„Výsledek je hodně nepříjemný. Dostali jsme pět gólů, rozdíl ve hře byl taky velký, kvalita byla na straně soupeře,“ uznal Hašek. „Viděl jsem velký rozdíl v práci s míčem po zisku. Chorvati chodili do rychlosti, práce s prostorem byla u nich mnohem lepší.“

Trenére, má vůbec teď váš tým na víc?

Zápas se paradoxně lámal ve chvíli, kdy jsme začali hrát celkem dobře. Vyrovnali jsme, ale pak hned dostali gól ze soft penalty a potom druhý. Za stavu 1:1 jsme věřili, že můžeme hrát i o vítězství, ale během několika minut se všechno otočilo.

Nevyděsilo vás, že se až tak rozpadla obrana?

Bylo to tím, že jsme pořád chtěli hrát. Hráčům nejde upřít snahu a touhu udělat něco s výsledkem, ale Chorvati zvládli trestat i drobné chyby. V tom byl velký rozdíl.

A také to hodně to hořelo na pravé straně, kde soupeři přes Černého a Coufala snadno přecházeli.

Věděli jsme, že na levé straně mají Chorvati velkou sílu. V poločase jsme i proto Vaška Černého přehodili na opačnou stranu. Ano, hlavně Gvardiol nám dělal problémy.

Co vám drtivá porážka ukázala?

Je po sezoně, hráči se připravovali velice zodpovědně, nikdo nic nepodcenil. Ale rozdíl v kvalitě byl samozřejmě znát. Nejvíc v tom, že když měli míč na noze Chorvati, věděli jste, že budou nebezpeční. My jsme tak nehrozili, dostali jsme se jen do pár možností. Práce po zisku míče byla diametrálně odlišná.

Čím to, že čtyřmilionové Chorvatsko vychová o tolik šikovnější hráče než jedenáctimilionové Česko?

Je to v naturelu Chorvatů, vždyť oni umí všechny týmové sporty. Ať už je to basketbal, fotbal nebo cokoli jiného, vždycky vnesou do týmu individuální kvalitu. Je až neuvěřitelné, kolik hráčů za posledních patnáct let vyprodukovali. Mladí přestupují do velkých klubů za obrovské částky a postupně doplňují starší hráče, kteří jsou pořád ještě ve formě.

A vy se pomalu musíte začít smiřovat přinejlepším s baráží. Nebo ne?

Dokud bude šance, budeme hrát o první místo. Nejen nás, ale i soupeře čekají těžké zápasy, třeba na Faerských ostrovech a v Černé hoře se nikomu nehraje snadno. Kvalifikace je pořád otevřená. Kvalita Chorvatů je vysoká, musíte mít i štěstí, přežít některé momenty, které my jsme tentokrát nepřežili. Soupeř byl kvalitnější, to víme, ale i tak se s ním dá hrát.