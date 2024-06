Venezuela na Copa América porazila Ekvádor, spasili ji střídající hráči

Venezuela v kalifornské Santa Claře hrála od 22. minuty v početní výhodě poté, co byl vyloučen kapitán Enner Valencia. Ekvádor se ale i přesto dostal do vedení, poté co se ve 40. minutě prosadil Jeremy Sarmiento.

Po přestávce Venezuelu zachránili střídající hráči, kteří po uplynutí hodiny hry dvěma góly v rozmezí deseti minut skóre otočili. Nejprve snížil Jhonder Cádiz a rozhodující zásah přidal Eduard Bello.

Dalším soupeřem Venezuely ve skupině bude Mexiko, které v Houstonu porazilo 1:0 Jamajku. O výhře „El Tri“, jenž na turnaji už pojedenácté hostuje, rozhodl v prvním poločase ranou z hranice vápna Gerardo Arteaga.

Kaňkou na zápase bylo pro Mexiko zranění kapitána Edsona Álvareze, který si natáhl levý stehenní sval a hrozí mu, že přijde o zbytek turnaje. „Musíme počkat na další vyšetření, pak budeme chytřejší,“ řekl trenér Mexika Jaime Lozano.