Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

  23:24
Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem (2:2) v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr dvakrát a překonal někdejšího guatemalského reprezentanta Carlose Ruize, který dal v kvalifikačních utkáních 39 gólů. Ronaldo má na kontě 41 branek, na které mu stačilo 50 zápasů.
Cristiano Ronaldo kouká na maďarského brankáře Totha, jemuž vsítil dva góly.

Cristiano Ronaldo kouká na maďarského brankáře Totha, jemuž vsítil dva góly. | foto: Reuters

Lotyš Tonisevs se snaží zastavit Harryho Kanea.
Srb Mihajlo Cvetkovic (vlevo) přetlačil andorského Adriho da Cunhu.
Fotbalisté Portugalska slaví trefu Cristiana Ronalda.
Pětinásobný držitel Zlatého míče si také upevnil pozici nejlepšího reprezentačního střelce. Ve 225 utkáních nasázel 143 gólů. Druhý Argentinec Lionel Messi dal za Argentinu 114 branek ve 194 zápasech.

Portugalci vyhráli první poločas nad Maďarskem 2:1 poté, co hosty poslal v osmé minutě do vedení Szalai. Jistotu postupu na světový šampionát ale Portugalci po Ronaldově představení nemají. V nastaveném čase druhého poločasu totiž na 2:2 srovnal Szoboszlai.

Prvním evropským týmem, který oslavuje postup na mistrovství světa, se tak stali Angličané, kteří venku deklasovali Lotyšsko 5:0. Svěřenci německého kouče Tuchela ovládli v kvalifikaci všech šest dosavadních zápasů s celkovým skóre 18:0.

Lotyš Tonisevs se snaží zastavit Harryho Kanea.

Proti Lotyšsku se dvakrát trefil Harry Kane, který má na kontě v aktuální kvalifikaci šest gólů. Dvě utkání před koncem má tým jistotu prvního místa ve skupiny K. „Špičkový výkon, skvělý výsledek. Mám velkou radost,“ řekl Tuchel. „V zápasech jsme dominovali. Jsme na dobré cestě. Je radost tenhle tým trénovat,“ uvedl trenér.

Itálie vyhrála, na protesty dohlíželi odstřelovači

Jistotu minimálně baráže o účast na mistrovství světa získali Italové, kteří porazili Izrael 3:0, čímž si ve skupině I upevnili druhou pozici. Na dosud stoprocentní Norsko nicméně stále ztrácí tři body.

Utkání v Udine provázely protesty asi 10 000 propalestinských demonstrantů, které podle agentury 1000 policistů s podporou vrtulníků a dronů drželo v dostatečné vzdálenosti od stadionu.

Kvalifikační zápas Itálie a Izreale dorpovázely i propalestinské protesty.

V aréně byli přítomni dokonce i odstřelovači. Při izraelské hymně někteří diváci pískali, asi stovka izraelských fanoušků se je snažila tleskáním přehlušit.

Ve skupině F jsou nadále stoprocentní Španělové, kteří přehráli Bulharsko 4:0 a po čtyřech zápasech mají 12 bodů. O tři body méně má druhé Turecko, které porazilo Gruzii 4:1.

Skupina E

Kvalifikace MS
Skupina E 14. 10. 2025 20:45
Španělsko Španělsko : Bulharsko Bulharsko 4:0 (1:0)
Góly:
35. Merino
57. Merino
79. Černev (vla.)
90+2. Oyarzabal
Góly:
Sestavy:
Simón – Porro, Le Normand (72. Vivian), Laporte, Grimaldo – Merino, Zubimendi (63. A. García), Pedri (68. Barrios) – Oyarzabal, Aghehowa (46. Iglesias), Baena (63. Pino).
Sestavy:
Vucov – Velkovski, Černev, Hristov, Georgiev – Šopov (84. Stojanov), Krastev, Grujev (89. A. Krajev) – Kirilov (67. Dimitrov), Despodov (C) (67. Nikolov), Minčev (67. H. Petrov).
Náhradníci:
Raya, Remiro – Cubarsí, Cucurella, De Frutos, Llorente, J. Rodríguez.
Náhradníci:
Mitov, Šejtanov – Božinov, Čočev, Dimitrov, M. Petkov, Popov.

