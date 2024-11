Slávista za slávistu. Vykartovaného Chorého nahrazuje útočník Chytil

Kus za kus, slávista za slávistu. Přestože má reprezentační kouč Ivan Hašek v dosavadní nominaci k dispozici další tři útočníky, konkrétně Jana Klimenta, jmenovce Kuchtu nebo ofenzivního univerzála Adama Hložka, sáhl raději do náhradníků a vyhlédl si Chytila.

Ten se do výběru vrací poprvé od letního mistrovství Evropy, kde zasáhl do všech zápasů, ale neskóroval. Ostatně Chytil se navzdory šesti gólům v národním týmu dosud neprosadil v soutěžním utkání.

Trefil se pokaždé jen v přátelských zápasech. Jistě si vzpomenete na jeho galapředstavení, které předvedl dva roky nazpět 16. listopadu proti Faerským ostrovům, když se radoval třikrát během třiadvaceti minut. Shodou okolností to bylo právě na Andrově stadionu v Olomouci, kde se v úterý večer národní tým utká o postup do elitní skupiny Ligy národů s Gruzií.

Dost pravděpodobně s Chytilem na hrotu.

Pětadvacetiletý útočník zastoupí Chorého podobně, jako tomu činí ve Slavii, kde vedle sebe nastupují jen zřídka. Většinou jen chvíli, než ten druhý vystřídá, nenahrazují-li sami sebe rovnou.

O víkendu se Chytil předvedl proti Karviné, když se jako náhradník trefil třikrát. Potřeboval šestnáct minut. Na jaře proti Pardubicím mu na hattrick stačila jen polovina.

„Že jsem na to expert? To ne. To se spíš tak sešlo, že jsem se do těch šancí dostal,“ usmíval se minulý týden.

Už tehdy věděl, že se do Haškova listopadového výběru znovu nevešel. Vynechal jak zářijový, tak říjnový sraz. „Že bych přišel jako náhradník, neřeším. Nemám takové vytížení, trenéři se tak rozhodli a je to normální,“ mluvil smířlivě.

Šance přišla asi dřív, než sám čekal. Má navíc jedinečnou příležitost ukázat, že zpátky do výběru patří.

Trest si proti Gruzii odbude také kapitán Tomáš Souček, jenž v Albánii (0:0) rovněž obdržel druhé napomenutí. „Věděli jsme, že to může nastat. Sehnat typologicky podobného hráče, jako je Souček, je samozřejmě těžké. Je to kapitán, lídr, kluk, co odehrál všechno. Ale varianty připravené máme, budeme to řešit,“ řekl kouč Hašek po sobotním utkání.

Oba vykartovaní hráči s týmem dál zůstávají. V pondělí reprezentaci čeká v Olomouci předzápasový trénink, v úterý od 20:45 se s Gruzií utká o první místo ve skupině, které by ji automaticky zajistilo účast v Lize národů A.

Haškův výběr má zatím jisté jen to, že nebude poslední. Třetí tým bude čekat baráž s týmem z úrovně C, druhý naopak dvoukolový boj o účast v elitní lize A.