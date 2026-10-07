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Nejhůře za devět let. Čeští fotbalisté klesli v žebříčku FIFA až na 51. místo

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  13:16

Čeští fotbalisté Robin Hranáč (vlevo) a Lukáš Červ před zápasem proti Chorvatsku. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po čtyřech porážkách v Lize národů klesli o tři příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017, mimo elitní padesátku se propadl teprve podruhé v samostatné historii.

Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska. FIFA zveřejnila říjnové vydání žebříčku na svém webu.

Český celek v uplynulém rekordně dlouhém podzimním reprezentačním okně absolvoval čtyři zápasy v elitní skupině A3 Ligy národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V premiérových duelech se zahraničním koučem postupně prohrál 1:2 s Chorvatskem, 0:2 s Anglií, 1:3 ve Španělsku a v úterý 0:3 v Anglii.

Národní mužstvo poprvé od rozdělení federace utrpělo pět porážek za sebou a pokračovalo v propadu žebříčkem, který započal nepovedeným vystoupením na letním mistrovství světa v Severní Americe. Ještě před rokem figuroval český tým na 39. místě, nyní klesl mimo první padesátku.

Hůře na tom byl naposledy v září 2017, kdy mu pod trenérem Karlem Jarolímem patřila 58. pozice. Nejníže národní tým figuroval v roce 1994, tehdy po rozpadu federace začínal na nule a 67. příčce. Aktuálně se před Čechy dostaly například Mali a Jihoafrická republika, soupeř ze světového šampionátu (1:1).

Od prvního do čtvrtého místa zůstalo pořadí stejné jako minule. Mistři světa i Evropy Španělé po čtyřech výhrách v české skupině Ligy národů navýšili svůj náskok v čele, před finalisty z letního šampionátu Argentinci mají k dobru již bezmála 40 bodů. Třetí zůstali Francouzi a čtvrtí Angličané. Další vydání žebříčku plánuje FIFA zveřejnit 18. listopadu.

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