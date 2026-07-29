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Chce hrát fotbal a je výborný psycholog. Ujfaluši o kandidátovi na českého trenéra

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  11:04

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Tomáš Ujfaluši odlétá Sigmu podpořit na zápas Evropské konferenční ligy do Florencie. | foto: Václav Havlíček, MF DNES

Před pár dny se mu ozval bývalý spoluhráč z národního mužstva Pavel Nedvěd, současný generální manažer fotbalových reprezentací. „Ufa, a jaký je Santi Denia trenér?“ ptal se. „Je prostě výbornej a nemůžu jinak, než ho doporučit,“ odvětil Tomáš Ujfaluši, někdejší obránce, který se o nejnovějším kandidátovi na reprezentačního kouče rozpovídal pro iDNES.cz.

Santi Denia, dvaapadesátiletý španělský odborník, je vážným kandidátem na uvolněnou pozici trenéra české reprezentace po Miroslavu Koubkovi.

S Ujfalušim se znají ze společného působení v Atlétiku Madrid. Když tam český obránce v létě 2008 přestoupil z Fiorentiny, Denia tam dělal sportovního ředitele.

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Po necelém roce se stal asistentem Abela Resina. Když ho v říjnu 2009 odvolali, Denia chvíli pokračoval jako dočasný kouč, než ho nahradil Quique Sánchez Flores.

Denia se pak v Atlétiku, kde předtím působil jako defenzivní opora, rozloučil a v trenérské kariéře pokračoval u mládežnických reprezentací Španělska. Se sedmnáctkou i devatenáctkou vyhrál mistrovství Evropy, před dvěma lety dovedl výběr své země k olympijskému zlatu. Poté pracoval v Kataru.

„Když to vyjde, hned mu píšu. Číslo na něj mám. Popřeju mu hodně štěstí. Pro český fotbal by to bylo skvělé,“ prohlásil Ujfaluši, bývalý dlouholetý reprezentant a v současnosti hráčský agent ve společnosti IFM-M.

Je podle Vás trenér Santi Denia dobrou volbou pro českou reprezentaci?

celkem hlasů: 184

Jste v kontaktu?
Když jsem ještě v Atlétiku hrál a on už tam nebyl, tak jsme si párkrát volali, nebo mi psal po některých zápasech. Třeba když jsme vyhráli Evropskou ligu.

Co se vám vybaví, když se řekne Santi Denia?
Je to dlouhá doba. Kolik? Sedmnáct let? Ale samozřejmě si na něj dobře pamatuju. Kamarádský typ, se všemi hráči se snažil vyjít. Byl výborným fotbalistou, měl skvělou klubovou historii a u všech kluků měl respekt. Borec, který měl s každým výborný vztah. Věděl, jak na lidi, jak se s nimi bavit, jak pomoct. Psycholog. Podle mě ideální varianta pro naše národní mužstvo.

Když jste přicházel, dělal sportovního ředitele. To on vás z Itálie přivedl?
Ne, to si nemyslím. On byl spíš sportovním ředitelem, který měl dosah k týmu. Mluvil s hráči, pořád dobře naladěný. Já s ním o přestupu nejednal.

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Jak jste si s ním rozuměl?
Já výborně, hrál taky stopírka jako já. Mluvili jsme spolu hodně. Dával mi spoustu postřehů, co mi pomůže, abych byl lepším hráčem. Často mi radil.

Jak konkrétně?
Abych se nezbavoval míče dřív, než bych měl. Když jsem měl čas a prostor, tak ho vyvézt. Už tenkrát chtěl, abychom zezadu hráli fotbal a nenakopávali.

Vedl tréninky, nebo byl spíš pozorovatelem?
Jasně, že vedl. Tehdy jsme s Abelem Resinem hráli hodně ofsajd systém. Pamatuju si, jak jsme porazili Barcelonu 4:3 a jí odmávali asi dvacet ofsajdů. Henry, Eto’o, Messi, to byla síla. Ale my dali víc gólů, protože jsme měli Forlána a Agüera. Vyloženě jsme se na ně připravili.

Po odvolání Resina byl dočasným hlavním koučem v zápase proti Mallorce. Tenkrát jste často nastupoval na pozici pravého obránce. Jak to?
Já do Španělska už jako pravý bek nebo stoper přestupoval. Na kraji jsem si to užíval, tuhle pozici jsem měl radši. Rád jsem si zaútočil.

Poté Denia odešel k mládežnickým reprezentacím. Přišlo vám, že byl spíš mládežnickým trenérem?
Kdepak, takhle jsem to vůbec nevnímal. U nás byl asistent, který s námi hodně mluvil, každému se snažil pomoct, poradit, dát mužstvu svoje myšlenky. Nemůžu na něj říct vůbec nic špatného. Měl takovou auru, těžko se to vysvětluje.

ČESKÝ STRÁŽCE. Obránce Tomáš Ujfaluši z Atlétika Madrid (vlevo) se snaží ztížit pozici Pedrovi z Barcelony.

Uspěl by u české reprezentace, když za sebou nemá velké angažmá u velkého týmu?
Hodně záleží na komunikaci a tu on zvládal skvěle. A hlavně chtěl hrát vždycky fotbal. A to my snad potřebujeme a hlavně chceme, ne? Každý trenér, který nevedl velký klub, potřebuje dostat šanci, aby se mohl ukázat. Podívejte se na De la Fuenteho. Trénoval někdy velký klub? Se španělskou reprezentací za dva roky vyhrál Euro i mistrovství světa. Předtím byla navíc také úspěšný u mládeže.

Takže byste byl pro?
Doufám, že to vyjde. Byl bych rád. Měli bychom trenéra ze Španělska, který chce hrát fotbal, má zkušenosti, byť hlavně z mládeže.

Měl by na to, aby zatuchlé české prostředí překopal?
Doufám, že jo. Ono taky záleží na vás novinářích, jaký mu dáte prostor. Abyste do něj nešili hned po druhém zápase. Všichni přece víme, co nás na podzim čeká.

V Lize národů Španělsko, Anglie, zlatý a bronzový tým z mistrovství světa. A k tomu Chorvatsko.
Santi bude chtít tým omladit a hrát fotbal, to je pro mě zásadní.

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