Chorvatský tisk: Zoufalí Češi. Můžete se tak pomodlit ke svatému Václavovi

Zatímco od části českých fanoušků po vystoupeních národního mužstva v éře Santi Denii zaznívají spíš shovívavé komentáře a kritika je zdrženlivá, jinde je ostrá.
Média ze země dnes průměrného evropského soupeře, který Čechy v Lize národů dvakrát porazil, výběr španělského kouče nešetří.
„Chorvatsko nepodalo zrovna mistrovský výkon, ale i tak Česko přehrálo ve všech aspektech hry,“ napsaly Sportske Novosti.
„A přitom nakonec díky Hložkově gólu Češi málem získali bod. Dobře, byli solidní, agresivní a občas se dostávali do nebezpečných situací,“ připustily Sportske novosti.
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Ne, solidní a agresivní Češi nebyli. Byli nijací. „Vatreni je zatlačili na dno, napsal gol.hr. Vatreni je přezdívka chorvatské reprezentace, v překladu znamená Ohniví.
„V extrémně těžké skupině s Chorvatskem, Anglií a Španělskem skončili Češi poslední bez jediného bodu. V dalším cyklu Ligy národů budou muset hrát v Lize B, což je velká rána pro jejich ambice vrátit se mezi evropskou elitu,“ uvedl gol.hr.
„My nejsme na úrovni Anglie a Češi zase nejsou na naší úrovni,“ porovnával portál 24sata.
„Jak Vatreni Ligu národů zahájili, tak ji také vítězstvím nad Českem zakončili. Poté, co na konci září v Praze zvítězili v prvním kole 2:1, vyhrál tým Slavena Biliče stejným skóre i doma. Ale mezi dvěma zápasy proti Česku zaznamenal chorvatský tým čtyři prohry se Španělskem a Anglií se skóre 3:15,“ upozornil server, že ani Chorvaté nejsou na pochvalu.
Gol zhodnotil český reprezentační fotbal za poslední kalendářní rok. Připomněl postup na mistrovství světa a pak tvrdý náraz.
„Český fotbal se během roku ocitl mezi velkým úspěchem a pádem. Na jedné straně si zajistil postup na mistrovství světa, na druhé zůstal s nulovým počtem bodů v Lize národů a bez jediného triumfu v základní hrací době soutěžních zápasů. Tým nyní čeká období, ve kterém musí naléhavě najít řešení nahromaděných problémů, než se pustí do dalších mezistátních duelů.“
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Národní mužstvo v roce 2026 odehrálo jedenáct soutěžních zápasů a v základní hrací době nevyhrálo žádný.
Baráž po remízách s Irskem a Dánskem zvládlo až díky penaltových rozstřelům.
V červnu na šampionátu v Americe uhrálo bod s Jihoafrickou republikou, s Koreou a Mexikem prohrálo a zařadilo se mezi nejslabší týmy turnaje. A v Lize národů je vůbec nejhorším mužstvem elitní úrovně.
„Česko, ať už v plné síle, natož v tomto současném složení, se ani zdaleka neblíží kvalitám Španělska a Anglie, což nám zápas usnadňuje. Ale když jim dovolíte příliš, i takoví soupeři mohou způsobit potíže,“ podotkly Sportske Novosti.