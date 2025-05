Autor: iDNES.cz , ČTK

15:18

Z nejstaršího syna slavného Cristiana Ronalda už je mládežnický reprezentant. Čtrnáctiletý Cristiano dos Santos dostal poprvé pozvánku do portugalského výběru do 15 let a představí se na turnaji v Chorvatsku. Nominaci trenéra Joaa Santose zveřejnil portugalský svaz na svém webu.