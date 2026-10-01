Chyba v populární videohře. Fotbalistky se na hřišti objevují ve spodním prádle

Přestože se jedná o chybu, studio ve svém vyjádření uvedlo, že jde zároveň o ochranný mechanismus, aby se při špatném načtení modelu postava vykreslila zahalená.
„Všechny základní modely postav v našich hrách obsahují výchozí spodní prádlo jako standardní technickou pojistku,“ dodal mluvčí ve vyjádření pro renomovaný sportovní server The Athletic.
To, co onu chybu způsobilo, studio neprozradilo. V minulosti se však podobné „glitche“ stávaly i mužským postavám, kterým se správně nevykreslovaly části dresů.
🎮😳 EA FC 27 fans have been left shocked by a glitch in the new game that causes female footballers to walk out onto the pitch in just their underwear.— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 29, 2026
📸 Players posted screenshots of dressing room moments showing one female star in nothing but a black bra and knickers.
For… pic.twitter.com/IXNeQYOVUX
Některým hráčům nejnovějšího dílu, ke kterému měli předběžný přístup už od 18. září, se stávalo, že se při různých scénách objevovaly ženské postavy ve spodním prádle.
„Pochodovaly po šatně, slavily tak góly i tak běhaly po trávníku,“ píše The Athletic.
Ženské týmy a hráčky populární série představila už v roce 2016 ještě coby videohra FIFA. Kvůli licenčním sporům však v září 2023 poprvé vyšla s názvem EAFC24.
Letošní díl s pořadovým číslem 27 opět během prvních dnů vydání po 25. září obsazoval přední příčky v prodejích po celém světě.