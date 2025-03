Není to o pět gólů, otočíme to, věří si Francouzi. Jinak půjdou k Čechům

I scénka ze závěru čtvrtfinálového souboje Ligy národů, který zajímá i Čechy, dokreslila jeho překvapivý průběh. Mbappé na kolenou, Modrič nad ním.

Chorvatsko v úvodním utkání ve Splitu porazilo Francii 2:0 a vykročilo nejen k tzv. Final Four, ale zároveň do čtyřčlenné kvalifikační skupiny s Ukrajinou, Islandem a Ázerbájdžánem. A Francii v bojích o postup na mistrovství světa 2026 přiblížilo k utkáním s Českem, Černou Horou, Faerskými ostrovy a Gibraltarem.

Že úplně nechápete? Za krkolomným sdělením může rozšíření účastníků mistrovství světa, změny mezistátních zápasů i kvalifikací, do které promlouvá evropská Liga národů.

Prosincový los kvalifikace o postup na světový šampionát 2026 musel zohlednit právě čtvrtfinále nejlepších osmi týmů Ligy národů.

Ti poražení půjdou do pětičlenných skupin, vítězové do čtyřčlenných, protože vedle březnového termínu potřebují mít v bojích o MS volný i červnový. Do skupiny L byla nalosována dvojice Chorvatsko - Francie. A jelikož je pětičlenná, půjde do ní ten poražený.

„Ještě není konec, máme před sebou nedělní odvetu. Oni vedou o dvě branky, ne o pět nebo o šest. Musíme být v klidu,“ prohlásil francouzský záložník Adrien Rabiot.

Ve Splitu stříbrný a bronzový tým z posledních dvou mistrovství světa vyzval šampiony z roku 2018 a vicemistry z roku 2022.

„Chorvatsko odehrálo nejlepší domácí zápas v éře Zlatka Daliče,“ píšou chorvatská média. Právě trenér Dalič dovedl zemi k oběma medailím.

„Nesourodý tým. Zoufalá obrana, špatná organizace hry v ofenzívě a neškodný útok,“ analyzuje francouzský deník L’Équipe počínání své reprezentace.

Nikdo zatím neřeší soupeře v kvalifikaci. Vzhledem ke složení skupin to je nejspíš oběma mužstvům jedno. V obou budou favorité, byť asi Češi jsou silnější než Ukrajinci. Ale zase cestovat na Island a do Ázerbájdžánu je složitější než do Černé Hory nebo na Faerské ostrovy.

„Udělali jsme spoustu technických chyb, chvíli nám trvalo, než jsme se dostali hry a zorientovali se,“ řekl francouzský kouč Didier Deschamps při odchodu na poločasovou přestávku v krátkém rozhovoru pro kanál TF1.

V té době už Francie prohrávala 0:2. A to ještě v úvodu gólman Mike Maignan zlikvidoval Kramaričovi pokutový kop. Ve 26. minutě nestačil na hlavičku Budimira a v závěru půle na střelu veterána Perišiče, který na první gól centroval.

Přitom Francouzi nastoupili v plné síle. Už jen útočná trojice Mbappé, Dembélé, Kolo Muani je mimořádná, ve středu pole tři fyzicky silní záložníci Rabiot, Tchouaméni, Gouendouzi. Jenže slabinou byla stoperská dvojice, především liverpoolský Konaté. Do druhé půle místo něj vedle Saliby nastoupil Upamecano, čímž defenzíva získala jistotu.

„Po přestávce jsme se zlepšili, víc jsme hru kontrolovali, ale nebyli jsme kreativní a nebezpeční. V odvetě uděláme všechno proto, abychom souboj zvrátili. Ale musíme se mnohem víc snažit,“ zdůraznil Deschamps.

„Jsme zklamaní, nezvládli jsme první poločas. Ale máme kvalitu na to, abychom to otočili. Všichni věříme,“ podotkl záložník Matteo Guendouzi.

„Když jsme se po přestávce do zápasu vrátili, nebyli jsme v útoku efektivní. Manko s podporou našich fanoušků můžeme dohnat,“ řekl útočník Randal Kolo Muani.

Velkou podporu v nedělním duelu budou mít i hosté, do Paříže se chystají desetitisíce chorvatských fanoušků.