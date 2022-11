Chorvatští příznivci se podle pátečního verdiktu UEFA ve Vídni chovali „rasisticky a diskriminačně“. Část pokuty je rovněž důsledkem toho, že v ochozech zapalovali světlice a házeli předměty na hřiště.

Chorvatsko ve Vídni zvítězilo 3:1 a zajistilo si postup do Final Four Ligy národů. V březnovém úvodu kvalifikace ME přivítají úřadující vicemistři světa Wales a svaz bude muset na stadionu uzavřít sektor minimálně pro 2000 lidí.