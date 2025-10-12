Dohromady 70 minut opravdové národní hrdosti a pro všech pětapadesát tisíc Faeřanů fakt velká věc. Nevěříte?
„Stále potkávám lidi, kteří přesně ví, kde byli a co dělali, když jsem se na hřiště v Premier League tenkrát dostal,“ vyprávěl první jmenovaný pro The Athletic. Nielsen prožil chvilku slávy v dubnu 2010, kdy jako náhradní brankář City musel na poslední čtvrthodinu zastoupit zraněného kolegu Givena.
Kámoš, který tehdy v Tórshavnu dělal vyhazovače na diskotéce, mi říkal, že ten večer nikdo neřešil nic jiného než můj start.