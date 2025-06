Zamrzí zejména situace ze 62. minuty, kdy se Tomáš Holeš snažil vykopnout míč z vápna, jenže nešikovně zasáhl nohu útočníka Anteho Budimira. Zkušený Luka Modrič nezaváhal, ladným krokem se rozeběhl a vyslal jedovatý oblouček pod břevno.

Všechno jen čtyři minuty poté, co český kapitán hlavou vyrovnal na 1:1.

„To nás úplně sesekalo. Tenhle gól mě mrzí nejvíc, protože prvních patnáct minut druhé půle bylo z naší strany asi nejlepších,“ líčil Souček.

Češi začali být odvážnější, vytáhli se a ukolébané domácí možná i zaskočili. Prodloužený roh Černého tečoval Krejčí přímo na skákajícího kapitána, který se hlavou na zadní tyči nemýlil.

Radoval se, dokud Manzano za chvíli nestál u monitoru.

„Penalty jsem zatím viděl jen ze hřiště, ale obě mi přišly přísné. U té první stáli dva hráči u soupeře a ten najednou spadl. Jestli ho Tomáš kopl? Nevím, nepřišlo mi,“ pokrčil rameny Souček. Zpomalený záběr pak odhalil, že k určitému kontaktu došlo.

„Pak jsme všichni věděli, že chceme co nejdřív zase remízu. Možná nám chyběly zkušenosti a hráli jsme všechno až moc dopředu. Hnali jsme se za vyrovnáním, což nás vytrestalo. Dozadu jsme byli příliš otevření,“ dumal český kapitán.

To se ukázalo při třetím gólu, když Krejčí, jeden ze tří stoperů, nakopával až z kraje hřiště na nejmenšího Kušeje. Toho soupeř snadno přeskočil a hlavičkoval do úplně otevřeného prostoru, který snadno využili Kramarič s Perišičem.

Češi se úplně složili. Chorvaté je znovu vyťukali a ránu do prázdné na poslední chvíli zachraňoval Holeš, jenže míč ho trefil do ruky, kterou měl sice nataženou u těla, otázka ale je, jestli se vědomě nenatočil tak, aby ho do ní míč zasáhl. Manzano ale brzy zapískal a videorozhodčí jeho rozhodnutí nevyhodnotil jako zjevnou chybu.

„Sudí mi vysvětloval, že měl Tomáš ruku u těla a že ho to mrzí. Ale s tím já jako hráč nic neudělám,“ hlesl Souček.

Při pátém gólu už si Chorvaté vyloženě užívali. Právě kolem Součka střihl Modrič ukázkovou přihrávku Kramaričovi.

„Moc hráčů takovou dát nedokáže. Chtěl jsem na něj co nejdřív zatlačit a věřil, že mám někoho za sebou. Luka ukázal svou genialitu a mě mrzí, že z toho byl pátý gól. Jako reprezentant takové prohry nechci,“ zamračil se Souček.

Přitom výkon týmu zas tak špatně nehodnotil, což překvapilo.

Andrej Kramarič z Chorvatska slaví gól v utkání s Českem.

„Chtěli jsme se porovnat s těmi nejlepšími. Dál chceme na mistrovství světa a tam budou jen takové týmy. Kluci dali do zápasu maximum a hlavně za vstup do druhé půle jim chci poděkovat,“ kývl.

Přímý postup se reprezentantům vzdálil, protože i při případné rovnosti bodů rozhoduje skóre, které Chorvaté za první dva zápasy (12:1) nahnali krutým způsobem.

„Mistrovství je náš sen. Máme spoustu způsobů, jak se tam dostat,“ přesvědčoval Souček. „Dokud je šance, věřím, že jít z prvního místa je stále jedna z nich. Musíme zvládnout ostatní zápasy a doufat, že Chorvaté ještě někde ztratí. Soustředíme se na nás. A pak uvidíme.“