Rozhodčí: Delajod – Finjean, Parinet Le Tellier (FRA)

Kvalifikace MS
Skupina E 14. 10. 2025 20:45
Turecko Turecko : Gruzie Gruzie 4:1 (3:0)
Góly:
16. Yıldız
22. Demiral
35. Akgün
52. Demiral
Góly:
65. Kočorašvili
Sestavy:
Çakır – Müldür, Demiral, Bardakcı, Elmalı – Çalhanoğlu (C) (78. Özcan), Yüksek – Akgün (68. Yılmaz), Güler (68. Orkun Kökçü), Yıldız (83. Kadıoğlu) – Aktürkoğlu (78. Aydın).
Sestavy:
Mamardašvili – Kakabadze, Ločošvili, Gogličidze, Gočoleišvili – Kiteišvili (65. Gagnidze), Mekvabišvili, Kočorašvili – Davitašvili (72. Lobžanidze), Mikautadze (46. Zivzivadze), Kvaracchelia (C).
Náhradníci:
Günok, Bayındır – Z. Çelik, Söyüncü, Akaydin, Kahveci, Uzun.
Náhradníci:
Kereselidze, Gugešašvili – Dvali, Kašia, Guliašvili, Azarovi, Mamučašvili, Citaišvili, Kvernadze.
Žluté karty:
75. Aktürkoğlu
Žluté karty:
85. Kočorašvili

Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Artene (vš. ROU)

Tabulka skupiny E:

1.Španělsko440015:012
2.Turecko430113:109
3.Gruzie41036:93
4.Bulharsko40041:160

Skupina F

Kvalifikace MS
Skupina F 14. 10. 2025 20:45
Portugalsko Portugalsko : Maďarsko Maďarsko 2:2 (2:1)
Góly:
22. Ronaldo
45+3. Ronaldo
Góly:
9. A. Szalai
90+1. Szoboszlai
Sestavy:
D. Costa – Semedo, Dias, R. Veiga, Mendes (79. Tavares) – B. Fernandes (62. Palhinha), R. Neves (62. Conceição), Vitinha – B. Silva, Ronaldo (C) (78. Ramos), Neto (62. Félix).
Sestavy:
Balázs Tóth – Négo, Orbán, A. Szalai, Kerkez (79. M. Dárdai) – Schäfer (38. A. Tóth), Styles (79. Vitális), Szoboszlai (C) – Bolla (58. Lukács), Varga, Sallai.
Náhradníci:
Sá, R. Silva – Dalot, Gonçalves, Nunes, A. Silva, Trincão.
Náhradníci:
Demjén, Szappanos – Csongvai, Gruber, Mocsi, Molnár, Osváth, Ötvös.
Žluté karty:
34. B. Fernandes, 90. Félix
Žluté karty:
51. Styles, 90+5. Lukács

Rozhodčí: Jovanović – Stojković, Mihajlović

Kvalifikace MS
Skupina F 14. 10. 2025 20:45
Irsko Irsko : Arménie Arménie 1:0 (0:0)
Góly:
70. E. Ferguson
Góly:
Sestavy:
Kelleher – O'Brien, Nathan Collins (C), O'Shea – Coleman (65. Ogbene), Smallbone (81. J. Taylor), Molumby, Manning – Ebosele (65. Parrott), Azaz – E. Ferguson (81. Idah).
Sestavy:
Avagjan – Hovhannisjan, Pilojan (81. Bičachčjan), S. Muradjan, Mkrtčjan – Spercjan, Iwu, Tiknizjan (72. N. Grigorjan) – Barseghjan (C), Ranos (72. Miranjan), Šaghojan (46. Zelarayán).
Náhradníci:
Bazunu, Travers – Dunne, Ferry, Egan, McAteer, Michael Johnston, Coventry.
Náhradníci:
Čančarević, Beglarjan – Aruťunjan, Serobjan, K. Muradjan, Aghasarjan, Davidjan, Simonjan.
Žluté karty:
48. Coleman, 70. Molumby, 78. Manning, 84. O'Brien
Žluté karty:
Červené karty:
Červené karty:
52. Barseghjan

Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu (FRA)

Tabulka Skupiny F:

