Chvilka v Manchesteru City a celé Faery na nohou. Z ovčích ostrovů do top ligy? Rarita!

Fotogalerie 23

Faerský brankář Gunnar Nielsen při svém jediném startu za Manchester City. | foto: Profimedia.cz

Jiří Čihák
Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech - Jsou pouze dva. Faerští hrdinové, kteří aspoň douškem ochutnali z navoněné fotbalové číše. Dva unikátní příběhy. Dvě mimořádné cesty. Odvážní synové ovčích ostrovů, kteří se z drsných podmínek severního Atlantiku vykopli až do evropských top soutěží. Brankář Gunnar Nielsen před patnácti lety v Manchesteru City. Útočník Jóan Símun Edmundsson před pěti v Arminii Bielefeld.

Dohromady 70 minut opravdové národní hrdosti a pro všech pětapadesát tisíc Faeřanů fakt velká věc. Nevěříte?

„Stále potkávám lidi, kteří přesně ví, kde byli a co dělali, když jsem se na hřiště v Premier League tenkrát dostal,“ vyprávěl první jmenovaný pro The Athletic. Nielsen prožil chvilku slávy v dubnu 2010, kdy jako náhradní brankář City musel na poslední čtvrthodinu zastoupit zraněného kolegu Givena.

Kámoš, který tehdy v Tórshavnu dělal vyhazovače na diskotéce, mi říkal, že ten večer nikdo neřešil nic jiného než můj start.

Gunnar Nielsen

