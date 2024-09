„Ten kluk měl jedenáct. Kopal za malý klub Norchi, tady kousek od nás v Tbilisi. Viděl jsem ho poprvé a spadla mi brada. Ta jeho vášeň, dravost, rychlost, práce s míčem. Jeho první myšlenka byla: Dopředu! Přitom byl tak hubený. Chodil jsem za jeho tátou a šťouchal do něj: Badri, chlape, dej ho k nám! Dej ho do Dinama! Byl jsem ochotný hrát se starým Kvaracchelijou až do rozbřesku nardy, jen aby nám svého kluka pustil do akademie.“

Už víte, o koho tady jde?