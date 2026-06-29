Propadák v žebříčku. Čeští fotbalisté u FIFA klesli na 48. místo, o osm pozic

Český celek prožil nepovedené vystoupení na světovém šampionátu, kam se probojoval podruhé od rozdělení federace a po 20 letech. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka ve třech zápasech ve skupině uhráli jediný bod a na posledním místě čtyřčlenné tabulky se s účinkováním na turnaji rozloučili už po skupině.
Národní celek postupně prohrál 1:2 s Koreou, remizoval 1:1 s Jihoafrickou republikou a podlehl domácímu Mexiku vysoko 0:3. Oproti minulému vydání žebříčku před šampionátem odečetl 38,49 bodu a výrazně si pohoršil. V pořadí ho předstihly Kongo či Slovensko, které přitom na mistrovství vůbec nestartovalo.
Češi naposledy figurovali na 48. příčce v dubnu 2019. Národní tým vyrovnal třetí nejnižší umístění v historii. Hůře na tom byl jen v září 2017, kdy byl osmapadesátý, a v roce 1994 po rozdělení federace.
V čele pořadí po skupinové fázi zůstali díky třem výhrám obhájci světového zlata z Argentiny. Druhá Francie na Jihoameričany ztrácí už jen necelý bod, na třetí pozici klesli úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří v úvodním zápase na světovém turnaji jen remizovali.
Krátce po skončení šampionátu FIFA 20. července plánuje zveřejnit další oficiální pořadí žebříčku.