1.Portugalsko431011:410
2.Maďarsko41218:75
3.Irsko41124:54
4.Arménie41032:93

Skupina I

Kvalifikace MS
Skupina I 14. 10. 2025 20:45
Itálie Itálie : Izrael Izrael 3:0 (1:0)
Góly:
45+2. Retegui
74. Retegui
90+3. Mancini
Góly:
Sestavy:
Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco – Barella, Locatelli (85. Cristante), Tonali (90+3. Piccoli) – Cambiaso (85. Spinazzola), Retegui (90+3. Cambiaghi), Raspadori (46. Esposito).
Sestavy:
O. Glazer – Dasa (C) (89. Mizrahi), Baltaxa, Blorian, Revivo – E. Peretz (75. Abú Fání), Gloukh, Khalaily (72. Turiel) – Biton, Baribo (72. Turgeman), Solomon (89. Šua).
Náhradníci:
Meret, Vicario – Gabbia, Udogie, Orsolini, Frattesi, Coppola.
Náhradníci:
Daniel Peretz, Tzur – Gandelman, Azulay, Noy, Gropper, Stojnov.
Žluté karty:
90+4. Barella
Žluté karty:
42. Biton

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA)

Kvalifikace MS
Skupina I 14. 10. 2025 18:00
Estonsko Estonsko : Moldavsko Moldavsko 1:1 (1:0)
Góly:
12. Käit
Góly:
64. Bodișteanu
Sestavy:
Hein – Schjønning-Larsen, Paskotši, Mets (C), Siňavskij – Jakovlev, Soomets, Käit (85. Paalberg), Saarma (59. Mustmaa) – Kristal (59. Shein) – Sappinen (82. A. Tamm).
Sestavy:
Cojuhar – Forov (80. Plătică), Crăciun (62. Ștefan), Baboglo, Gherasimencov, Reabciuk – Caimacov (46. Bodișteanu), Rață (C) (62. Borș), Bogaciuc (46. Lupan) – Perciun, Postolachi.
Náhradníci:
Igonen, Perk – Kuusk, Peetson, Palumets, J. Tamm, M. Miller, Vetkal.
Náhradníci:
Celeadnic, Avram – Iovu, Damașcan, Boiciuc, Dumbravanu, Botnari.
Žluté karty:
45. Mets, 88. A. Tamm
Žluté karty:
29. Reabciuk, 34. Bogaciuc, 88. Baboglo

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO)

Tabulka skupiny I:

1.Norsko660029:318
2.Itálie650118:815
3.Izrael730415:199
4.Estonsko71157:174
5.Moldavsko60154:261

Skupina K

Kvalifikace MS
Skupina K 14. 10. 2025 20:45
Lotyšsko Lotyšsko : Anglie Anglie 0:5 (0:3)
Góly:
Góly:
26. Gordon
44. Kane
45+4. Kane
58. Toņiševs (vla.)
86. Eze
Sestavy:
Zviedris – Jurkovskis (46. Toņiševs), Veips, Černomordijs (C), Balodis, Cigaņiks – Zelenkovs, Varslavāns (66. Dašķevičs), Vapne (73. Saveljevs), Ikaunieks (88. Grabovskis) – Gutkovskis (73. Regža).
Sestavy:
Pickford – Spence, Stones (70. Burn), Konsa, Lewis-Skelly – E. Anderson, Rice (60. J. Henderson) – Saka (60. Bowen), Rogers (60. Eze), Gordon (70. Rashford) – Kane (C).
Náhradníci:
Orols, Matrevics – Jagodinskis, Savaļnieks, Penkevics, Pulis, Meļņiks.
Náhradníci:
D. Henderson, Trafford – Guéhi, Gibbs-White, Loftus-Cheek, O'Reilly.
Žluté karty:
31. Cigaņiks, 41. Balodis, 45+3. Černomordijs
Žluté karty:
87. Konsa

Rozhodčí: Sidoropoulos – Kostaras, Dimitriadis (GRE).

Počet diváků: 10404

Kvalifikace MS
Skupina K 14. 10. 2025 20:45
Andorra Andorra : Srbsko Srbsko 1:3 (1:1)
Góly:
17. G. López
Góly:
19. C. García (vla.)
54. Vlahović
77. A. Mitrović
Sestavy:
Álvarez – Borra (84. Rubio), Llovera, C. García, Olivera (78. Marc García), San Nicolás (C) – Rodrigo (84. Dacu), E. Vales (63. M. Vales), Babot, Cervós – G. López (63. Rosas).
Sestavy:
Petrović – Veljković (46. Milosavljević), Eraković, S. Pavlović (84. Simić) – Kostić, Gudelj (68. N. Maksimović), S. Mitrović, Stanković (89. Ugrešić), Samardžić (84. Cvetković) – A. Mitrović (C), Vlahović.
Náhradníci:
Pires, A. Ruiz – Pomares, Martínez, R. Fernández, de las Heras, Teixeira.
Náhradníci:
Draskić, Lijeskič – Dragojević, Zukić, I. Ilić, Randjelović, Kostov.
Žluté karty:
15. Borra, 20. Cervós, 24. E. Vales, 77. C. García
Žluté karty:
62. Eraković

Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos, Aptosoglou

Tabulka skupiny K:

1.Anglie660018:018
2.Albánie63216:311
3.Srbsko63127:710
4.Lotyšsko71244:135
5.Andorra70163:151
Vstoupit do diskuse
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 4 3 1 0 11:4 10
2. MaďarskoMaďarsko 4 1 2 1 8:7 5
3. IrskoIrsko 4 1 1 2 4:5 4
4. ArménieArménie 4 1 0 3 2:9 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 6 5 0 1 18:8 15
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 7 1 1 5 7:17 4
5. MoldavskoMoldavsko 6 0 1 5 4:26 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 6 6 0 0 18:0 18
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 6 3 1 2 7:7 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 7 0 1 6 3:15 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

JAR míří na fotbalové MS i přes kontumaci. Uspěly také další výběry. Koho čeká baráž?

Fotbalisté Jižní Afriky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na...

14. října 2025  20:41,  aktualizováno  23:34

Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem (2:2) v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr...

14. října 2025  23:24

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. října 2025  20:14,  aktualizováno  14.10 21:16

Bílek u jedenadvacítky poprvé prohrál. Česko navzdory vedení padlo v Bulharsku

Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. Česká jedenadvacítka vedla po gólu Matěje Šína,...

14. října 2025  20:22

Fotbalové Pardubice přebírá Trousil, Krejčí se vrací do role konzultanta

Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního...

14. října 2025  17:49,  aktualizováno  18:51

Fotbalová hřiště i park. Slavia odhalila plány akademie v Šeberově

Fotbalová Slavia se opět přiblížila výstavbě sportovně-tréninkového centra na pražském Šeberově. Vedení klubu absolvovalo v úterý diskuzi s občany tamní městské části. Jak prozrazují nové...

14. října 2025  18:30

O Haškovi až ve středu. Vyhodnotíme si to, pak rozhodneme, řekl šéf asociace Trunda

Ivan Hašek trenérem národního mužstva fotbalistů zůstane nejméně do středy. Vedení asociace (FAČR) po úterním návratu z kvalifikačního utkání z Faerských ostrovů (1:2) si všechno nejprve vyhodnotí a...

14. října 2025

Mlha se rozplynula, fotbalisté se vrátili z Faerských ostrovů. Co bude dál s Haškem?

Čeští fotbalisté konečně odcestovali z Faerských ostrovů, kde si pobyt nedobrovolně o den prodloužili. Klimatické podmínky se od pondělí zlepšily natolik, že speciál mohl během úterý dopoledne...

14. října 2025  12:09,  aktualizováno  14:54

Schranz přišel, dal gól a zranil se. Slováci mohou v boji o MS zavařit Čechům

Na hřišti v Trnavě byl necelé dvě minuty a hned dal gól, který mužstvu zajistil klid. Jen co ho Ivan Schranz se spoluhráči ve slovenské fotbalové reprezentaci oslavil, řekl si o střídání. „Mrzí mě...

14. října 2025  14:50

Hyský už je blízko angažmá v Plzni, do Karviné míří Marek Jarolím z Jihlavy

Žádaný fotbalový kouč Martin Hyský ještě v úterý dopoledne vedl trénink v Karviné. S největší pravděpodobností naposled. Podle informací iDNES.cz by se už ve středu měl stát nástupcem Miroslava...

14. října 2025  14:48

Weber: Druhá liga je nejlepší v historii! V první se můžou kluby z Brna uhnízdit

Ve fotbalové lize si odkroutil deset sezon a 205 zápasů jako hlavní trenér, teď Jozef Weber povznáší Prostějov v soutěži o patro nižší. A nos nad tím neohrnuje, naopak. „Souhlasím s názory, že je...

14. října 2025  9:54

Nejsem jen holka z děcáku. Fotbal a armádu mám jako terapii, říká Bolfíková

Vyrůstala v obci Novosedlice společně se sedmi sourozenci a balonem u nohy. Snila o tom, že jednou bude kopat za Teplice. Ale v jedenácti ji sociálka odvedla do dětského domova. „Máma měla moc ráda...

14. října 2025  8:57

