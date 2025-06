„Patrik, smile!“ křičel chorvatský fotograf od postranní čáry ve snaze získat lepší záběr českého nejlepšího střelce Schicka během tréninku. Útočník ale dál se soustředěným výrazem posílal dlouhé míče na druhý konec trávníku svým spoluhráčům.

Z Prahy předtím reprezentanti cestovali zhruba hodinu a půl, drncali nad mraky a užili si i otevřený výhled na maďarský Balaton. Už v pondělí večer je čeká největší zkouška kvalifikace na mistrovství světa. Utkání s Chorvaty, bronzovými medailisty posledního šampionátu.

„Klíčové utkání, kvalita soupeře je obrovská,“ kývl kapitán Tomáš Souček v tiskovém středisku předtím, než se šel připravit na trénink.

Hned po příletu vás praštilo horké počasí, třiatřicet stupňů. Jak se s tím vyrovnáváte?

Víme, že hrajeme v červnu a v Chorvatsku, kde jsou statisíce Čechů na dovolené u moře. Takže jsme to čekali, navíc se má v pondělí trochu ochladit, což považujeme za dobrou zprávu. Ale ať se hraje v jakémkoli počasí, budeme připravení a schopní tu nepříjemnou situaci překonat.

Čeká vás nejdůležitější zápas v celé kvalifikaci, můžete si zajistit výhodnou pozici v cestě za přímým postupem.

Od začátku je naším hlavním cílem dostat se na mistrovství světa. K tomu jsou dva klíče, jeden z nich je jít rovnou z prvního místa. Víme, že příští zápas je k tomu dost předurčený a uděláme pro to maximum. Víme, proti komu hrajeme, ale chceme mít čisté svědomí. Můžeme to zvládnout.

Na koho si musíte dát největší pozor?

Chorvatsko není jen o jednom hráči. Samozřejmě známe Modriče, Perišiče, Kramariče nebo Gvardiola. Ale budeme se soustředit na celek a zároveň také na nás, abychom do toho zápasu vstoupili tak, jak chceme.

Trenér Ivan Hašek promlouvá k českým reprezentantům před tréninkem na stadionu v Plzni.

Chorvaté vás považují za outsidera a věří, že přímý postup uhrají. Mohou vás podcenit?

Oni můžou být právem sebevědomí, což ukázali na posledních dvou mistrovstvích světa. Zároveň ve vzájemné bilanci Česko ještě nevyhrálo, což je o to větší motivace to změnit. Oni se na nás soustředit budou, my zase víme, jak bereme je a dáme do toho všechno.

Po zápase s Černou Horou účty reprezentace na sociálních sítích zveřejnili video s emocemi z kabiny, kde plamenně promlouval trenér Hašek i asistenti. Jste spokojen s tím, jaká je v týmu atmosféra? Bylo to tak i dřív?

Na to, co bylo dřív, mám vážně šťastné vzpomínky, ale teď máme novou etapu, které věřím. Celý tým je hladový, my hráči i realizační tým s trenérem. Všichni věříme a chceme tu hladovost přenést ze šatny na hřiště. Na tréninku, v šatně nebo na hotelu to všechno začíná, cítíme šanci a jsem rád, jak tady všechno funguje.

Jak moc bude chybět zraněný Adam Hložek?

To je fotbal. Adama musím pochválit za skvělý gól, pomohl nám, že jsme porazili Černou Horu, měl výbornou formu. Ale máme dohromady třiadvacet hráčů, všichni jsou kvalitní a je jedno, který z nich nastoupí. Hložanovi děkuju, držím mu palce, on u televize udělá to samé. Teď se budeme připravovat bez něj a věřím, že to zvládneme.