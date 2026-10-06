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Coufal popsal vlastní gól, pak uznal: Angláni byli nad naše síly. Brutální kvalita

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  23:49
Český kapitán a obránce dává vlastní gól bezmocnému Horníčkovi.

Český kapitán a obránce dává vlastní gól bezmocnému Horníčkovi. | foto: Reuters

Český fotbalista Vladimír Coufal po faul v utkání Ligy národů s Anglií
Zleva Jude Bellingham v souboji o balon s českým kapitánem Vladimírem Coufalem...
Kapitán Vladimír Coufal v emocích při zápase Ligy národů s Chorvatskem.
Zklamaný trenér české reprezentace Santi Denia po prohraném zápase s Anglií v...
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Právě jeho zkrat načal ve Wembley hodně dlouhý český večer. „Trochu jsem nás odšpuntoval,“ vyčítal si kapitán Vladimír Coufal vlastní gól v zápase s Anglií. Po necelé půlhodině špatně přečetl situaci ve vlastní šestnáctce a sám na malém vápně levačkou ťukl balon za záda překvapeného brankáře Lukáše Horníčka.

„Křičel jsem na něj, ale bylo pozdě,“ krčil rameny blonďatý gólman.

Češi v Anglii padli 0:3 a smolný moment z 27. minuty zápas hodně ovlivnil.

Ne že by snad hosté do té doby v Londýně hráli tak dobře jako před týdnem v Praze, kde naděje proti stejnému soupeři po slibném startu rozmetala červená karta pro Šulce. Ale aspoň drželi nulu.

V obraně se trpělivě posouvali, odvraceli centry, dokud si jeden z nich nesrazil do vlastní sítě Coufal.

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„Cítil jsem na zádech Ezeho, jenže on mi v poslední chvíli cukl,“ popisoval zkušený obránce smolný moment v rozhovoru pro Českou televizi. „Ten balon od Kanea byl brutální a já už se na poslední chvíli nestačil ohlédnout, že soupeře už za sebou nemám. Mohl jsem míč pustit, ale bylo pozdě. A jak jsem byl blízko bráně, už jsem ho nedokázal odehrát jinam,“ krčil rameny.

Do zápasu nastoupil po jedenácti dnech.

S kapitánskou páskou byl u Deniovy premiéry proti Chorvatsku, pak kurýroval pochroumané koleno, aby stihl právě duel proti milované Anglii.

Na Ostrovech strávil pět let, ve West Hamu odehrál 180 soutěžních zápasů a sám před výkopem tvrdil: „Tohle je můj druhý domov. Mám to tady strašně rád a je fajn tady být.“

Ale když sledoval, jak se balon po jeho zásahu třepotá v síti, do skoku mu nebylo...

Coufal: Skóre 7:0? Myslel jsem, že je to chyba. Anglii mám jako druhý domov

„Když si dáte vlastní gól, mrzí vás to bez ohledu na to, jestli do té doby hrajete dobře nebo špatně,“ komentoval. „Angláni navíc ukazovali brutální kvalitu. My jsme dobře bránili, nebo jsme se o to aspoň snažili. Ale bylo to nad naše síly.“

1:2 s Chorvatskem, 0:2 s Anglií, 1:3 ve Španělsku a teď nejhorší výkon dlouhého podzimního srazu.

Výsledek 0:3 byl vlastně ještě milosrdný.

„Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to díváte,“ namítal Coufal. „Z hlediska šancí a toho, jak jsme se drželi, nebo spíš nedrželi pod tlakem, se to nepovedlo, jak jsme očekávali. Nevycházel nám ani presink. A když už jsme si mysleli, že jsou soupeři v úzkých, předvedli brutální kvalitu,“ znovu zopakoval stejný výraz.

„Ani pod největším tlakem nepanikařili. Prostě nejvyšší level fotbalu. Ale jak jsem říkal už po Chorvatsku: právě taková konfrontace nás může hodně posunout.“

Což by si český fotbal tuze přál.

Zleva Jude Bellingham v souboji o balon s českým kapitánem Vladimírem Coufalem v utkání Ligy národů.

Proto taky po nepovedeném mistrovství světa sáhl do neznáma a poprvé v historii přivedl zahraniční trenérský štáb. A kouč Santi Denia zatuchlý vzduch v české kabině opravdu v mnohém vyčistil.

Hráčům vtiskl nové myšlenky a kus nové sebedůvěry, učí je jiný styl fotbalu a vzdor i třem porážkám na úvod slyšel chválu.

Poslední čtvrté utkání ovšem dojem z rekordně dlouhého podzimního srazu lehce kazí. Nebo ne?

Denia svěřil pásku Coufalovi. Ten zmínil Pohlreicha i absence: Trenéra mi bylo líto

„Co se teď okolo nároďáku děje, vnímám pozitivně,“ přesvědčuje Coufal, ten nejzkušenější. „Atmosféra s příchodem nového trenéra se mění, i když je samozřejmě pořád na čem pracovat. Jestli se chceme přiblížit absolutní špičce, musíme dál makat. Nejen my hráči, ale i všichni ostatní: celé se to musí nastavit úplně jinak.“

Liga národů pokračuje zase v listopadu, kdy Češi na Letné přivítají Španělsko a následně cestují do Chorvatska.

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