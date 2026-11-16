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Chorvatský tisk: Zoufalí Češi. Můžete se tak pomodlit ke svatému Václavovi

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  13:06
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Chorvatský křídelník Ivan Perišič slaví gól do sítě Česka.

Chorvatský křídelník Ivan Perišič slaví gól do sítě Česka. | foto: Reuters

Český útočník Adam Hložek střílí gól Chorvatsku.
Český brankář Antonín Kinský zasahuje v utkání s Chorvatskem.
Chorvatský fotbalista Lovro Majer střílí gól v utkání Ligy národů s Českem.
Chorvatský fotbalista Lovro Majer po vstřelení gólu v Lize národů mezi...
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Vlídná slova o českých fotbalistech byste v textech chorvatských médií hledali těžko. „Češi jsou zoufalí,“ píše se například v komentáři serveru gol.hr. „Češi se tak mohou pomodlit ke svatému Václavovi, že neprošli jako bosí trním,“ zmiňují Sportske Novosti významného světce a patrona českého národa.

Zatímco od části českých fanoušků po vystoupeních národního mužstva v éře Santi Denii zaznívají spíš shovívavé komentáře a kritika je zdrženlivá, jinde je ostrá.

Média ze země dnes průměrného evropského soupeře, který Čechy v Lize národů dvakrát porazil, výběr španělského kouče nešetří.

„Chorvatsko nepodalo zrovna mistrovský výkon, ale i tak Česko přehrálo ve všech aspektech hry,“ napsaly Sportske Novosti.

„A přitom nakonec díky Hložkově gólu Češi málem získali bod. Dobře, byli solidní, agresivní a občas se dostávali do nebezpečných situací,“ připustily Sportske novosti.

Opět vynulovaní. Fotbalisté se museli vytáhnout, místo toho předvedli chaos

Ne, solidní a agresivní Češi nebyli. Byli nijací. „Vatreni je zatlačili na dno, napsal gol.hr. Vatreni je přezdívka chorvatské reprezentace, v překladu znamená Ohniví.

„V extrémně těžké skupině s Chorvatskem, Anglií a Španělskem skončili Češi poslední bez jediného bodu. V dalším cyklu Ligy národů budou muset hrát v Lize B, což je velká rána pro jejich ambice vrátit se mezi evropskou elitu,“ uvedl gol.hr.

„My nejsme na úrovni Anglie a Češi zase nejsou na naší úrovni,“ porovnával portál 24sata.

„Jak Vatreni Ligu národů zahájili, tak ji také vítězstvím nad Českem zakončili. Poté, co na konci září v Praze zvítězili v prvním kole 2:1, vyhrál tým Slavena Biliče stejným skóre i doma. Ale mezi dvěma zápasy proti Česku zaznamenal chorvatský tým čtyři prohry se Španělskem a Anglií se skóre 3:15,“ upozornil server, že ani Chorvaté nejsou na pochvalu.

Gol zhodnotil český reprezentační fotbal za poslední kalendářní rok. Připomněl postup na mistrovství světa a pak tvrdý náraz.

„Český fotbal se během roku ocitl mezi velkým úspěchem a pádem. Na jedné straně si zajistil postup na mistrovství světa, na druhé zůstal s nulovým počtem bodů v Lize národů a bez jediného triumfu v základní hrací době soutěžních zápasů. Tým nyní čeká období, ve kterém musí naléhavě najít řešení nahromaděných problémů, než se pustí do dalších mezistátních duelů.“

Doufám, že máme před sebou slibnou budoucnost. Na tým jsem hrdý, řekl Denia

Národní mužstvo v roce 2026 odehrálo jedenáct soutěžních zápasů a v základní hrací době nevyhrálo žádný.

Baráž po remízách s Irskem a Dánskem zvládlo až díky penaltových rozstřelům.

V červnu na šampionátu v Americe uhrálo bod s Jihoafrickou republikou, s Koreou a Mexikem prohrálo a zařadilo se mezi nejslabší týmy turnaje. A v Lize národů je vůbec nejhorším mužstvem elitní úrovně.

„Česko, ať už v plné síle, natož v tomto současném složení, se ani zdaleka neblíží kvalitám Španělska a Anglie, což nám zápas usnadňuje. Ale když jim dovolíte příliš, i takoví soupeři mohou způsobit potíže,“ podotkly Sportske Novosti.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 4.07
  • 3.60
  • 1.93
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.91
  • 3.32
  • 4.61
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.95
  • 3.29
  • 4.43
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.20
  • 6.57
  • 15.90
Litva vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Litva vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.10
  • 8.78
  • 36.00
Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 1.43
  • 4.73
  • 7.33
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