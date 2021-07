Messi vs. Neymar ve finále. Turnaj ve stínu Eura už začal zajímat i Evropu

Oba fenomenální hráči dosud se svými národními mužstvy vybojovali pouze zlato na olympijských hrách. O motivaci mají postaráno.

Začíná se v noci ze soboty na neděli, ve dvě hodiny výkop. Mimochodem jedna z věcí, která se těžko chápe.

Proč jihoamerická fotbalová konfederace zvolila dobu, kdy bude většina Evropanů spát?

Proč souboj dvou obrovských es tohoto sportu nezprostředkuje větší mase lidí?

Jsou otázky, na něž se složitě hledá odpověď, a čas výkopu je o to zarážející, že turnaj zdaleka netrhá rekordy ve sledovanosti. Spíš naopak.

Třeba zápasy ve skupinách, kterým ublížil podivný formát (dvacet utkání kvůli tomu, aby byly před čtvrtfinále vyřazeny pouze dva týmy), měly podle The Guardian horší čísla než nedělní noční estrády.

Domácímu týmu (Brazílii, kam byl turnaj kvůli covidu – navzdory covidu? – přesunut z Argentiny) navíc uškodila kritika z obou stran politického spektra: fandové na straně prezidenta Jaira Bolsonara nebyli spokojení s tím, když se fotbalisté vyslovili proti pořádání Copa América v době pandemie, druhá strana lamentovala, že Brazilci podvolili tlaku a přes původní nesouhlasná vyjádření stejně hráli...

Zpátky na trávník. Zpátky k fotbalovému zápasu, který jistě zaujme i větší část sportovních fanoušků na planetě. Ti momentálně hltají hlavně Euro, Tour de France či tenisový Wimbledon, ale Messi vs. Neymar? To je tahák jako hrom.

Argentinci se poperou o první titul na jihoamerickém mistrovství od roku 1993 a celkově patnáctý v historii, čímž by se vyrovnali dosud nejúspěšnější Uruguayi. Navíc se pokusí protrhnout sérii čtyř finálových porážek (2004, 2007, 2015, 2016), přičemž u posledních tří byl i Messi.

„Nejvíc si přeju titul s národním týmem. Po vítězství na Copa América bažíme víc než kdy jindy,“ citoval web ESPN čtyřiatřicetiletého Messiho, se 150 zápasy rekordmana v počtu startů za Argentinu. Díky čtyřem brankám, k nimž navíc přidal pět asistencí, je nejlepším střelcem turnaje.

Argentinci slaví gól Lionela Messiho.

Dvojnásobní mistři světa jsou ve slušné formě, drží sérii 19 utkání bez prohry. „Nastoupíme proti našemu věčnému rivalovi. Snad si lidé zápas užijí. Samozřejmě bychom rádi vyhráli, ale podle mě se bude hrát až do konce,“ uvedl trenér Lionel Scaloni.

Brazilci ovládli Copa América devětkrát, u triumfu před dvěma lety však útočník Paris St. Germain Neymar kvůli zranění chyběl.

„Jak pořád říkám, Messi je nejlepší hráč, jakého jsem kdy viděl. Je to můj přítel, ale teď jsme rivalové. Respekt mezi námi je stále velký, ale jen jeden může uspět. Chci opravdu vyhrát, protože by to byl můj první titul tady,“ citoval Neymara deník Marca.

Brazilský kouzelník Neymar v utkání proti Kolumbii.

Pětinásobní světoví šampioni nepohráli 13 duelů po sobě, naposledy v listopadu loňského roku podlehli právě Argentině. „Ať už se nám to líbí, nebo ne, v Messim mají nejlepšího hráče na světě. To vytváří určitou rivalitu. Víme, jak těžké je Argentinu porazit, nejen teď, ale i v minulosti. A víme, jak těžké to bude na Maracaná,“ konstatoval útočník Richarlison.

Představitelé města povolí na legendárním stadionu 6 500 diváků, tedy deset procent kapacity. Na něj se však dostanou pouze ti, kteří obdrží pozvánku od jihoamerické konfederace CONMEBOL. Před vstupem na Maracaná se musí prokázat negativním testem na covid-19.