 zápasech.
Portugalci vyhráli první poločas nad Maďarskem 2:1 poté, co hosty poslal v osmé minutě do vedení Szalai. Jistotu postupu na světový šampionát ale Portugalci po Ronaldově představení nemají. V nastaveném čase druhého poločasu totiž na 2:2 srovnal Szoboszlai.
Prvním evropským týmem, který oslavuje postup na mistrovství světa, se tak stali Angličané, kteří venku deklasovali Lotyšsko 5:0. Svěřenci německého kouče Tuchela ovládli v kvalifikaci všech šest dosavadních zápasů s celkovým skóre 18:0.
Proti Lotyšsku se dvakrát trefil Harry Kane, který má na kontě v aktuální kvalifikaci šest gólů. Dvě utkání před koncem má tým jistotu prvního místa ve skupiny K. „Špičkový výkon, skvělý výsledek. Mám velkou radost,“ řekl Tuchel. „V zápasech jsme dominovali. Jsme na dobré cestě. Je radost tenhle tým trénovat,“ uvedl trenér.
Itálie vyhrála, na protesty dohlíželi odstřelovači
Jistotu minimálně baráže o účast na mistrovství světa získali Italové, kteří porazili Izrael 3:0, čímž si ve skupině I upevnili druhou pozici. Na dosud stoprocentní Norsko nicméně stále ztrácí tři body.
Utkání v Udine provázely protesty asi 10 000 propalestinských demonstrantů, které podle agentury 1000 policistů s podporou vrtulníků a dronů drželo v dostatečné vzdálenosti od stadionu.
V aréně byli přítomni dokonce i odstřelovači. Při izraelské hymně někteří diváci pískali, asi stovka izraelských fanoušků se je snažila tleskáním přehlušit.
Ve skupině F jsou nadále stoprocentní Španělové, kteří přehráli Bulharsko 4:0 a po čtyřech zápasech mají 12 bodů. O tři body méně má druhé Turecko, které porazilo Gruzii 4:1.
Skupina E
35. Merino
57. Merino
79. Černev (vla.)
90+2. Oyarzabal
Simón – Porro, Le Normand (72. Vivian), Laporte, Grimaldo – Merino, Zubimendi (63. A. García), Pedri (68. Barrios) – Oyarzabal, Aghehowa (46. Iglesias), Baena (63. Pino).
Vucov – Velkovski, Černev, Hristov, Georgiev – Šopov (84. Stojanov), Krastev, Grujev (89. A. Krajev) – Kirilov (67. Dimitrov), Despodov (C) (67. Nikolov), Minčev (67. H. Petrov).
Raya, Remiro – Cubarsí, Cucurella, De Frutos, Llorente, J. Rodríguez.
Mitov, Šejtanov – Božinov, Čočev, Dimitrov, M. Petkov, Popov.
Rozhodčí: Delajod – Finjean, Parinet Le Tellier (FRA)
16. Yıldız
22. Demiral
35. Akgün
52. Demiral
65. Kočorašvili
Çakır – Müldür, Demiral, Bardakcı, Elmalı – Çalhanoğlu (C) (78. Özcan), Yüksek – Akgün (68. Yılmaz), Güler (68. Orkun Kökçü), Yıldız (83. Kadıoğlu) – Aktürkoğlu (78. Aydın).
Mamardašvili – Kakabadze, Ločošvili, Gogličidze, Gočoleišvili – Kiteišvili (65. Gagnidze), Mekvabišvili, Kočorašvili – Davitašvili (72. Lobžanidze), Mikautadze (46. Zivzivadze), Kvaracchelia (C).
Günok, Bayındır – Z. Çelik, Söyüncü, Akaydin, Kahveci, Uzun.
Kereselidze, Gugešašvili – Dvali, Kašia, Guliašvili, Azarovi, Mamučašvili, Citaišvili, Kvernadze.
75. Aktürkoğlu
85. Kočorašvili
Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Artene (vš. ROU)
Tabulka skupiny E:
|1.
|Španělsko
|4
|4
|0
|0
|15:0
|12
|2.
|Turecko
|4
|3
|0
|1
|13:10
|9
|3.
|Gruzie
|4
|1
|0
|3
|6:9
|3
|4.
|Bulharsko
|4
|0
|0
|4
|1:16
|0
Skupina F
22. Ronaldo
45+3. Ronaldo
9. A. Szalai
90+1. Szoboszlai
D. Costa – Semedo, Dias, R. Veiga, Mendes (79. Tavares) – B. Fernandes (62. Palhinha), R. Neves (62. Conceição), Vitinha – B. Silva, Ronaldo (C) (78. Ramos), Neto (62. Félix).
Balázs Tóth – Négo, Orbán, A. Szalai, Kerkez (79. M. Dárdai) – Schäfer (38. A. Tóth), Styles (79. Vitális), Szoboszlai (C) – Bolla (58. Lukács), Varga, Sallai.
Sá, R. Silva – Dalot, Gonçalves, Nunes, A. Silva, Trincão.
Demjén, Szappanos – Csongvai, Gruber, Mocsi, Molnár, Osváth, Ötvös.
34. B. Fernandes, 90. Félix
51. Styles, 90+5. Lukács
Rozhodčí: Jovanović – Stojković, Mihajlović
70. E. Ferguson
Kelleher – O'Brien, Nathan Collins (C), O'Shea – Coleman (65. Ogbene), Smallbone (81. J. Taylor), Molumby, Manning – Ebosele (65. Parrott), Azaz – E. Ferguson (81. Idah).
