NA Copa América postupují Uruguay a Panama, končí domácí výběr USA

Fotbalisté Uruguaye v závěrečném utkání skupiny C na mistrovství Jižní Ameriky porazili 1:0 domácí výběr USA a postoupili do čtvrtfinále. Do vyřazovací části je doprovodí z druhého místa Panama, která si poradila 3:1 s Bolívií.