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Chyba v populární videohře. Fotbalistky se na hřišti objevují ve spodním prádle

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  10:33
Ve videoherním slangu se tomu říká bug nebo glitch. S takovou chybou ale vývojáři populární fotbalové série EAFC (dříve FIFA), nepočítali. Některé hráčky se kvůli němu zobrazovaly pouze ve spodním prádle kvůli špatnému načítání textur. „O tomto problému víme a vyřešíme ho v následující velké aktualizaci,“ sdělilo herní studio Electronic Arts.

Přestože se jedná o chybu, studio ve svém vyjádření uvedlo, že jde zároveň o ochranný mechanismus, aby se při špatném načtení modelu postava vykreslila zahalená.

„Všechny základní modely postav v našich hrách obsahují výchozí spodní prádlo jako standardní technickou pojistku,“ dodal mluvčí ve vyjádření pro renomovaný sportovní server The Athletic.

To, co onu chybu způsobilo, studio neprozradilo. V minulosti se však podobné „glitche“ stávaly i mužským postavám, kterým se správně nevykreslovaly části dresů.

Některým hráčům nejnovějšího dílu, ke kterému měli předběžný přístup už od 18. září, se stávalo, že se při různých scénách objevovaly ženské postavy ve spodním prádle.

„Pochodovaly po šatně, slavily tak góly i tak běhaly po trávníku,“ píše The Athletic.

Ženské týmy a hráčky populární série představila už v roce 2016 ještě coby videohra FIFA. Kvůli licenčním sporům však v září 2023 poprvé vyšla s názvem EAFC24.

Letošní díl s pořadovým číslem 27 opět během prvních dnů vydání po 25. září obsazoval přední příčky v prodejích po celém světě.

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