Avagjan – Hovhannisjan, Pilojan (81. Bičachčjan), S. Muradjan, Mkrtčjan – Spercjan, Iwu, Tiknizjan (72. N. Grigorjan) – Barseghjan (C), Ranos (72. Miranjan), Šaghojan (46. Zelarayán).
Bazunu, Travers – Dunne, Ferry, Egan, McAteer, Michael Johnston, Coventry.
Čančarević, Beglarjan – Aruťunjan, Serobjan, K. Muradjan, Aghasarjan, Davidjan, Simonjan.
48. Coleman, 70. Molumby, 78. Manning, 84. O'Brien
52. Barseghjan
Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu (FRA)
Tabulka Skupiny F:
|1.
|Portugalsko
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|2.
|Maďarsko
|4
|1
|2
|1
|8:7
|5
|3.
|Irsko
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|4.
|Arménie
|4
|1
|0
|3
|2:9
|3
Skupina I
45+2. Retegui
74. Retegui
90+3. Mancini
Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco – Barella, Locatelli (85. Cristante), Tonali (90+3. Piccoli) – Cambiaso (85. Spinazzola), Retegui (90+3. Cambiaghi), Raspadori (46. Esposito).
O. Glazer – Dasa (C) (89. Mizrahi), Baltaxa, Blorian, Revivo – E. Peretz (75. Abú Fání), Gloukh, Khalaily (72. Turiel) – Biton, Baribo (72. Turgeman), Solomon (89. Šua).
Meret, Vicario – Gabbia, Udogie, Orsolini, Frattesi, Coppola.
Daniel Peretz, Tzur – Gandelman, Azulay, Noy, Gropper, Stojnov.
90+4. Barella
42. Biton
Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA)
12. Käit
64. Bodișteanu
Hein – Schjønning-Larsen, Paskotši, Mets (C), Siňavskij – Jakovlev, Soomets, Käit (85. Paalberg), Saarma (59. Mustmaa) – Kristal (59. Shein) – Sappinen (82. A. Tamm).
Cojuhar – Forov (80. Plătică), Crăciun (62. Ștefan), Baboglo, Gherasimencov, Reabciuk – Caimacov (46. Bodișteanu), Rață (C) (62. Borș), Bogaciuc (46. Lupan) – Perciun, Postolachi.
Igonen, Perk – Kuusk, Peetson, Palumets, J. Tamm, M. Miller, Vetkal.
Celeadnic, Avram – Iovu, Damașcan, Boiciuc, Dumbravanu, Botnari.
45. Mets, 88. A. Tamm
29. Reabciuk, 34. Bogaciuc, 88. Baboglo
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO)
Tabulka skupiny I:
|1.
|Norsko
|6
|6
|0
|0
|29:3
|18
|2.
|Itálie
|6
|5
|0
|1
|18:8
|15
|3.
|Izrael
|7
|3
|0
|4
|15:19
|9
|4.
|Estonsko
|7
|1
|1
|5
|7:17
|4
|5.
|Moldavsko
|6
|0
|1
|5
|4:26
|1
Skupina K
26. Gordon
44. Kane
45+4. Kane
58. Toņiševs (vla.)
86. Eze
Zviedris – Jurkovskis (46. Toņiševs), Veips, Černomordijs (C), Balodis, Cigaņiks – Zelenkovs, Varslavāns (66. Dašķevičs), Vapne (73. Saveljevs), Ikaunieks (88. Grabovskis) – Gutkovskis (73. Regža).
Pickford – Spence, Stones (70. Burn), Konsa, Lewis-Skelly – E. Anderson, Rice (60. J. Henderson) – Saka (60. Bowen), Rogers (60. Eze), Gordon (70. Rashford) – Kane (C).
Orols, Matrevics – Jagodinskis, Savaļnieks, Penkevics, Pulis, Meļņiks.
D. Henderson, Trafford – Guéhi, Gibbs-White, Loftus-Cheek, O'Reilly.
31. Cigaņiks, 41. Balodis, 45+3. Černomordijs
87. Konsa
Rozhodčí: Sidoropoulos – Kostaras, Dimitriadis (GRE).
Počet diváků: 10404
17. G. López
19. C. García (vla.)
54. Vlahović
77. A. Mitrović
Álvarez – Borra (84. Rubio), Llovera, C. García, Olivera (78. Marc García), San Nicolás (C) – Rodrigo (84. Dacu), E. Vales (63. M. Vales), Babot, Cervós – G. López (63. Rosas).
Petrović – Veljković (46. Milosavljević), Eraković, S. Pavlović (84. Simić) – Kostić, Gudelj (68. N. Maksimović), S. Mitrović, Stanković (89. Ugrešić), Samardžić (84. Cvetković) – A. Mitrović (C), Vlahović.
Pires, A. Ruiz – Pomares, Martínez, R. Fernández, de las Heras, Teixeira.
Draskić, Lijeskič – Dragojević, Zukić, I. Ilić, Randjelović, Kostov.
15. Borra, 20. Cervós, 24. E. Vales, 77. C. García
62. Eraković
Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos, Aptosoglou
Tabulka skupiny K:
|1.
|Anglie
|6
|6
|0
|0
|18:0
|18
|2.
|Albánie
|6
|3
|2
|1
|6:3
|11
|3.
|Srbsko
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|4.
|Lotyšsko
|7
|1
|2
|4
|4:13
|5
|5.
|Andorra
|7
|0
|1
|6
|3:15
|1