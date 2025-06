První v kvalifikaci o mistrovství světa, v níž Češi s devíti body sice nadále vedou svou skupinu, ale Chorvati se šesti body a dvěma zápasy k dobru dotahují. Už v září mohou reprezentanty přeskočit.

Ti získali naději, když srovnali na 1:1 na začátku druhého poločasu, jenže po hodině hry inkasovali čtyřikrát během 13 minut a veškeré sny byly ty tam. „Je hodně těžké, když všechno rozhodne tak krátký úsek,“ hlesl Sadílek, který tentokrát dostal v sestavě přednost před Červem.

Co se vám teď honí v hlavách?

Hodně těžko se to kouše. Nástup do druhé půle nám vyšel a odměnou byl vyrovnávací gól. Cítili jsme se dobře a řekli si, že na ně musíme nalézt a oni budou dělat chyby. Měli jsme i dobrý brejk před penaltou na 1:2, který kdybychom zakončili, všechno vypadá jinak. Ale to je jen kdyby. Ta sedmiminutovka nás potom úplně položila.

Jak moc zápas ovlivnily dvě penalty?

Hodně. Ta první je dostala na koně a nás zase na kolena. Ještě jsem ten zákrok neviděl, ale pokud se nemýlím, tak ho Tomáš Holeš trefil. Nedá se nic dělat. Musíme se na zápas podívat a poučit se, příště předvést lepší výkon.

Jaké to je, když se na vás soupeř valí a vám najednou nevychází vůbec nic?

Po dlouhé době jsme se potkali s takovou kvalitou. I na Euru, když jsme hráli s Portugalskem, to nebylo takové, hrálo se víc účelně. Kvalita, kterou předváděli Chorvaté, musela být pro domácího diváka parádní. Pro nás a naše fanoušky naopak o to horší. Ještě s nimi hrajeme doma a budeme se snažit jim to oplatit.

Dá se to, když proti vám stojí taková kvalita?

Mají ji na každém postu, což se ukázalo. V porovnání s ostatními soupeři je enormní. Nezbývá nám než se poučit a předvést lepší výkon.

Zklamaný Vasil Kušej v zápase s Chorvatskem. Ladislav Krejčí smutní v utkání s Chorvatskem.

Mrzí vás, že jste zahodili slušnou první půli?

Tam jsme ještě situace dohrávali dobře, i ty centry jsme zvládali odvracet. Měli tam jen pár závarů, kdy projel balon v šestnáctce. Matěj Kovář chytil velké šance. Je to hodně těžké.

Podpořili jste Tomáše Holeše, který zavinil obě penalty?

My se všichni pořád podporujeme, snažíme se na sebe mluvit. Je to smolné, že u obou momentů byl právě on, ale je oporou týmu a nebudeme mu nic zazlívat. Ta první byla, u té druhé nevím, jaké je teď pravidlo, když je ruka u těla, trefí ho to a stejně je penalta. Na půlce by se asi nepískalo, je to smolné.

Jaké bylo hrát blízko Modriče, největší domácí hvězdy?

Každý ho sleduje, jak hraje za Real Madrid. Obrovský hráč, který si zaslouží velký respekt, že i v tak pozdním věku dokáže předvádět takové výkony. I ta podpora, která kolem něj je, mu pomáhá a je vidět, že už pár let spolu hrají. K tomu pár talentů, kteří do týmu pomalu dospívají. Dohromady jsou prostě skvělí.